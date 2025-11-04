Ngày 4/11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay một số khu vực trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở.

Đá khủng lăn xuống tuyến Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà.

Tuyến đường Yết Kiêu đến Đỉnh Bàn Cờ có 1 điểm sạt lở gần cách Hạt kiểm lâm 100m.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – InterContinental Đà Nẵng có 1 điểm đất trôi lên đường.

Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ có 2 điểm sạt lở đá cách Suối Ôm 500m hướng về Đỉnh Bàn Cờ.

Gần khu vực Hạt kiểm lâm liên xã khu vực 12 cũng có 1 điểm sạt lở.

BQL đã cắm bảng cảnh báo cho người dân và du khách biết khu vực sạt lở nguy hiểm và thông báo cho đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

Đất đá tràn xuống đường.

BQL cho biết thêm, tại khu vực biển, sóng lớn cũng gây nguy cơ cao sạt lở tại trước một quầy hàng đoạn bãi biển Mỹ An. Nhiều đoạn vỉa hè khu vực bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An bị sóng đánh cát lên.

Ngoài ra, rác, bèo tấp vào nhiều dọc tuyến biển Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành. Hiện BQL đã yêu cầu đơn vị chức năng tăng cường phương tiện xử lý rác tồn đọng.

Giữa tháng 9/2025, Đà Nẵng mở lại nhiều tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà sau thời gian dài khắc phục sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào tháng 10/2022.

3 tuyến tham quan đón khách trở lại gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản.

Thời gian tham quan được quy định rõ, từ tháng 3 đến hết tháng 9 du khách sẽ được tham quan từ 7h30-18h30. Từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30-17h30.