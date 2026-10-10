Sao Park Shin Hye có thể làm được điều này?

Không cần phim mới lên sóng, Park Shin Hye vẫn khiến khán giả phải chú ý. Cụ thể, bộ phim Thẩm Phán Từ Địa Ngục của cô bất ngờ vươn lên top 3 tìm kiếm phim truyền hình trên Naver những ngày này, dù đã kết thúc từ năm 2024.. Sức hút của Park Shin Hye và màn lột xác từng gây sốt của cô dường như vẫn chưa hề hạ nhiệt dù nữ diễn viên vừa sinh con thứ hai, đang dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Thẩm Phán Từ Địa Ngục đứng top 3 tìm kiếm trên Naver, lọt thỏm giữa dàn phim mới

Ngày 22/9, Park Shin Hye chào đón con gái thứ hai, chính thức trở thành mẹ của hai con. Sau khi sinh, nữ diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục bên gia đình. Đến ngày 7/10, cô chia sẻ hình ảnh tham gia một buổi học làm bánh, thoải mái tận hưởng sở thích cá nhân. Những cập nhật đời thường này nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc chú ý. Ngay lập tức bộ phim cũ của cô cũng được khán giả, truyền thông Hàn liên tục nhắc tên, trở thành từ khóa hot dù hiện tại xứ Kim Chi có rất nhiều tựa phim truyền hình đang hot.

Bức ảnh mới đây của Park Shin Hye làm dậy sóng dư luận

Lên sóng từ tháng 9/2024, Thẩm Phán Từ Địa Ngục thuộc thể loại giả tưởng, hành động, phá án, với Park Shin Hye đóng chính bên cạnh Kim Jae Young. Phim xoay quanh Kang Bit Na, một thẩm phán xinh đẹp, quyền lực nhưng thực chất là vật chủ của ác quỷ Justitia. Sau khi xuống trần gian, cô phải tìm ra và trừng phạt 10 kẻ sát nhân không hối cải trong vòng một năm. Những kẻ gây tội ác có thể lợi dụng kẽ hở pháp luật để thoát khỏi hình phạt thích đáng, nhưng khi rơi vào tay Kang Bit Na, chúng sẽ phải đối diện với một bản án tàn khốc hơn nhiều.

Điểm hấp dẫn nằm ở cách bộ phim đặt ra câu hỏi về công lý, rằng nếu pháp luật không thể trừng phạt những kẻ gây ra tội ác nghiêm trọng, liệu một hình thức báo thù cực đoan có thể mang lại cảm giác công bằng cho nạn nhân? Những vụ án liên tiếp, các màn đối đầu căng thẳng và cách nữ chính tự tay trừng trị kẻ ác tạo nên cảm giác giải tỏa mạnh mẽ. Phim cũng đan xen tuyến tình cảm giữa Kang Bit Na và thám tử Han Da On, giúp câu chuyện không chỉ dừng lại ở những màn trừng phạt mà còn mở ra những chuyển biến trong cảm xúc của nhân vật.

Tuy nhiên, sức hút lớn nhất vẫn đến từ Park Shin Hye. Trước đó, cô vốn quen thuộc với khán giả qua những vai nữ chính giàu cảm xúc, thường mang màu sắc trong sáng, kiên cường và thiên về tình cảm. Từ Người Thừa Kế, Pinocchio đến Chuyện Tình Bác Sĩ, Park Shin Hye đã xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên có khả năng tạo đồng cảm với khán giả. Nhưng Kang Bit Na lại là một hình ảnh hoàn toàn khác. Nhân vật này lạnh lùng, kiêu ngạo, có phần bất cần và sẵn sàng đối diện với những kẻ thủ ác bằng thái độ khiến người khác phải dè chừng. Park Shin Hye không chỉ thay đổi phong cách tạo hình mà còn thay đổi 180 độ về phong cách diễn xuất, thể hiện xuất sắc sự mạnh mẽ, sắc sảo và có phần điên rồ của nhân vật. Chính sự đối lập ấy khiến Kang Bit Na trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nữ diễn viên trong những năm gần đây.

Park Shin Hye lột xác quá xuất sắc trong phim

Sức hút khủng của Park Shin Hye và Thẩm Phán Từ Địa Ngục đã kéo theo việc nhà đài quyết định sản xuất phần 2. Cụ thể tháng 6/2026, SBS xác nhận Park Shin Hye sẽ trở lại trong mùa 2, dự kiến lên sóng năm 2027. Đây cũng được xác định là dự án đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau khi sinh con.