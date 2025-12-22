Cặp đôi diễn viên ly hôn bỗng tái hợp ở nơi không ngờ sau 10 năm, đàng gái sượng người thấy chồng cũ âu yếm người khác

1 vài cặp đôi nghệ sĩ Hàn từng đụng độ nhau ở các sự kiện sau khi đã ly dị. Thế nhưng, chuyện bất ngờ tái ngộ trong cùng 1 bộ phim hậu ly hôn như cặp đôi 1 thời Jeon No Min - Kim Bo Yeon lại là trường hợp đầu tiên ở Kbiz.

Jeon No Min - Kim Bo Yeon tổ chức đám cưới hồi năm 2004. Và cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 8 năm trước khi tan vỡ. Trong thời gian chung sống, cặp đôi 1 thời kinh doanh 1 loại đồ uống có cồn nhưng công việc làm ăn của họ không diễn ra suôn sẻ. Chính tình hình tài chính khó khăn đã trở thành 1 trong những nguyên nhân chính khiến Jeon No Min - Kim Bo Yeon “đường ai nấy đi”. Tới năm 2022, tức là 10 năm sau khi chia tay, họ mới gặp lại nhau, và oái oăm thay khi đó 2 nghệ sĩ bất ngờ trở thành bạn diễn trong cùng 1 bộ phim truyền hình mang tên Love (ft. Marriage and Divorce).

Kim Bo Yeon và Jeon No Min bất ngờ tái ngộ trong 1 dự án phim sau 10 năm “đường ai nấy đi”. Ảnh: Naver và Nate

2 diễn viên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Ảnh: Naver

Trong 1 lần làm khách mời trên chương trình Radio Star, Kim Bo Yeon đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về màn tái hợp không ngờ với chồng cũ trên phim trường Love (ft. Marriage and Divorce): “Vì gặp lại đối phương sau khi đã ly hôn nên tôi cảm thấy có chút lạ lẫm. Chúng tôi không phải người lạ, và cũng không có mối quan hệ kiểu tiền bối - hậu bối. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nếu mình không làm điều gì đó thì có thể sẽ khiến các nhân viên trong đoàn phim cảm thấy khó xử. Vậy nên, tôi đã chủ động tiến đến chỗ chồng cũ hỏi thăm về tình hình cuộc sống của anh ấy. Đồng thời, tôi cũng hỏi han về tình hình của con gái anh ấy nữa”. Được biết, người con gái mà Kim Bo Yeon nhắc tới không phải do cô sinh ra mà là ái nữ của Jeon No Min với người vợ trước.

Mặc dù Kim Bo Yeon đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với Jeon No Min vì lợi ích của ekip quay phim, thế nhưng việc hợp tác với chồng cũ vẫn khiến cho cô cảm thấy áp lực và không được thoải mái. Nữ diễn viên tiết lộ rằng, cô thậm chí còn thấy sượng trân khi thực hiện những cảnh đối diễn với Jeon No Min và phải tận mắt chứng kiến chồng cũ quay cảnh tình cảm, thân mật với bạn diễn khác trên phim trường. Đặc biệt, Kim Bo Yeon cho biết từng không được thoải mái trong 1 phân cảnh nơi các nhân vật của cô và Jeon No Min gặp lại nhau. Trong phân cảnh này, nữ minh tinh họ Kim thậm chí còn phải nói câu thoại rằng chồng cũ “trông rất đẹp đôi” bên 1 bạn diễn khác.

Kim Bo Yeon cho biết cô thấy khó xử khi bất ngờ đụng độ chồng cũ trên phim trường. Ảnh: Koreaboo

Ở cảnh đối diễn, Kim Bo Yeon thừa nhận cô cảm thấy bối rối khi nhìn vào mắt chồng cũ. Vậy nên, nữ nghệ sĩ đã cố gắng nhìn sang phía khác thay vì nhìn trực diện vào Jeon No Min.

Sau khi nghe xong câu chuyện của nữ minh tinh Kim Bo Yeon, MC nổi tiếng Kim Gura đã đúc kết ra 1 điều: “Sau 10 năm trôi qua, trong không ít trường hợp thì 2 người từng là vợ chồng sẽ cảm thấy xa lạ với nhau. Tình hình cũng sẽ ổn thôi nếu không làm mọi thứ trở nên phức tạp”.