Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, xảy vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Lực lượng Công an xã Phước Thành nhanh chóng phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng bới trong lớp bùn đất để đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Công an xã Phước Thành đang tiếp tục vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực xảy ra sạt lở về nơi tránh trú an toàn.

Cách đây không lâu, tại xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng cũng xảy ra vụ sạt lở khiến 5 người bị thương.

Cụ thể, trưa 29/10, tại các thôn 2, 3 và 4 của xã Trà Giáp (giáp ranh xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Một vụ trong số đó khiến 5 người bị vùi lấp, thương tích nặng.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã phải dùng xe công an xã và võng để khiêng các nạn nhân vượt qua những đoạn đường bị sạt lở, đưa đi cấp cứu. Trong 5 người bị thương, có 3 trường hợp bị thương rất nặng.

Chiều 2/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) có dao động.

Lúc 13h ngày 2/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 8,46m, dưới báo động (BĐ)2 0,54m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,26m, trên BĐ2 0,26m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,86m, dưới BĐ3 0,64m.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,98m, dưới BĐ2 0,02m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 2,71m, dưới BĐ2 0,29m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,43m, dưới BĐ2 0,57m; trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 420,04m, trên BĐ1 0,04m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần, ở mức BĐ2 đến trên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2, sông Krông Ana biến đổi chậm và ở trên mức BĐ1.

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Đắk Lắk.