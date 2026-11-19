Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng (sinh năm 1987) là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, ghi dấu ấn qua cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh với nhiều tác phẩm như Vừa đi vừa khóc, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em 2.

Tháng 6/2022, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng. Chồng nữ nghệ sĩ là phó tổng giám đốc một công ty dệt may ở Long An. Nhiều người gọi vui anh là "đại gia Long An" vì độ giàu có của doanh nhân này.

Minh Hằng và ông xã đại gia đã kết hôn được 4 năm, có con trai 3 tuổi.

Tháng 8/2023, Minh Hằng hạ sinh con trai đầu lòng, tên thân mật là bé Mỡ. Sau khi lập gia đình, cô vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, đồng thời tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai.

Trong một chương trình gần đây, Minh Hằng tiết lộ vợ chồng cô từng mâu thuẫn trong quá trình nuôi dạy bé Mỡ. "Chị và chồng chị đều là những người hướng ngoại, thích giao du, gặp gỡ mọi người. Khi có con mình cần dành nhiều thời gian hơn cho con. Đó là chuyện chị và chồng cần thay đổi cách sinh hoạt để phù hợp với con", Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng và chồng từng mâu thuẫn về cách nuôi dạy con.

Giọng ca "Người vô hình" tiết lộ trước kia từng dành nhiều thời gian cho công việc cũng như bạn bè. Nhưng khi có con, Minh Hằng ở nhà nhiều hơn để chăm lo cho con và cô cũng đòi hỏi ông xã dành nhiều thời gian ở nhà với con như vậy. "Anh cũng hơi bị áp lực vì không còn nhiều thời gian để giao lưu với bạn bè, mở rộng mối quan hệ", Minh Hằng tiết lộ.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận đàn ông và phụ nữ có cách yêu con khác nhau và vợ chồng cô cần thời gian để giải quyết mâu thuẫn và hòa hợp trong cuộc sống gia đình.

Con trai đầu lòng của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo có tên thật là Quốc Huy, tên thân mật ở nhà là bé Mỡ, sinh tháng 8/2023.

Con trai của ca sĩ Minh Hằng năm nay 3 tuổi, tên thân mật là bé Mỡ.

Từ khi con còn nhỏ, nữ ca sĩ đã chú trọng việc nuôi dạy bé theo hướng khoa học, trong đó áp dụng phương pháp EASY để thiết lập nề nếp sinh hoạt và giúp con hình thành thói quen ăn, ngủ đúng giờ.

Khi bé lớn hơn, cô tiếp tục đặt ra những nguyên tắc nhất định trong sinh hoạt, ăn uống và học tập, đồng thời khuyến khích con chủ động khám phá thế giới xung quanh.

Minh Hằng và con trai trong chuyến đi Nha Trang hồi tháng 6.

Bên cạnh việc rèn luyện tính kỷ luật, Minh Hằng cũng dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong các hoạt động thường ngày. Nữ ca sĩ duy trì thói quen đọc thơ, học bài cùng bé trước giờ đi ngủ, đồng thời khuyến khích con vận động và làm quen với các môn thể thao như bơi lội, pickleball.

Cô cũng thường đưa bé Mỡ đi du lịch, trải nghiệm những môi trường mới khi có điều kiện. Theo Minh Hằng, việc chăm sóc và dạy dỗ con là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng. Ông xã luôn san sẻ công việc gia đình, hỗ trợ cô trong hành trình nuôi dạy bé, giúp nữ ca sĩ có thể cân bằng giữa cuộc sống riêng và các hoạt động nghệ thuật.