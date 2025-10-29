Thông tin ca sĩ Siu Black đang trong tình trạng nguy kịch khiến khán giả vô cùng lo lắng. Hiện “Họa mi núi rừng” đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai). Nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu vì bị suy thận nặng, kèm theo tình trạng tràn dịch màng tim và phổi.

Chia sẻ với truyền thông, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của Siu Black cho biết sức khỏe của vợ diễn biến phức tạp, các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để chữa trị. Trước khi lâm bệnh, Siu Black từng gặp nhiều vấn đề về tiểu đường, huyết áp khiến cơ thể yếu đi rõ rệt.

Sáng 28/10, bác sĩ điều trị trực tiếp cho ca sĩ Siu Black chia sẻ với truyền thông cô đã tỉnh táo, tình trạng hiện tại tạm ổn định sau 1 ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước

Siu Black được gia đình đưa đi nhập viện tuần trước, sau khi ngất xỉu tại nhà

Siu Black từng là một trong những giọng ca nội lực bậc nhất của làng nhạc Việt, mang phong cách mạnh mẽ và cá tính. Với chất giọng đặc trưng, cô đã được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Họa mi núi rừng”.

Thời hoàng kim, cô từng ngồi ghế giám khảo các chương trình đình đám như Vietnam Idol, The Winner Is… Ca sĩ nổi tiếng với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, giọng hát nội lực qua các ca khúc Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời...

Siu Black là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt những năm 2000

Siu Black từng là giám khảo của nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, Tiếng hát truyền hình, Ngôi sao tiếng hát truyền hình...

Tuy nhiên đằng sau ánh hào quang, cuộc đời Siu Black không tránh khỏi biến cố. Vào khoảng năm 2013, nữ ca sĩ đầu tư kinh doanh quán cà phê âm nhạc tại TP.HCM với mong muốn xây dựng không gian âm nhạc cá tính riêng nhưng dự án không thành công. Việc kinh doanh thua lỗ, cộng thêm khoản vay mượn để duy trì hoạt động đã khiến nữ ca sĩ mất khả năng chi trả, phải về quê sinh sống.

Về chuyện tiền nợ, Siu Black từng cho hay: "Họ vẫn đòi chứ nhưng họ biết nên thông cảm cho tôi, rằng tôi không còn show nhiều. Khi nào tôi có tiền, tôi chủ động nhắn tin, gọi điện rồi chuyển tiền cho họ nhưng ít thôi vì bây giờ cũng đâu có nhiều. Số tiền gốc đó giờ tôi vẫn còn nợ vì không trả hết được".

Nữ ca sĩ từng ly hôn vào năm 2009 và tái hợp với chồng cũ vào năm 2018

Sau khi khủng hoảng tài chính xảy ra, Siu Black dường như ở ẩn, không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi mà trở về Tây Nguyên sinh sống. Hàng ngày, nữ ca sĩ dậy sớm làm vườn, trồng rau, nuôi heo... Song song với khó khăn về tài chính, Siu Black cũng đối mặt với vấn đề sức khỏe. Cô có những bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao và các vấn đề xương khớp.

"Làm nông vất vả nhưng rất vui. Nuôi heo kiếm thu nhập nho nhỏ, đủ sống là được. Từ nhỏ tôi là con nhà nông, chuyên làm đồng làm rẫy. Sau khi từ TP HCM về Tây Nguyên, với tôi những việc này rất nhẹ nhàng. Hằng ngày tôi cho heo ăn, nấu cám bằng bếp củi. Nấu bếp điện tốn điện lắm, tiền đâu trả tiền điện", Siu Black chia sẻ về cuộc sống ở quê nhà.