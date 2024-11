Sao phim “Sex and the City” có làn da mịn màng ở tuổi 50, tiết lộ chu trình dưỡng da đáng học hỏi

Nữ diễn viên Elizabeth Banks từng đảm nhận một vai diễn khách mời trong series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO “Sex and the City”. Trong phim, Elizabeth đóng vai nhân vật Catherine, là vị hôn thê của chàng trai mà nhân vật Charlotte (do Kristin Davis thủ vai) thích.

Sau khi bộ phim công chiếu và được khán giả nồng nhiệt đón nhận, dàn sao phim “Sex and the City” cũng ghi được dấu ấn trong lòng khán giả và nữ diễn viên Elizabeth cũng không ngoại lệ.

Dù chỉ đóng vai khách mời nhưng Elizabeth cũng gây được ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và lối diễn tự nhiên. Sau vai diễn khách mời trong “Sex and the City”, cô cũng tham gia diễn xuất ở nhiều dự án phim khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Elizabeth Banks cũng được truyền thông Mỹ đánh giá là nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp. Đến nay, dù đã ở tuổi 50 nhưng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô vẫn khiến mọi người bất ngờ vì có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật với làn da căng bóng, ít khuyết điểm.

Sao phim "Sex and the City" sở hữu làn da mịn màng, ít khuyết điểm ở tuổi 50. (Ảnh: Instagram Elizabethbanks)

Chu trình chăm sóc da của sao phim “Sex and the City”

Bước sang tuổi 50, Elizabeth Banks cho biết làn da của cô xuất hiện những dấu hiệu của lão hóa.

Elizabeth chia sẻ: "Tôi đã 50 tuổi, tôi cũng có nếp nhăn và vết chân chim. Tôi biết ơn vì các dấu hiệu này góp phần thể hiện tất cả kinh nghiệm, sự từng trải của tôi và cho tôi biết tôi đã cười nhiều như thế nào”.

“Tôi cũng gặp một vài vấn đề khác trên da, chẳng hạn như nổi mụn. Tôi bị mụn từ khi còn trẻ và giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn phải đối mặt với mụn”, Elizabeth nói.

Thói quen dưỡng da buổi tối

Chia sẻ về thói quen dưỡng da, Elizabeth cho biết cô chú trọng vào việc dưỡng ẩm cho da. “Tôi luôn dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi muốn khi thức dậy, da phải trong trạng thái đủ nước. Do đó, vào buổi tối, tôi thường làm sạch da bằng sữa rửa mặt và dùng tinh chất và kem dưỡng da ban đêm No7 Future Renew Damage Reversal để dưỡng ẩm, phục hồi da và giảm hư tổn trên da. Ngoài ra, tôi cũng sẽ sử dụng thêm tinh chất dưỡng tái tạo da ban đêm No7 Pure Retinol 1% Night Concentrate để làm mờ nếp nhăn và vết chân chim”, Elizabeth nói.

Elizabeth cũng cho biết cô đã từng rất phân vân không biết có nên sử dụng retinol hay không vì lo ngại sản phẩm retinol có thể khiến da bị bong tróc. Elizabeth thậm chí còn tìm đến bác sĩ da liễu để nhận lời khuyên. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô có thể sử dụng retinol trong chu trình dưỡng da.

Theo Elizabeth, sản phẩm tinh chất dưỡng tái tạo da chứa retinol của hãng No7 đã giúp làn da cô trở nên ổn hơn.

Elizabeth chú trọng dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là vào ban đêm. (Ảnh: No7 USA)

Bác sĩ da liễu Libby Rhee, làm việc tại New York, Mỹ cho biết: “Hầu hết mọi người đều có thể hưởng lợi từ việc thêm retinol hoặc retinoid vào chu trình dưỡng da. Retinol và retinoid có thể hỗ trợ tái tạo tế bào, gián tiếp thúc đẩy sản xuất collagen, góp phần giúp làn da căng bóng, sáng và đều màu hơn”.

Thói quen dưỡng da buổi sáng

Về thói quen buổi sáng, Elizabeth cho biết sau khi thức dậy, cô sẽ rửa mặt sau đó dùng kem dưỡng da ban ngày No7 Future Renew Damage Reversal SPF 25. Elizabeth cho biết loại kem này không chỉ giúp cô dưỡng ẩm da mà còn có tác dụng chống nắng.

“Sản phẩm này cực kỳ dễ sử dụng, lại có sẵn thành phần chống nắng SPF (Sun Protection Factor) nên tôi không phải thoa nhiều lớp kem. Nó giúp tôi đơn giản hóa quy trình chăm sóc da buổi sáng, giúp mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tôi thường thoa kem dưỡng ẩm ban ngày trước khi trang điểm”, Elizabeth cho biết.

Elizabeth sử dụng kem dưỡng ẩm có sẵn SPF vào buổi sáng. (Ảnh: No7)

Bên cạnh dưỡng ẩm, việc sử dụng kem chống nắng cũng vô cùng quan trọng. Theo các chuyên gia da liễu, tia UV cũng làm hỏng collagen và elastin trong da cũng như các protein giúp da săn chắc và mềm mại. Theo thời gian, tia UV có thể gây tổn thương da, khiến da lão hóa sớm, chảy xệ, hình thành nếp nhăn, tàn nhang.

Thông thường, vào buổi sáng mọi người thường phải thoa riêng biệt một lớp kem dưỡng ẩm và sau đó là kem chống nắng để cung cấp độ ẩm cho da và bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.

Tuy nhiên, với các sản phẩm kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng SPF, mọi người chỉ cần bôi một sản phẩm duy nhất để đạt được cả hai lợi ích kể trên. Điều này đặc biệt có lợi với những người bận rộn.