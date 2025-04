Sắp có thuốc uống tương đương thuốc tiêm điều trị bệnh tiểu đường

Trong một thử nghiệm giai đoạn cuối, một loại thuốc viên uống một lần mỗi ngày dường như có tác dụng tương đương với thuốc dạng tiêm, như Ozempic, trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. (Ảnh: Yulia Reznikov)

Thuốc uống, được gọi là orforglipron, thuộc nhóm thuốc gọi là chất chủ vận peptide giống glucagon 1 (GLP-1). Nhóm này cũng bao gồm Ozempic, do Novo Nordisk sản xuất và được chấp thuận là thuốc hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh tiểu đường, cũng như là thuốc điều trị cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim hoặc bệnh thận. Nhóm này cũng bao gồm Wegovy, có cùng thành phần hoạt chất như Ozempic nhưng được chấp thuận để quản lý cân nặng mãn tính.

Tuy nhiên, cho đến nay, GLP-1 là thuốc tiêm cần được bảo quản lạnh, tờ The New York Times đưa tin. Nhà sản xuất thuốc Lilly cho rằng việc đưa vào sử dụng một viên thuốc uống hàng ngày có thể đạt được kết quả tương tự như thuốc tiêm. Tiến sĩ Daniel Skovronsky, giám đốc khoa học của Lilly, phát biểu với tờ The New York Times rằng: "Tiêm không thể là giải pháp cho hàng tỷ người trên khắp thế giới".

Trong một tuyên bố vừa được công bố, hãng Lilly đã chia sẻ kết quả hàng đầu của một thử nghiệm giai đoạn cuối của orforglipron.

Hiệu quả thế nào?

Thử nghiệm đã được tiến hành trên 559 người lớn mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu không được kiểm soát đầy đủ chỉ bằng chế độ ăn uống và tập thể dục. Trong hơn chín tháng, những người tham gia đã dùng orforglipron hoặc viên thuốc giả dược hàng ngày. Sau 40 tuần, những người thử nghiệm đã kiểm tra lượng đường trong máu bằng xét nghiệm A1C. Sau 40 tuần, nhóm dùng orforglipron thấy A1C của họ giảm trung bình từ 1,3% đến 1,6%, trong khi nhóm dùng giả dược chỉ giảm 0,1%.

Khoảng hai phần ba số người dùng liều cao nhất của loại thuốc này có mức độ giảm xuống dưới hoặc bằng 6,5%, ngưỡng của bệnh tiểu đường. Nhóm liều cao cũng giảm trung bình 7,3 kg mỗi người. Các nhóm dùng liều khác giảm khoảng 4,4 đến 5,5 kg, trong khi nhóm dùng giả dược giảm khoảng 1,3 kg.

Hãng Lilly cho biết, họ sẽ xin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận vào cuối năm nay để đưa orforglipron ra thị trường cho bệnh béo phì và đầu năm 2026 cho bệnh tiểu đường.

Ngoài thử nghiệm trên bệnh tiểu đường được mô tả ở trên, công ty cũng đang thử nghiệm thuốc này ở người lớn bị béo phì hoặc thừa cân có ít nhất một vấn đề y tế liên quan đến cân nặng. Họ cũng đang nghiên cứu việc sử dụng thuốc này như một phương pháp điều trị huyết áp cao và chứng ngưng thở khi ngủ ở những người bị béo phì.

Giá của loại thuốc này vẫn chưa được công bố.



Theo Live Science