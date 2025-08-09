Sao nữ Vbiz lấy chồng trẻ kém tuổi từng bị gia đình phản đối, nay hạnh phúc kỷ niệm 8 năm ngày cưới

Mới đây, Lê Phương đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng con và gia đình. Nữ diễn viên cho biết đã dành cả một ngày để ở bên những người thân yêu. Họ có những giây phút tuyệt vời, hạnh phúc bên nhau.

Lê Phương - Trung Kiên kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên gia đình.

Nhiều khán giả đã chúc mừng hạnh phúc mà cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên đã cùng vun vén suốt 8 năm qua. Ai cũng biết được, trước khi đến với Trung Kiên, nữ diễn viên 8X từng lận đận tình cảm. Khi đến với chồng trẻ kém 7 tuổi, cô cũng không được hai bên gia đình ủng hộ.

Lê Phương kể, khi mới công khai mối quan hệ, cả hai gia đình đều phản đối gay gắt. Mẹ cô lo con gái vốn đã trải qua nhiều tổn thương trong tình cảm, vừa ly hôn lại yêu người kém 7 tuổi sẽ tiếp tục khổ, thậm chí kiên quyết từ chối gặp Trung Kiên.

Lê Phương kể, khi mới công khai mối quan hệ, cả hai gia đình đều phản đối gay gắt.

Phía gia đình Kiên cũng không kém phần căng thẳng, bởi họ bất ngờ khi anh còn trẻ, chưa từng lập gia đình, trong khi Lê Phương đã qua một lần đò và có con riêng. Tuy nhiên, nhờ tình yêu và sự tin tưởng, cả hai đã dần thuyết phục gia đình, chứng minh những lo ngại ban đầu là không đúng. Đến nay, hai bên đều chấp nhận và ủng hộ mối quan hệ, bởi cha mẹ nào cũng sẽ mềm lòng khi thấy con mình thực sự hạnh phúc.

Nhờ tình yêu và sự tin tưởng, cả hai đã dần thuyết phục gia đình, chứng minh những lo ngại ban đầu là không đúng.

Nói về bạn đời kém tuổi, Lê Phương chia sẻ: "Trung Kiên là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác hoàn toàn tin tưởng và được bảo vệ. Trung Kiên cũng là người đầu tiên tôi có thể chia sẻ tất cả những vui buồn, ước mơ, dự định của mình cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng Trung Kiên bàn bạc những kế hoạch của tương lai, lên những dự án mới và cùng đặt mục tiêu để thực hiện. Với người phụ nữ như tôi, hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản có vậy".

Hơn nữa, Lê Phương luôn khéo léo, hiếu thảo với nhà chồng nên hiện được mẹ Trung Kiên yêu thương, quý mến. Sau 8 năm chung sống, Lê Phương với Trung Kiên có thêm một con gái năm nay 6 tuổi. Cô bé sở hữu ngoại hình đáng yêu, xinh xắn và đôi chân dài miên man giống mẹ.

Gia đình Lê Phương dịp Tết Nguyên đán 2025.

Sau khi về chung một nhà, Trung Kiên dành nhiều tình thương cho con trai riêng của vợ, vừa nghiêm khắc vừa ân cần trong cách dạy dỗ. Cà Pháo cũng rất gắn bó và gọi anh là “ba”. Lê Phương tiết lộ, khi lớn hơn, con trai ít tâm sự với mẹ mà thường tìm đến bố dượng để trò chuyện và xin lời khuyên.

Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp trong các chuyến đi chơi, du lịch. Dù bận rộn với lịch quay, cô vẫn luôn dành thời gian cuối tuần để ở bên chồng con, tận hưởng không khí yêu thương trọn vẹn.

Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Nhìn lại hôn nhân 8 năm của mình, Lê Phương chia sẻ với Vietnamnet: “ Tôi thấy mình thay đổi và trưởng thành hơn. Trước đây, có những điều tôi lựa chọn theo cảm tính. Bây giờ, mọi quyết định đều cân nhắc kỹ, không còn vì riêng mình mà còn vì người thân yêu trong gia đình.

Tôi và ông xã từng đi qua nhiều buồn vui, hiểu được giá trị của việc có nhau nên càng trân trọng hiện tại. Điều giúp chúng tôi gìn giữ hạnh phúc chính là sự chân thành, sự thấu hiểu và luôn đặt gia đình lên hàng đầu”.

Hôn nhân của Lê Phương và Trung Kiên là minh chứng rằng tuổi tác không phải rào cản của tình yêu. Nhờ sự chân thành, thấu hiểu và đồng hành vượt qua khó khăn, cả hai đã vun đắp nên một gia đình hạnh phúc, gắn bó bền lâu.