Vụ 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua: Nhà trường lên tiếng

Ngày 17/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một xe máy chở 3 học sinh, không đội mũ bảo hiểm, trên người khoác trang phục quân sự có hành động gây phản cảm khi đoàn xe A80 (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 sắp tới) đi qua.

Sự việc xảy ra đoạn gần khu vực cầu Sắt (xã Xuân Mai, Hà Nội), gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Xuân Mai đã chủ động phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) vào cuộc xác minh.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu những người có liên quan đến làm việc và xác định các em đều là học sinh trường THPT Lâm Nghiệp (xã Xuân Mai, Hà Nội).

3 học sinh lớp 10 ở Xuân Mai bị xử lý vì điều khiển xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi phản cảm khi Đoàn phục vụ A80 đi qua.

Xem đoạn clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, vợ chồng anh N.B.C. không khỏi thất vọng, mong cộng đồng cho con một cơ hội sửa sai.



Trao đổi với báo Dân Trí, vợ chồng anh N.B.C. (ngụ tại Xuân Mai, Tp.Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi hay tin con gái mình là 1 trong 3 nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80 (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 sắp tới) đi qua.

Anh N.B.C. bộc bạch từ lúc xảy ra sự việc đến nay, con gái anh nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài vì đã nhận thức hành động sai trái của mình. Anh C. và vợ cũng liên tục chấn chỉnh, nhắc nhở con không được tái phạm.

"Mặc dù bận rộn với công việc, tôi và vợ luôn cố gắng theo dõi, dạy dỗ con sống đúng chuẩn mực. Ở nhà, con cũng ngoan và không nghịch ngợm gì, nhưng tôi không ngờ con đi với bạn lại có hành động như vậy, tôi cảm thấy buồn và thất vọng.

Con dại cái mang, chúng tôi chỉ có thể mong cộng đồng tha thứ, cho các cháu một cơ hội được sửa sai, quay lại học tập bình thường để trở thành công dân có ích cho xã hội. Nếu các cháu tái phạm, tôi ủng hộ cơ quan chức năng, nhà trường phạt thật nặng, thậm chí đuổi học để các cháu tự chịu trách nhiệm với hành động của mình", anh C. nhấn mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng đã khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi của các em.

3 học sinh lớp 10 ở Xuân Mai bị xử lý vì điều khiển xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi phản cảm khi Đoàn phục vụ A80 đi qua.

Tại cơ quan công an, cả ba học sinh đều thừa nhận vi phạm, nhận thức rõ mức độ sai trái của hành vi. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý, tạm giữ phương tiện, đồng thời thông báo cho gia đình và nhà trường phối hợp quản lý, giáo dục theo đúng quy định, nhằm răn đe và phòng ngừa tái phạm trong tương lai.

Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Liên quan sự việc, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 17/8, ông Lê Khánh Toàn - Hiệu trưởng trường THPT Lâm Nghiệp xác nhận đây là học sinh lớp 10 của nhà trường, mới nhập học cách đây chưa lâu.

Theo ông Toàn, ngay sau khi nhận được phản ánh về hành vi không chuẩn mực của học sinh, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ và mời phụ huynh cùng các em học sinh liên quan đến trường làm việc.

"Sáng nay chúng tôi đã gặp mặt phụ huynh và học sinh, đồng thời yêu cầu học sinh tường trình rõ sự việc. Phụ huynh rất phối hợp và bản thân các em cũng nhận ra lỗi của mình. Các em cũng chia sẻ đây là hành động bộc phát mà không lường trước được hậu quả", ông Toàn nói.

Về phía nhà trường, ông Toàn cho biết sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá, xem xét mức độ vi phạm của học sinh để có hướng xử lý phù hợp.

"Đây là bài học đắt giá với các em và rất mong cộng đồng, xã hội cho các em cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình", ông Toàn chia sẻ.

Thông qua sự việc này, lãnh đạo nhà trường cho hay sẽ tuyên truyền, quán triệt với cán bộ, giáo viên, đặc biệt là các em học sinh chấn chỉnh tác phong để tránh xảy ra trường hợp tương tự.