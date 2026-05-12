Người ta hay nói cung hoàng đạo tính theo lịch dương, còn tháng Âm lịch là chuyện của tử vi phương Đông hai hệ thống khác nhau, sao lại ghép vào nhau? Thực ra, điều quan trọng không nằm ở chuyện hệ nào đúng hệ nào sai, mà nằm ở chỗ: Mỗi giai đoạn trong năm đều mang một năng lượng riêng, và việc soi mình qua nhiều lăng kính khác nhau giúp ta hiểu bản thân kỹ hơn. Tháng 4 Âm lịch năm nay rơi vào quãng cuối tháng 5 đến gần hết tháng 6 Dương lịch - thời điểm trời đất sống trong mùa hè, lòng người dễ chộn rộn, dễ nóng nảy, dễ quyết định vội. Dưới đây là một lời nhắc nhẹ dành cho từng cung hoàng đạo, không phải để răn dạy mà như một người bạn ngồi cạnh thì thầm: "Này, để ý chỗ này một chút nhé".

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Chậm lại nửa nhịp, đường vẫn tới

Tháng này Bạch Dương sẽ thấy mình hơi gấp. Có việc muốn xong ngay, có người muốn rõ luôn, có quyết định muốn chốt liền. Nhưng càng vội, bạn càng dễ bỏ qua chi tiết quan trọng. Lời khuyên là cứ giữ tốc độ của mình, nhưng trước khi gửi tin nhắn, ký giấy tờ hay nói lời nặng, hãy đếm đến mười. Mười giây ấy nhiều khi cứu được cả một mối quan hệ.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Đừng tiếc cái cũ đến mức quên cái mới

Kim Ngưu vốn thích sự ổn định, nên tháng 4 Âm lịch dễ khiến bạn bám vào những thứ quen thuộc - công việc cũ, thói quen cũ, thậm chí cảm xúc cũ. Có một cánh cửa mới đang mở, nhưng bạn cứ ngoái lại. Hãy thử bước vào một lần, không hợp thì quay ra, có ai cấm đâu.

Song Tử (21/5 - 21/6): Nói ít một chút, nghe nhiều một chút

Đây là tháng của Song Tử theo lịch dương, năng lượng dồi dào, ý tưởng tuôn ra như suối. Nhưng chính vì thế mà bạn dễ nói quá đà, hứa quá tay. Trước khi mở miệng, tự hỏi: điều này có cần nói ngay không, có cần nói với người này không.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Cho phép mình được yếu một chút

Cự Giải hay gánh cảm xúc của cả nhà, cả nhóm bạn. Tháng này, hãy nhớ bạn cũng là người, cũng cần được dỗ. Đừng ngại nói "mình mệt", đừng ngại từ chối một cuộc hẹn.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Ánh sáng không cần phải lúc nào cũng rực

Sư Tử thích được công nhận, điều đó không sai. Nhưng tháng 4 Âm lịch là lúc nên học cách tỏa sáng kín đáo - làm tốt mà không cần khoe, giúp người mà không cần ghi công. Phần thưởng đến sau sẽ lớn hơn bạn tưởng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Bớt một chút cầu toàn, đời thở phào

Bạn đang sửa đi sửa lại một việc mà người khác đã thấy ổn từ lâu. Tháng này, hãy tập nói "thế là đủ rồi". Hoàn hảo là kẻ thù của hoàn thành.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Quyết định đi, đừng cân nữa

Thiên Bình đang đứng giữa hai lựa chọn và cứ cân mãi. Sự thật là cả hai đều có cái hay, và bạn sẽ không bao giờ chọn được nếu cứ chờ một phương án "chắc chắn đúng". Nhắm mắt chọn một, rồi đi tới cùng.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Tha thứ không phải vì họ, mà vì mình

Có một chuyện cũ vẫn đang gặm nhấm bạn. Tháng 4 Âm lịch là lúc tốt để buông, không cần làm hòa, không cần gặp lại, chỉ là không để nó chiếm chỗ trong đầu nữa.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Đi xa được, ở yên cũng được

Nhân Mã hay nghĩ phải đi mới là sống. Tháng này thử ngược lại: ở nhà một cuối tuần, đọc một quyển sách, nấu một bữa cơm. Có khi bình yên đang đợi ngay trong phòng khách.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Công việc không phải tất cả

Bạn đang lấy công việc để né một chuyện cá nhân nào đó. Tháng 4 Âm lịch nhắc nhẹ: chuyện ấy sẽ không tự biến mất đâu. Dành một buổi tối ngồi xuống đối diện với nó.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Kết nối thật, không phải kết nối ảo

Bạn có hàng trăm bạn trên mạng nhưng tháng này lại thấy cô đơn. Hãy nhắn cho một người bạn cũ, hẹn một ly cà phê thật. Một cuộc trò chuyện trực diện, khác hẳn cả tuần lướt mạng.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Mơ vẫn được, nhưng nhớ đặt báo thức

Song Ngư đang có một giấc mơ đẹp - một dự án, một mối tình, một dự định. Đừng bỏ, nhưng cũng đừng quên thực tế. Mỗi ngày làm một việc nhỏ để biến mơ thành thật, dù chỉ là năm phút.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.