Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử

Trận thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 là cuộc tranh tài giữa 4 thí sinh: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội); Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đã về nhất với 195 điểm.

4 thí sinh tham gia cuộc thi tháng 1 quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nam sinh Nguyễn Bách Hiệp.

Tuy nhiên chiều 17/8, tức sau khi chương trình được phát sóng, trên fanpage chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia, BTC chương trình bất ngờ đăng tải dòng thông tin xin lỗi và đính chính kết quả.

"Theo 'Quy chế tham dự chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia', sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban tổ chức và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này".

Toàn bộ bài đăng của BTC Đường Lên Đỉnh Olympia chiều 17/8

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc thi Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ có 5 thí sinh tham dự.

Tại sao lại có quyết định này?

Theo đó, ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh tại cuộc thi Tháng 1, Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, chương trình đã hỏi: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?".

Câu trả lời của thí sinh Lê Đức Minh là: "Tự dưỡng".

Câu trả lời của Đức Minh là sai, quyền trả lời thuộc về các thí sinh khác. Nhanh chóng, Bách Hiệp đã nhấn chuông giành quyền trả lời.

Câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp là: "Hóa tự dưỡng".

Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời hai học sinh đưa ra đều không đúng. Đáp án đúng phải là "Hóa dị dưỡng".

Kết quả tại thời điểm phát sóng chương trình với chiến thắng thuộc về Bách Hiệp, còn Đức Minh (ngoài cùng bên phải) về Nhì.

Trước quyết định thiếu chính xác này, Ban Tổ chức và cố vấn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng tải lời xin lỗi như ở trên đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả truyền hình. BTC chương trình nhấn mạnh "quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của thí sinh Đức Minh". Vậy nên, BTC đã quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.

Như vậy, Minh Đức sẽ cùng Bách Hiệp tham gia vào trận thi Quý 4 cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25. Các gương mặt cùng góp mặt trong trận thi Quý này sẽ lộ diện sau khi cuộc thi Tháng 2, Tháng 3 được phát trong trong thời gian sắp tới. Đây được xem là trận thi Quý đặc biệt nhất tính đến thời điểm hiện tại của Olympia.

Từng có trận chung kết 5 thí sinh

Trước đó, Đường Lên Đỉnh Olympia từng ghi nhận một trận Chung kết đặc biệt có tới 5 thí sinh cùng tranh tài. Đó là Chung kết năm thứ 9 với sự góp mặt của: Bạch Đình Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Đào Thị Hương (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế) và Nguyễn Thị Thu Trang (lớp 12A7, THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Sự việc hy hữu này xuất phát từ đơn khiếu nại của thí sinh Bạch Đình Thắng về một câu hỏi Sinh học trong trận thi quý III. Thắng khẳng định đáp án của mình nêu "hệ nội tiết" là một trong sáu hệ cơ quan của cơ thể người là hoàn toàn chính xác.

BTC khi đó đã tham khảo ý kiến cố vấn môn Sinh học và trao đổi qua điện thoại với ba chuyên gia y học. Trên cơ sở đó, câu trả lời của Thắng không được chấp nhận, đồng nghĩa chiến thắng trận quý III thuộc về Hồ Ngọc Hân với 275 điểm, còn Bạch Đình Thắng chỉ về Nhì và mất quyền vào Chung kết.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9.

Tuy nhiên, sau khi có thêm bằng chứng từ sách giáo khoa Sinh học lớp 8, trong đó nêu rõ "hệ nội tiết" là một trong các hệ cơ thể người, BTCđã xem xét lại. Cuối cùng, câu trả lời của Thắng được công nhận, điểm số được điều chỉnh và nam sinh đồng đứng nhất trận Quý III và có cơ hội góp mặt trong Chung kết Olympia năm đó.