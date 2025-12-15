Sao Việt nuôi lợn ở biệt thự 1400 m² giữa phố cổ, nói 1 câu về chuyện để lại tài sản cho con quá bất ngờ

Những năm gần đây, ca sĩ Ánh Tuyết, giọng ca nổi tiếng với những tình khúc vượt thời gian như Thiên Thai, Cung đàn xưa, Dòng sông xanh đã chọn rời xa ánh đèn sân khấu để trở về sống một cuộc đời an yên ở Hội An (Đà Nẵng), nơi bà sinh ra và lớn lên.

Trong khu villa rộng gần 1.400 m² giữa phố cổ yên bình, Ánh Tuyết dành thời gian sống trọn với thiên nhiên và những điều bình thường. Mỗi sáng, bà tự tay chăm từng luống rau, tưới từng gốc hoa, niềm vui đặc biệt của Ánh Tuyết còn đến từ đàn thú cưng mà bà yêu thương như các thành viên trong gia đình. Trong số đó, nổi bật nhất là chú lợn Joe Đen, năm nay gần 5 tuổi.

Ánh Tuyết sinh năm 1961 tại Hội An (Đà Nẵng) trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc, cha bà dạy nhạc, các anh em là nhạc công. Bà hát từ năm 3 tuổi, 17 tuổi vào đoàn ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi học thanh nhạc tại Đại học Nghệ thuật Huế.

Nữ ca sĩ kết hôn với chồng Pháp - Michel Jarnie cách đây 30 năm (1/1/1995 - 1/1/2025) và có con trau Toàn Henri Jarnier. Anh tốt nghiệp chuyên ngành quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ, có thể nói 3 thứ tiếng (Anh, Pháp và Tây Ban Nha), hiện làm việc tại châu Âu.

Dù sở hữu nhiều bất động sản khắp trong và ngoài nước nhưng đến giờ nữ ca sĩ vẫn không nghĩ mình giàu có, luôn sống với tâm niệm "có ngồi trên đống vàng vẫn là Ánh Tuyết mọi người từng biết". Vài lần trở lại TP.HCM hát bị đồng nghiệp trêu là "diva tỷ phú", "diva bất động sản", chị đều nghiêm giọng gạt đi.

Dù sở hữu khối tài sản đáng kể, Ánh Tuyết chưa bao giờ xem việc tích lũy thật nhiều để lại cho con là mục tiêu sống. Ở tuổi ngoài 60, nữ ca sĩ chỉ muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, bớt gánh nặng, bớt ràng buộc.

Trong một lần trả lời báo chí, chị cho rằng, bản thân mình đã hơn 60 tuổi rồi, không muốn ôm đồm làm gì nữa cho mệt. Bây giờ chỉ muốn bán hết bất động sản để đi chơi cho khỏe.

"Tôi có giữ lại thì con tôi sau này cũng đâu biết gì. Tôi muốn bán hết, cái gì để lại cho con thì để cho con. Tôi để lại một ít đủ 2 vợ chồng tiêu xài đi đây đi đó, còn đâu gửi tiền vô ngân hàng, lấy tiền lời để tiêu. Thế thôi". Chị cho biết mình muốn làm một quán cơm bình dân cho người nghèo ở Hội An. Mặt bằng đã có nhưng để thực hiện thì cần có thời gian để kêu gọi người phụ mình. Quán sẽ bán cơm 2.000, 3.000 hoặc 5.000 đồng nhưng ai nghèo thì mình phát phiếu để họ ăn miễn phí hàng ngày.

Quan điểm của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng nhận được không ít sự đồng cảm. Ở Ánh Tuyết, người ta thấy được tư duy của một người mẹ hiện đại: không đặt gánh nặng tài sản lên con, không coi việc "để lại thật nhiều" mới là yêu thương.

Người theo dõi bà đều biết con trai của Ánh Tuyết đã trưởng thành, học hành bài bản và làm việc ở môi trường quốc tế. Vì vậy, lựa chọn của nữ ca sĩ cũng phần nào thể hiện niềm tin vào năng lực và bản lĩnh của con: con có thể tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, thay vì dựa vào cơ ngơi của bố mẹ.

Có lẽ chính sự tự tin ấy giúp Ánh Tuyết thoải mái "buông bớt", sống một cuộc đời gọn nhẹ, an yên đúng như tinh thần trong âm nhạc và phong cách sống của bà suốt nhiều thập kỷ qua.