Cindy Thái Tài là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam công khai chuyển giới, đồng thời là gương mặt tiên phong góp phần tạo nên tiếng nói và sự hiện diện mạnh mẽ cho cộng đồng LGBT trong làng giải trí.

Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sinh năm 1981 ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát, chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp và đào tạo người mẫu. Thời điểm mới công khai giới tính thật, Cindy Thái Tài đối mặt với không ít những lời gièm pha từ công chúng và những người xung quanh.

Để sống đúng với giới tính thật, Cindy Thái Tài đã trải qua các ca phẫu thuật đau đớn về thể xác. Hôn nhân kết thúc ngắn ngủi với chồng ngoại quốc của cô cũng khiến nhiều người xót xa.

Cindy Thái Tài hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, chuyên viên trang điểm...

Trên sóng truyền hình, Cindy Thái Tài từng chia sẻ nhận thấy bản thân mang tâm hồn của người phụ nữ từ khi 6-7 tuổi. Tuy nhiên, gia đình lại không chấp nhận sự thật này. Khi phát hiện Cindy Thái Tài lén thử váy, người nhà đã đánh cô không tiếc tay.

Cindy Thái Tài từng bộc bạch: "Mỗi lần nhớ đến những trận đòn oan vì mình muốn trở thành con gái, trái tim tôi như siết lại. Cảm giác như một vết dao đã găm vào tim và ở đó mãi mãi. Tôi hận lắm. Hận cuộc đời đã để cho mình có cuộc sống trớ trêu như vậy. Còn ba mẹ mình đánh mình chỉ vì ông bà không hiểu chuyện, biết trách làm sao, ba mẹ cũng đã mất lâu rồi, từ trước khi tôi đi chuyển giới…".

Sau một thời gian dành dụm tiền từ nghề trang điểm, khoảng đầu năm 2000, Cindy Thái Tài mang 30.000 USD qua Thái Lan chuyển giới. Thời điểm đó, số tiền này là vô cùng lớn. Hơn 2 tháng trời nằm trên giường bệnh và không được tiếp xúc với bên ngoại đã khiến nữ ca sĩ chuyển giới gặp stress trầm trọng

Cindy Thái Tài chia sẻ: "Tôi hiểu mọi người lo cho tôi là vì sợ ca mổ không thành công, gặp chuyện rủi ro. Nhưng tôi nghĩ có nếu đã là con gái rồi, có chết trên bàn mổ cũng cam lòng. Còn sống thêm mấy chục năm trong hình dáng của một người đàn ông thì tôi không bao giờ muốn".

Những ngày đầu sau khi phẫu thuật, nữ ca sĩ chuyển giới không ăn được gì mà chỉ uống những lọ dung dịch có chứa chất sinh tố cần thiết cho cơ thể

Không chỉ chịu đau đớn về thể xác, Cindy Thái Tài còn bị rối loạn tinh thần vì khóc quá nhiều hậu phẫu thuật. Bệnh viện còn phải mời bác sĩ tâm lý tới để nói chuyện với cô. Đến năm 2017, Cindy Thái Tài phải phẫu thuật lại toàn bộ gương mặt do bị biến chứng từ cuộc phẫu thuật trước. Cô thực hiện phẫu thuật mũi lần thứ 5, cắt mí, làm lại môi, nâng cơ mặt.

Sau khi "dao kéo", Cindy Thái Tài nên duyên với chồng là giảng viên Đại học Bình Dương trong một nhà sách. Thời gian đầu, anh vô cùng sốc khi cô thừa nhận mình là người chuyển giới. Tuy nhiên cả hai vẫn quyết định vượt qua tất cả và gắn bó bên nhau. Tưởng như Cindy Thái Tài đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc nhưng biến cố lại xảy ra khi chồng cô đột ngột qua đời vì bị u não.

Sự ra đi của chồng khiến Cindy Thái Tài suy sụp trong một thời gian dài. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng vẫn còn quá yêu chồng cũ nên vẫn chưa thể mở lòng với ai. Cindy Thái Tài đang sinh sống cùng con trai 16 tuổi, được cô nhận nuôi từ khi mới lọt lòng. Trong suốt thời gian qua, Cindy Thái Tài vẫn giấu kín hình ảnh của con trai.

Cô từng chia sẻ: "Tôi vẫn chưa quên anh, chưa thể yêu thương một ai khác. Anh là người mà tôi yêu thương nhất và cũng là người thương tôi nhất. Anh và mối tình đó xứng đáng được tôi ghi nhớ mãi mãi, không thể quên một cách dễ dàng".

Chuyện tình ngắn ngủi của Cindy Thái Tài và chồng ngoại quốc khiến không ít khán giả tiếc nuối