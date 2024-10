Sarah Jessica Parker là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của phim “Sex and the City”. Trong bộ phim này, Parker vào vai Carrie Bradshaw, một nhà báo sinh sống tại New York, Mỹ. Nhân vật Carrie đã ‘gây sốt’ thời điểm đó với gu thời trang ấn tượng, táo bạo và đột phá. Ngoài đời, Parker cũng được coi là một biểu tượng thời trang khi phong cách, những dự án thời trang của cô thu hút được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông.

Sarah Jessica Parker trong vai Carrie Bradshaw, phim “Sex and the City”.

Năm 2022, tạp chí Time vinh danh Parker là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Hiện, ở tuổi 59, Parker vẫn nhận được nhiều lời khen cho làn da trắng sáng tự nhiên của mình. Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Women’s Health, sao phim “Sex and the City” tiết lộ những bí quyết skincare có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Bí quyết chăm sóc da của sao phim “Sex and the City”

1. Chu trình skincare đơn giản

Khi nói đến chăm sóc da, chu trình skincare 9 bước là một lựa chọn phổ biến trong thời gian gần đây, với rất nhiều bước như toner, serum, kem điều trị, kem dưỡng ẩm, kem mắt, dầu dưỡng…

Tuy nhiên, với Parker, chu trình skincare của cô gói gọn trong 3 bước.

“Tôi không phải là người thích mười bước, chín bước hay thậm chí bảy bước”, Parker nói về skincare. “Tôi nghĩ thật tuyệt khi mọi người có thể dành thời gian và tập trung, nhưng điều đó khiến tôi bối rối. Tôi thích ba bước”.

Cụ thể, nữ diễn viên phim “Sex and the City” cho biết cô sử dụng bộ ba sản phẩm serum, kem mắt và kem dưỡng ẩm. Với kem dưỡng ẩm, Sarah dùng kem dưỡng ẩm kèm chống nắng cho ban ngày và kem dưỡng ẩm chứa retinol và axit hyaluronic vào ban đêm.

Theo các chuyên gia, retinol có thể làm săn chắc da và giảm rõ rệt sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim. Thêm vào đó, việc bổ sung axit hyaluronic có tác dụng giữ ẩm trong da, cấp nước cho làn da bóng khỏe.

Nữ diễn viên phim “Sex and the City” cho biết cô sử dụng bộ ba sản phẩm serum, kem mắt và kem dưỡng ẩm.

2. Thoa kem dưỡng lên da ẩm

Ngoài ra, Parker cũng có cách thoa kem dưỡng rất đặc biệt.

“Một điều tôi đã học được trong nhiều năm qua là không bao giờ thoa bất kỳ sản phẩm nào lên da khô”, Parker nói. “Trong một thời gian dài, tôi không nhận ra rằng kem dưỡng ẩm là để giữ ẩm. Bây giờ, tôi hiểu rồi - và tôi rất cam kết với điều đó”.

Ngoài ra, với kem dưỡng ẩm ban ngày, Parker cho biết cô “sử dụng rất nhiều vào mùa đông" và "thoa lại nhiều lần trong ngày".

Parker tiết lộ cô không bao giờ thoa bất kỳ sản phẩm nào lên da khô.

3. Không chạm vào mụn

Các bác sĩ da liễu đã nói điều này trong nhiều năm, và Parker làm theo rất chuẩn chỉnh: Đừng bao giờ chạm vào mụn.

Sao phim “Sex and the City” nói: "Ý nghĩ đó thật hấp dẫn - bạn nghĩ bạn có thể loại bỏ mụn, nhưng bạn có nguy cơ hủy hoại làn da của mình".

"Vì vậy, tôi sẽ tự hào rời khỏi nhà với một nốt mụn lớn: Tôi rất tự hào khi không chạm vào nó".

Sao phim “Sex and the City” tham dự Met Gala 2024.

4. Có lối sống năng động

Sống trong thành phố, Parker thừa nhận rằng mình "đi bộ rất nhiều". Cô nói: "Chúng tôi cũng sống trong một ngôi nhà có rất nhiều cầu thang, vì vậy chúng tôi phải lên xuống liên tục".

Vào mùa hè, Parker bơi và đạp xe. Nhưng sở thích mới nhất của sao phim “Sex and the City” là tập luyện tại nhà. Cô mua những máy tập nhỏ gọn, từ máy tập cardio đến máy rèn luyện sức mạnh.

“Thật không thể tin được”, Parker nói. “Tôi đã thấy chúng trong một khách sạn và tôi rất thích chúng”.