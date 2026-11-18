Mới đây, Gin Tuấn Kiệt thu hút sự quan tâm khi đăng tải đoạn video cùng con gái Anya chúc mừng sinh nhật tuổi 37 của Puka.

Nam ca sĩ đã cùng con gái chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho bà xã với hình mẫu trang trí được lấy từ con giáp của cả gia đình.

Sáng ngày 30/10, bé Anya cùng bố dậy sớm chúc mừng sinh nhật Puka. Tuy đã được bố dạy kỹ nhưng cô bé vẫn nói nhầm từ "chúc mẹ sinh nhật vui vẻ" thành "chúc mẹ ngủ ngon" khiến dân tình cười ngất.

Puka hạnh phúc ngập tràn khi được con gái hôn má và chúc mừng sinh nhật.

Sau khi gửi lời chúc đúng, bé Anya đã hôn mẹ thật ngọt ngào. Puka ngập tràn hạnh phúc khi được con gái gửi lời yêu thương.

Trước đó, nhân dịp đón tuổi 37, Puka và ông xã Gin Tuấn Kiệt đã cùng con gái Anya thực hiện một bộ ảnh gia đình đầy ý nghĩa để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên lựa chọn trang phục nữ tính, khoe nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ bên cạnh ông xã và con gái.

Bé Anya cũng được mẹ diện cho những bộ váy hồng xinh xắn, trông vô cùng đáng yêu. Những khung hình gia đình 3 thành viên quây quần bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đặc biệt, sự xuất hiện của cô bé Anya càng khiến bộ ảnh thêm phần ngọt ngào, bởi đây là một trong những khoảnh khắc đời thường được người hâm mộ của cặp đôi quan tâm.

Tuy nhiên, khi chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật, Puka lại khiến nhiều người tò mò khi không đăng tải bất kỳ khoảnh khắc chụp riêng nào với con gái. Không ít khán giả thắc mắc vì sao nữ diễn viên lại vắng bóng những bức hình thân thiết bên bé Anya, dù cả hai cùng diện trang phục đồng điệu và xuất hiện trong bộ ảnh gia đình.

Trước sự tò mò của mọi người, Puka sau đó đã có màn giải thích vô cùng hài hước, đồng thời hé lộ loạt ảnh chụp cùng con gái khiến ai nấy không khỏi bật cười. Theo đó, nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ: “Sáng giờ mọi người hỏi sao mẹ không chụp hình chung với Anya. Thì đây… Xem có tấm nào ok không mà kêu đăng ha ha”.

Bé Anya không hợp tác khi chụp hình với mẹ khiến Puka không dám đăng hình chụp chung.

Hóa ra, lý do không phải vì Puka thiếu ảnh chụp cùng con gái mà bởi biểu cảm của nhóc tỳ trong những khoảnh khắc này quá đỗi đặc biệt.

Bên cạnh những khoảnh khắc gia đình ngọt ngào, Puka cũng nhiều lần khiến khán giả bật cười khi chia sẻ chuyện con gái Anya ngày càng quấn quýt ba Gin Tuấn Kiệt, còn mẹ lại thường xuyên rơi vào cảnh bị cho "ra rìa".

Ở độ tuổi khoảng 19 tháng, Anya đã bộc lộ tính cách lém lỉnh, đáng yêu và có phần thiên vị ba ra mặt. Mỗi khi Gin Tuấn Kiệt xuất hiện, cô bé lập tức đòi bế, vui vẻ quấn lấy ba, trong khi đôi lúc lại tỏ thái độ dứt khoát, thậm chí "khó ở" với mẹ.

Ông xã và con gái chúc mừng sinh nhật Puka.

Không chỉ vậy, trong những màn trò chuyện, trêu đùa giữa hai vợ chồng, Anya còn thường xuyên đứng về phía ba để "hợp sức" chọc mẹ. Có lần, dù biết mình từng nằm trong bụng Puka, cô bé vẫn nhất quyết khẳng định ba Gin mới là người sinh ra mình rồi ôm chầm lấy ba.

Những tình huống dở khóc dở cười này được Puka chia sẻ với thái độ hài hước, cho thấy dù đôi lúc cảm thấy "ghen tị" vì con gái mê ba hơn mẹ, nữ diễn viên vẫn vô cùng thích thú trước sự lém lỉnh và tình cảm đáng yêu của ái nữ.