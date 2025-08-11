Lâm Khánh Chi từng gây chú ý qua các ca khúc như: Sầu thiên thu, Chia xa, Kẻ cắp trái tim, Tình yêu sỏi đá, Mùa đông, Mênh mông tình buồn… Năm 2012, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã quyết định sang Thái Lan để thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ để được sống đúng với con người thật của mình.

Tuy nhiên, thời gian đầu, cô nhận về không ít lời chê bai vì ngoại hình còn chưa hoàn thiện. Lâm Khánh Chi từng bộc bạch: "Tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân khi gặp tôi ngoài đời đều phải trầm trồ khen tôi đẹp, thậm chí quá đẹp để đi thi hoa hậu chứ đừng nói là xấu như khán giả trên mạng bình luận". Suốt thời gian qua, giọng ca sinh năm 1977 đã trải qua các ca phẫu thuật thẩm mỹ, chi hàng tỷ đồng để có ngoại hình xinh đẹp hơn.

Lâm Khánh Chi công khai chuyện phẫu thuật chuyển giới vào năm 2012

Thời điểm mới chuyển giới, vẻ ngoài của Lâm Khánh Chi bị nhận xét rằng còn nam tính

Mong muốn có ngoại hình xinh đẹp hơn, Lâm Khánh Chi đã trải qua không ít các ca phẫu thuật thẩm mỹ

Năm 2023, Lâm Khánh Chi đã chi hơn 4 tỷ đồng để phẫu thuật thanh quản, sửa mũi, căng da và chỉnh hình cấu trúc mặt. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi đã đi hát và nổi tiếng 25 năm qua với danh xưng ca sĩ. Hiện tại, tôi muốn được sống với hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với chất giọng nữ tính. Nếu không thể hát được nữa thì cũng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để làm điều mình ao ước".

Việc "dao kéo" liên tục khiến cư dân mạng còn cho rằng Lâm Khánh Chi đã nghiện thẩm mỹ. Không ít lần, ca sĩ 7x xuất hiện với diện mạo lạ hoắc, đơ cứng khiến netizen không nhận ra. Chia sẻ về những bình luận tiêu cực xung quanh việc bản thân công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Khánh Chi nói: "Nói chung Khánh Chi rất là vui vì mọi người yêu thương và quan tâm Khánh Chi. Còn vấn đề trái chiều thì đương nhiên rồi. Là một ca sĩ thì sẽ có người yêu thích và không thích. Điều Khánh Chi vui nhất là mọi người quan tâm đến cuộc sống của mình".

Cô còn rơi tình huống dở khóc dở cười khi phẫu thuật thẩm mỹ, bị hải quan giữ lại vì ảnh trên hộ chiếu khác với ngoài đời thực. Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Ngày trước hộ chiếu của tôi là hình khác. Sau đó sửa mũi nên mặt khác quá, qua cửa khẩu tôi bị hải quan giữ lại. Một tiếng sau tôi mới được qua vì mặt của tôi khác hình quá nhiều. Sau khi phẫu thuật về, tôi cũng bị hải quan giữ lại hai lần luôn. Đó là một số khó khăn khi tôi sang Trung Quốc phẫu thuật thẩm mỹ".

Sau phẫu thuật, giọng Lâm Khánh Chi yếu, dễ bị viêm họng nên không thể kinh doanh, livestream bán hàng

Liên tục can thiệp thẩm mỹ nhiều lần, cô từng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của bản thân. Lâm Khánh Chi thừa nhận về việc tuổi thọ sẽ không cao như người bình thường. "Tôi cũng lo vì tôi phẫu thuật nhiều, sức khỏe yếu, nên tuổi thọ chắc không cao lắm. Giờ mắt tôi mờ đi nhiều, nhìn không rõ chữ. Nhưng tôi sống thì phải làm những gì mình thích để sau này không hối tiếc", cô cho hay.

Lâm Khánh Chi thừa nhận sức khỏe yếu, mắt mờ đi nhiều và không còn nhìn rõ

Giọng ca 7x từng bị hải quan giữ lại vì ảnh trên hộ chiếu khác với ngoài đời thực

Năm 2017, Lâm Khánh Chi kết hôn với chồng kém 8 tuổi tên Phi Hùng. Tuy nhiên vào tháng 12/2021, cặp đôi này thông báo đường ai nấy đi trong ồn ào. Trên trang cá nhân, chồng cũ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi viết: "Kể từ nay, Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa". Sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi nhận trách nhiệm nuôi nấng con trai là bé Thiên Long.

Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết, cuộc hôn nhân của cô và chồng cũ tan vỡ vì những bất đồng trong quan điểm sống, hoàn toàn không liên quan đến người thứ ba. 3 tháng đầu sau ly hôn là giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời, khi tâm lý rơi vào khủng hoảng, cô gần như chỉ nằm một chỗ. Vượt qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ, cô dần lấy lại tinh thần, tập trung phát triển công việc kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai.

Sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi nhận trách nhiệm nuôi nấng con trai là bé Thiên Long