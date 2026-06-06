Hội quý tử Vbiz tuổi teen khiến nhiều phụ huynh ao ước: Cao lớn, giỏi thể thao, được nuôi dạy chuẩn “con nhà người ta”

Subeo: Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà cao hơn 1,8m ở tuổi 16, sống tình cảm và kín tiếng

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường "Đô La". Dù bố mẹ sớm chia tay nhưng cậu bé vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương từ cả hai phía gia đình.

Từ nhỏ, Subeo đã là một trong những "rich kid" nổi tiếng nhất Vbiz. Không hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ, cậu đều thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, phong thái chững chạc.

Ở tuổi 16, Subeo gây bất ngờ với chiều cao hơn 1,8m cùng gương mặt điển trai thừa hưởng nét đẹp từ cả Hồ Ngọc Hà lẫn Cường "Đô La". Trong nhiều khoảnh khắc đứng cạnh mẹ, cậu bé sở hữu vóc dáng cao lớn gần ngang bằng Hồ Ngọc Hà.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Subeo còn được nhận xét là cậu bé sống tình cảm, biết quan tâm các em và người thân trong gia đình. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ con trai khá ngại trước ống kính, không thích sự chú ý nên cô luôn tôn trọng mong muốn riêng tư của con.

Hiện tại, Subeo đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM và được định hướng du học trong tương lai. Cường "Đô La" cũng từng để con trai trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty gia đình với nhiều vị trí khác nhau như chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà hay phục vụ tại nhà hàng để rèn sự tự lập.

Bên cạnh việc học, Subeo yêu thích thể thao, thường xuyên tham gia các hoạt động kỹ năng, trại hè và thiện nguyện. Dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng phong cách sống của cậu khá giản dị. Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ con trai luôn ưu tiên sự thoải mái, không quan trọng chuyện hàng hiệu hay đồ đắt tiền.

Ngoài mối quan hệ gần gũi với mẹ ruột, Subeo còn được khen ngợi vì cách cư xử tình cảm với Đàm Thu Trang. Vợ Cường "Đô La" cho biết cậu bé ngoan ngoãn, chín chắn và chủ động gọi cô là mẹ.

Bo: Con trai Lệ Quyên học trường quốc tế học phí tiền tỷ, mê bóng rổ

Kỳ Anh, thường gọi là bé Bo, là con trai của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu chủ yếu sống cùng mẹ nhưng vẫn được bố chăm sóc, đồng hành đầy đủ.

Lệ Quyên từng nhiều lần tự hào khi nhắc đến con trai bởi tính cách chững chạc, sống tình cảm và hiểu chuyện từ nhỏ. Theo nữ ca sĩ, điều cô mong muốn nhất là con trai lớn lên tử tế và sống lương thiện.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt, Kỳ Anh được đầu tư môi trường học tập hiện đại khi theo học tại trường quốc tế ở TP.HCM với mức học phí khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Dù vậy, Lệ Quyên cho biết cô luôn dạy con sống giản dị, khiêm tốn và không xem mình đặc biệt hơn bạn bè.

Ngoài việc học, bé Bo đặc biệt yêu thích thể thao. Cậu tập luyện nhiều bộ môn như golf, bóng rổ, đạp xe… Trong đó, bóng rổ là niềm đam mê lớn nhất. Kỳ Anh từng tham gia thi đấu giao lưu tại Singapore, Mỹ và giành cúp vàng trong một giải bóng rổ của trường.

Lệ Quyên cũng sớm lên kế hoạch cho con trai du học. Từ năm 2017, nữ ca sĩ đã mua nhà tại Mỹ để phục vụ việc học tập lâu dài của con trong tương lai. Cô thường đưa con theo cùng trong những chuyến lưu diễn nước ngoài để làm quen môi trường sống quốc tế.

Dù thường được gọi là "rich kid", Lệ Quyên từng thẳng thắn chia sẻ con trai không "sinh ra ở vạch đích" mà được bố mẹ cố gắng tạo điều kiện học hành tử tế. Theo nữ ca sĩ, điều quan trọng nhất không phải tiền bạc mà là cách giáo dục để con hiểu giá trị cuộc sống.

Sushi: Con trai Trương Quỳnh Anh tuổi 14 đã cao 1,83m, thần tượng Cristiano Ronaldo

Con trai của Trương Quỳnh Anh và Tim có tên thân mật là Sushi, tên thật là Cát An, sinh năm 2012. Những năm gần đây, cậu bé liên tục gây chú ý bởi chiều cao vượt trội cùng ngoại hình ngày càng ra dáng "nam thần học đường".

Ở tuổi 14, Sushi đã sở hữu chiều cao lên tới 1,83m nhờ chăm chơi thể thao. Cậu yêu thích các môn như bơi lội, bóng đá và bóng rổ. Đặc biệt, Sushi còn là fan của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Hiện tại, con trai Trương Quỳnh Anh đang theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Thỉnh thoảng, cậu đồng hành cùng mẹ trong một số hoạt động nghệ thuật và luôn gây chú ý bởi vẻ ngoài cao ráo, điển trai.

Trương Quỳnh Anh cho biết cô luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con dù bận rộn công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Mỗi ngày, nữ diễn viên đều ưu tiên đưa đón con đi học và thường xuyên trò chuyện để hiểu tâm lý tuổi mới lớn của bé.

Nữ diễn viên tiết lộ Sushi sống tình cảm, hòa đồng và rất hiểu chuyện. Hai mẹ con có thể thoải mái chia sẻ mọi điều trong cuộc sống như những người bạn.

Khác với nhiều phụ huynh đặt áp lực thành tích lên con cái, Trương Quỳnh Anh cho biết cô không kỳ vọng con phải nối nghiệp nghệ thuật hay trở thành hình mẫu nào đó. Điều cô mong muốn nhất là con trai được sống đúng tuổi, khỏe mạnh và hạnh phúc.

"Con xứng đáng được yêu thương và có những điều tốt đẹp nhất", nữ diễn viên từng chia sẻ khi nói về quý tử tuổi teen của mình.