Mới đầu năm, cộng đồng mạng đã tranh cãi "ỏm tỏi" vì 1 tin nhắn: Thầy giáo thiếu tế nhị hay phụ huynh đa cảm quá?

Cứ mỗi mùa năm học mới, cộng đồng mạng lại được nghe những câu chuyện bi hài xoay quanh chuyện họp phụ huynh. Mới đây, trong một hội nhóm hơn 150 nghìn thành viên của phụ huynh Hà Nội, một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện xảy ra ở lớp của con mình khi "back to school".

Theo đó, phụ huynh này là một người mẹ đơn thân. Chị cho biết mới đây lớp con chị có buổi họp phụ huynh. Do bận công việc nên chị không thể tham dự, nhưng đã nhắn tin xin phép với giáo viên chủ nhiệm từ trước.

Sau buổi họp, thầy giáo gửi tin nhắn chung trong nhóm, cảm ơn các phụ huynh có mặt và bày tỏ sự không hài lòng với bất kỳ lý do vắng mặt nào. Thầy giáo cũng nhấn mạnh rằng tham gia họp phụ huynh là cách thể hiện sự quan tâm đến con cái và sự tôn trọng đối với nhà trường.

Tin nhắn này, dù gửi chung, lại khiến người mẹ đơn thân cảm thấy bị nhắm đến. Chị cho rằng hoàn cảnh của mình vốn khó khăn, việc một mình nuôi con đã rất vất vả, nay vì vắng họp mà nhận lời nhắc như vậy khiến chị thấy bị tổn thương.

Câu chuyện nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng phụ huynh, ngay sau ngày khai giảng.

Tin nhắn của giáo viên khiến phụ huynh chạnh lòng

Cộng đồng mạng: Người đồng tình, người phản đối...

Trước sự việc mà phụ huynh nói trên chia sẻ, nhiều bậc phụ huynh đã bày tỏ những quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng giáo viên không sai, bởi tin nhắn được gửi chung và không nhắm vào cá nhân nào. Theo họ, buổi họp phụ huynh không chỉ đơn giản là nơi thu tiền hoạt động, mà còn là dịp để trao đổi trực tiếp với giáo viên, cập nhật tình hình học tập, nề nếp của học sinh. Nếu ai cũng lấy lý do riêng để vắng mặt, thì thiệt thòi cuối cùng sẽ là học sinh.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đồng cảm với người mẹ đơn thân. Nhiều phụ huynh, thậm chí có cả ý kiến của một số giáo việc, cho rằng cách diễn đạt “không hài lòng với bất cứ lý do gì” của thầy giáo chưa thật sự khéo léo.

Trong thực tế, có nhiều ràng buộc khiến phụ huynh không thể tham dự, và phần lớn ai cũng mong muốn được có mặt để theo dõi việc học của con. Với những phụ huynh đã chủ động xin phép, nhà trường nên có cách hỗ trợ, chẳng hạn gửi lại nội dung họp hoặc trao đổi riêng, thay vì khiến họ có cảm giác bị trách móc công khai.

Góc nhìn sâu hơn - giao tiếp giữa nhà trường và phụ huynh

Thực tế, câu chuyện nhỏ này phản ánh một vấn đề lớn hơn trong mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh: sự khác biệt giữa kỳ vọng chuẩn mực và thực tế cuộc sống. Nhà trường mong muốn phụ huynh tham dự đầy đủ để thể hiện trách nhiệm, trong khi phụ huynh lại phải đối mặt với muôn vàn áp lực mưu sinh.

Điểm mấu chốt nằm ở cách truyền đạt: một lời nhắc chung có thể trở thành động lực, nhưng cũng dễ bị hiểu thành sự phê bình.

Để dung hòa, giáo viên có thể lựa chọn cách nhắn nhủ mềm mại hơn, đồng thời thiết lập cơ chế hỗ trợ cho phụ huynh vắng mặt, như gửi biên bản họp, tóm tắt nội dung hoặc sắp xếp buổi trao đổi riêng. Ngược lại, phụ huynh cũng cần chủ động báo trước khi bận việc, tìm giải pháp thay thế như nhờ người thân đi dự hoặc tham gia trực tuyến. Về phía nhà trường, việc áp dụng khung giờ linh hoạt hay hình thức họp kết hợp trực tiếp và trực tuyến có thể là một gợi ý để giảm bớt áp lực cho những gia đình đặc thù.

Cuối cùng, dù ở góc độ nào, mục tiêu chung vẫn là vì học sinh. Chỉ khi có sự tôn trọng, đồng cảm và linh hoạt trong giao tiếp, “tam giác” nhà trường – phụ huynh – học sinh mới thật sự bền vững, và mọi lời nhắc nhở mới trở thành sự đồng hành thay vì tạo ra cảm giác áp lực.