Mới đây, nghệ sĩ Bình Tinh vừa có thông báo trên trang cá nhân liên quan đến việc bị gọi tên vào những lùm xùm. Theo đó, nghệ sĩ Bình Tinh nộp đơn tố cáo về việc bị nhiều kênh Youtube, cá nhân... tung tin đứng sau những kênh tung tin tiêu cực về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trong đơn tố cáo, nghệ sĩ Bình Tinh khẳng định tất cả những tin đồn trên là vô căn cứ, vu khống và cố tình hạ bệ cô.

Nghệ sĩ Bình Tinh nhấn mạnh: "Đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần và uy tín của tôi. Những thông tin sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp nghệ sĩ của cá nhân tôi và hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Tuồng cổ – Cải lương Huỳnh Long mà tôi làm Trưởng đoàn, đồng thời đe dọa đến an toàn cá nhân, do có thể kích động các hành vi quá khích từ những người tiếp cận thông tin sai sự thật. Tôi xin cam đoan không có bất kỳ mối liên hệ nào với hai kênh YouTube liên quan đến các nội dung do các kênh này đăng tải. Nếu nội dung cam đoan này là sai sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng".

Sau khi ly hôn, nghệ sĩ Bình Tinh tiếp tục gặp ồn ào vì bị tung tin đồn tiêu cực (ảnh: FBNV)

Trong đơn tố cáo này, ngoài việc mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức thì nghệ sĩ Bình Tinh cũng trình bày yêu cầu cá nhân. Cụ thể, nghệ sĩ Bình Tinh viết trong đơn: "Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xác minh và có biện pháp bảo vệ khẩn cấp đối với tôi, đồng thời làm việc các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tôi sẵn sàng có mặt để đối chất, làm rõ sự việc tại trụ sở Công an Phường Đức Nhuận khi được yêu cầu. Ngoài ra, tôi yêu cầu các cá nhân, tổ chức vi phạm phải gỡ bỏ toàn bộ các clip, nội dung sai sự thật liên quan, đồng thời công khai xin lỗi tôi theo quy định pháp luật".

Bình Tinh mong cơ quan chức năng xem xét, xác minh và có biện pháp bảo vệ khẩn cấp (ảnh: FBNV)

Bình Tinh sinh năm 1986 là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Đức Lợi - Bạch Mai và là thế hệ thứ 3 của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Hôn nhân của Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh từng được công chúng xem như một chuyện tình đẹp, bền bỉ giữa showbiz đầy biến động. Cả hai quen nhau từ khi còn rất trẻ, trải qua hơn một thập kỷ đồng hành trước khi chính thức công khai. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, họ luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, không phô trương, cùng nhau chăm lo đoàn tuồng cổ và vượt qua nhiều biến cố gia đình, đặc biệt là giai đoạn Bình Tinh mất đi hàng loạt người thân vì dịch bệnh.

Trong thông báo ly hôn, Bình Tinh nói: "Bình Tinh và anh Nhật Minh đã chính thức ly hôn. Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ sự tốt đẹp cho nhau để cùng chăm sóc cho bé Bella khôn lớn. Vì đối với ba mẹ Minh và Tinh, Bella là trên hết. Là người nghệ sĩ, Bình Tinh chỉ mong được bình yên sống với nghề, sống với con trong thời điểm này. Cảm ơn sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chia sẻ của tất cả mọi người dành cho Bình Tinh trong những ngày qua. Bình Tinh xin được ghi nhớ mãi trong lòng".