BTC Olympia xin lỗi

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã được xem là sân chơi tri thức lớn nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Suốt 25 năm phát sóng, chương trình không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính, truyền cảm hứng học tập cho hàng triệu học sinh mà còn trở thành "giấc mơ tuổi học trò" của biết bao thế hệ.

Ngày 17/8, cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với bốn thí sinh tham gia gồm: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) đã lên sóng. Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp về nhất với 195 điểm. Đức Minh về nhì với 185 điểm, Vũ Thiên Tuấn đạt 140 điểm, còn Phạm Văn Hiếu xếp thứ tư với 85 điểm.

Tuy nhiên, mới đây, trên fanpage chính thức của chương trình, Ban tổ chức (BTC) Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ đăng tải một bài viết xin lỗi trên fanpage chính thức, kèm theo thông báo về một quyết định chưa từng có tiền lệ.

Theo đó, ở phần thi "Về đích" của thí sinh Lê Đức Minh, chương trình đã đưa ra một câu hỏi với nội dung: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?".

Câu hỏi dính "sự cố" nằm trong phần thi về đích của thí sinh Lê Đức Minh

Khi đó, Đức Minh chọn câu trả lời Tự dưỡng, trong khi thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đưa ra đáp án Hóa tự dưỡng. Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi khép lại, Ban cố vấn nhận ra rằng quyết định này là không chính xác, bởi cả hai đáp án mà thí sinh đưa ra đều chưa đúng.

Vì sự cố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của Đức Minh, BTC đã chính thức lên tiếng xin lỗi thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả. Theo quy chế, điểm số và thứ hạng sau khi cuộc thi kết thúc sẽ không được thay đổi. Nhưng để đảm bảo công bằng và nhân văn, BTC quyết định trao cho Đức Minh một cơ hội đặc biệt: trở thành thí sinh thứ 5 tại cuộc thi Quý 4.

Quyết định "phá lệ" của BTC nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách xử lý hợp tình hợp lý, vừa giữ vững sự nghiêm túc của cuộc thi, vừa đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Đây là lần đầu tiên một trận thi Quý của Olympia có 5 thí sinh nhưng không phải lần đầu tiên chương trình có 5 thí sinh trong một trận thi. Trước đó, tại Chung kết Olympia năm thứ 9, đoàn leo núi cũng gồm 5 thí sinh.

Chung kết Olympia năm thứ 9 cũng từng có 5 thí sinh tham dự

Sự việc bắt nguồn từ trận thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9. Trong trận thi quý đó, nam sinh Bạch Đình Thắng (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) - 1 trong 4 thí sinh, nhận được một câu hỏi về sáu hệ trong cơ thể người.

Sau khi Đình Thắng đưa ra câu trả lời, thầy Trần Hồng Hải - cố vấn môn sinh học trong trận thi hôm đó, cho rằng nam sinh chỉ trả lời đúng năm hệ. Hệ thứ sáu là hệ vận động chứ không phải hệ nội tiết như Thắng trả lời.

Tuy nhiên, Đình Thắng vẫn nhất quyết cho rằng mình đã trả lời đúng. Để thuyết phục hơn, đạo diễn chương trình Tùng Chi đã gọi điện thoại cho ba chuyên gia về y học tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, cả ba vị này đồng tình với ý kiến của ban cố vấn và kết luận Thắng đã trả lời sai vì "chỉ có tuyến nội tiết chứ không có hệ nội tiết".

Những lập luận của các chuyên gia được công khai ngay tại trường quay. Cũng vì thế mà Thắng bị trừ 30 điểm do trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng. Kết quả chung cuộc, chiến thắng thuộc về thí sinh Hồ Ngọc Hân (trường THPT Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế) với 275 điểm còn Bạch Đình Thắng chỉ về Nhì và không có vé vào chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9.

Kết quả tưởng đã ngã ngũ, nhưng không lâu sau đó, gia đình Đình Thắng đã gửi khiếu nại đến chương trình, kèm theo cuốn sách giáo khoa Sinh học lớp 8 có ghi: "Hệ nội tiết là một trong các hệ của cơ thể người" .

Trước chứng cứ này, BTC đã phải mời ban cố vấn, các chuyên gia lẫn ban biên soạn sách giáo khoa Sinh học lớp 8 để thống nhất đáp án. Cuộc tranh luận không đi đến kết luận cuối cùng vì các bên đều cho rằng quan điểm của mình mới đúng.

Sau tất cả, chương trình đưa ra thông báo: "Em Thắng học thế nào thì trả lời thế ấy và câu trả lời của em được chấp nhận".

Vì đây là câu hỏi có ngôi sao hy vọng, nên Thắng đã có thêm 60 điểm. Đáng nói là tổng điểm mà Thắng nhận được bằng với tổng điểm của thí sinh giành chiến thắng ban đầu - Hồ Ngọc Hân. Điều này đồng nghĩa với việc, thí sinh Bạch Đình Thắng cũng được công nhận là người đồng chiến thắng tại cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9 và nam sinh cũng góp mặt vào trận chung kết.

Sự cố hy hữu này đã khiến lần đầu tiên trong lịch sử, một trận chung kết năm Olympia có đến 5 người tham gia: Bùi Tứ Quý (Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, TP.HCM); Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng); Hồ Ngọc Hân (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế); Đào Thị Hương (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Bạch Đình Thắng (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội). Nhà vô địch năm đó là Hồ Ngọc Hân.