Xin giấy bút từ nhân viên khách sạn, 30 phút sau, người đàn ông rơi từ trên tầng cao xuống đất tử vong

Mới đây, một người đàn ông tới từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã tử vong sau khi ngã từ một khách sạn ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan, với nghi vấn tự tử do bị tống tiền. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 vừa qua.

Đáng nói là nó diễn ra chỉ khoảng 30 phút sau khi người đàn ông này hỏi mượn nhân viên khách sạn giấy và bút. Trước đó, anh ta đã kể với họ rằng mình bị một nhân viên mát-xa tống tiền và không còn lại chút tiền nào.

Cảnh sát đã được điều động đến khách sạn nằm tại phường Bang Khen, quận Mueang Nonthaburi vào khoảng 1 giờ 43 phút sáng sau khi nhận tin báo về việc một người đàn ông nước ngoài rơi từ tòa nhà xuống đất.

Nạn nhân được xác định là Chan Sing Lam, 28 tuổi, quốc tịch Hồng Kông. Thi thể của anh được tìm thấy dưới mặt đất, gần lối vào sảnh khách sạn.

Hồ sơ khách sạn cho thấy anh Chan đã lưu trú tại đây từ ngày 30 tháng 8 và dự kiến sẽ trả phòng vào ngày hôm sau, 12 tháng 9.

Nhân viên khách sạn và các nhân chứng khai với cảnh sát rằng trước đó, Chan từng nói một nhân viên mát-xa đã tống tiền, lấy sạch số tiền anh có và còn thách thức anh báo cảnh sát về vụ việc. Tuy nhiên, Chan đã không nộp đơn trình báo.

Khoảng nửa giờ trước khi qua đời, người này được cho là đã xuống tầng dưới và hỏi nhân viên khách sạn xin giấy và bút, nói rằng anh ta muốn viết vài dòng. Sau đó, Chan quay trở lại phòng của mình.

Khoảng 30 phút sau, các nhân viên đang ở khu vực nhà ăn của khách sạn nghe thấy tiếng kính vỡ và vội vã chạy ra ngoài. Họ phát hiện anh Chan đã rơi từ tòa nhà xuống và tử vong tại hiện trường.

Các điều tra viên cùng một bác sĩ từ Viện Khoa học Pháp y Trung ương đã được triệu tập để khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ từ phòng khách sạn của Chan.

Cảnh sát cho biết họ đang nỗ lực xác định chính xác cách thức người đàn ông này bị ngã cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Các sĩ quan cũng có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng Hồng Kông để liên lạc với gia đình anh Chan và sắp xếp việc bàn giao thi thể nhằm thực hiện các nghi lễ mai táng

Gia Linh (Theo The Thaiger)