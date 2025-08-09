Lý Yên không may mắc dị tật hở hàm ếch khi chào đời và phải phẫu thuật điều trị từ lúc 3 tháng tuổi. Trải qua 3 ca phẫu thuật đau đớn, vùng miệng của con gái Vương Phi vẫn chưa tự nhiên, lộ rõ di chứng của nhiều lần dao kéo với vết sẹo khá rõ. Năm 2024, diva Vương Phi đã đích thân đưa con gái sang Đài Loan (Trung Quốc) phẫu thuật lần 4 để khắc phục di chứng sứt môi cùng 1 số vấn đề ở vòm miệng do dị tật hở hàm ếch gây ra. Ca phẫu thuật của Lý Yên kết thúc thành công sau 5 tiếng.

Sau ca phẫu thuật lần 4, Lý Yên không để lộ mặt khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, khán giả đều rất tò mò về diện mạo mới của con gái Vương Phi. Theo tờ Sina, vào ngày 8/8 vừa qua, Lý Yên đã chính thức lộ diện, cùng cha Lý Á Bằng tham dự sự kiện của quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em hở hàm ếch. Tuổi 19, Lý Yên được khen nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp giống hệt mẹ Vương Phi thời trẻ. Ca phẫu thuật dị tật vào năm ngoái cũng giúp diện mạo của Lý Yên thêm hoàn thiện, gần như khắc phục hoàn toàn những khiếm khuyết ở vùng môi.

Nhan sắc của Lý Yên ở tuổi 19 gây bão MXH Weibo. Diện mạo hiện tại của Lý Yên được khen tự nhiên, hoàn thiện

Năm ngoái, Lý Yên đã phải lên bàn mổ lần 4 để khắc phục di chứng sứt môi cùng 1 số vấn đề ở vòm miệng

Trên MXH Weibo, nhiều netizen cho biết họ suýt không nhận ra con gái Vương Phi - Lý Á Bằng, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước ca phẫu thuật dị tật hở hàm ếch thành công và nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lý Yên.

Sự thay đổi nhan sắc rõ rệt của Lý Yên sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật điều trị dị tật hở hàm ếch

Lý Yên sinh năm 2006. Không may mắn gặp khiếm khuyết cơ thể, nhưng Lý Yến sống rất tích cực và lạc quan. Cô không hề mặc cảm ngoại hình, từng nhiều lần nhận lời trình diễn thời trang và chụp ảnh tạp chí. Không chỉ vậy, Lý Yên còn cùng cha mẹ tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình.

Sau khi trưởng thành, công chúng chứng kiến màn lột xác ngoại hình ngoạn mục của Lý Yên với hình ảnh cá tính, gợi cảm. "Lý Yên từng được xem là phiên bản mini của mẹ Vương Phi. Giờ đây, cô ấy trổ mã xinh đẹp, cao ráo và duyên dáng", tờ iFeng nhận xét.

Lý Yên được đánh giá là người lạc quan, thân thiện và nhân ái. Từ nhỏ, cô đã tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí và cùng cha mẹ giúp đỡ trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình

Là con gái của Thiên hậu làng nhạc sở hữu khối tài sản 300 triệu USD ( hơn 7.588 tỷ đồng), Lý Yên có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch và mua sắm hàng hiệu. Cô từng được bắt gặp xách túi hiệu Hermès đi chơi, cùng bạn bè mua sắm tại cửa hàng Chanel hay trận hưởng kỳ nghỉ xa hoa trên du thuyền hạng sang. Từ năm 2019, Lý Yên đã được cha mẹ đưa sang châu Âu du học. Lý Yên học cấp 3 ở trường Collège Alpin Beau Soleil - một trong những trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 USD (2,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Lý Yên có cuộc sống sung túc, sang chảnh nhờ khối tài sản kếch xù của mẹ Vương Phi

Tuy nhiên, Lý Yên cũng từng vướng tranh cãi tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD (5 tỷ đồng) chỉ trong 2 tiếng, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16. Việc trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng từng khiến Lý Yên phải xóa sạch và dừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian.

Lý Yên từng bị chỉ trích khi đăng ảnh mặc bikini gợi cảm khi mới 16 tuổi

Trước đó, ở tuổi 13, cô cũng gây tranh vì chia sẻ hình ảnh đi bar cùng bạn bè và tiêu tận 5 tỷ đồng cho 2 tiếng mua sắm

Nguồn: Weibo