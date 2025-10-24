Nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách bị chồng phản bội khi mang bầu lần 2, giờ có cách dạy con khiến cả showbiz phải nể!

Mã Y Lợi sinh năm 1976, là nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Hoàn Châu cách cách phần 3, Nửa đời trước của tôi, Phồn hoa, A Lạp Thái của tôi,... Về đời tư, cô từng có cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mức với nam diễn Văn Chương.

Thời điểm cô mang thai con gái thứ hai, Văn Chương bị phát hiện ngoại tình với nữ diễn viên Diêu Địch. Mã Y Lợi từng tha thứ cho chồng nhưng cuộc hôn nhân của cả hai sau đó cũng không kéo dài lâu. Cả hai chính thức ly hôn vào ngày 28/7/2019.

Được biết, con gái Văn Quân Trúc của Mã Y Lợi và Văn Chương mới đón sinh nhật tuổi 17 vào tháng 9. Buổi sinh nhật khiến cư dân mạng phải thảo luận vì thật "đặc biệt". Trong khi con sao khác tổ chức linh đình, Mã Y Lợi chỉ mời vài người thân ăn bữa cơm gia đình, tự làm bánh sinh nhật cho con. Quân Trúc thì đi giày rẻ tiền, ăn mặc giản dị, chẳng ai nghĩ là con của ngôi sao.

Mã Y Lợi

Mã Y Lợi sinh ra trong khu tập thể ở Thượng Hải, cha là công nhân, mẹ là cô giáo mầm non. Cô sớm thấm nhuần câu nói “con gái phải mạnh mẽ”. Học cấp hai đã tự dành dụm tiền mua sách, 15 tuổi vào đội múa của đài truyền hình, tự kiếm tiền đóng học phí. Có lần bị ngã trong lúc tập, cô giấu cha mẹ, một mình đến bệnh viện, hôm sau vẫn tiếp tục luyện tập, tinh thần tự lập đó theo cô suốt cuộc đời.

Khi scandal ngoại tình năm 2014 của chồng cũ nổ ra, thay vì ồn ào, Mã Y Lợi chỉ viết: “Hãy trân trọng khi còn có thể”, Người ta nói cô yếu đuối, nhưng chẳng ai biết rạng sáng cô vẫn quay phim, rồi về nấu bữa sáng cho con. Khi bạn khuyên cô trút giận, cô chỉ đáp: “Con cần có cha”. Và cô giữ vững gia đình bằng chính sự bình tĩnh đó.

Sau ly hôn, Mã Y Lợi vẫn dự họp phụ huynh, mời chồng cũ đến xem con thi múa. Còn mình lặng lẽ ngồi góc khán đài. Con gái nữ diễn viên nổi tiếng sau này chia sẻ: “Nhà con chỉ là ở bên nhau theo cách khác”.

Về việc dạy con, Mã Y Lợi được cả showbiz khen ngợi. Giày con mang không quá 100 tệ, quà sinh nhật chỉ là sách hoặc màu vẽ. Có lần con gái cô ghen tị bạn có cặp sách hàng hiệu, cô liền dẫn con đến thăm trường của con em công nhân nhập cư. Trên đường về, con nói: “Mẹ ơi, cặp của con đẹp lắm rồi”.

Giờ đây, Văn Quân Trúc 17 tuổi, khuôn mặt giống cha, tính cách giống mẹ, độc lập, khiêm tốn, học giỏi top 10, đoạt huy chương vàng quốc gia môn khiêu vũ Latin, nhưng không có tài khoản mạng xã hội nào. Khi được hỏi liệu con gái có theo nghiệp diễn, Mã Y Lợi nói: “Con có thể làm bác sĩ, làm cô giáo, hay cả đời chỉ nhảy múa. Chỉ cần đó là lựa chọn của con”.

Cách dạy con của nữ diễn viên từng chịu nỗi đau phản bội khiến ai cũng phải nể phục!