Vào ngày 8/9 (giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 đã diễn ra với loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Ariana Grande là 1 trong những ngôi sao nổi bật nhất, cô thay 4 bộ váy, nhận 7 đề cử và xuất sắc giành chiến thắng quan trọng nhất của đêm Video of the Year (Video của năm), với phim ngắn brighter days ahead.

Tuy nhiên trên mạng xã hội, ngôi sao sinh năm 1993 bất ngờ bị chỉ trích nặng nề với biểu cảm trong tiết mục tri ân huyền thoại Ozzy Osbourne. Bên dưới khán đài, Ariana Grande mở to mắt, há hốc miệng và giơ tay ôm đầu, rồi giơ lên trời. Nhiều người chỉ trích cô "làm màu", gây sự chú ý: "Diễn xuất lố bịch thái quá", "Đúng là biết máy quay lia đến có khác", "Sao lại phản ứng kỳ cực như vậy nhỉ", "Thật là gượng ép quá đà"...

Loạt biểu cảm của nữ ca sĩ bị chê "diễn sâu", "làm màu"

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ủng hộ, cho rằng biểu cảm của Ariana Grande đã lột tả màn trình diễn tuyệt vời: "Khuôn mặt cô ấy nói lên tất cả, màn trình diễn xuất sắc đến nổi da gà", "Biểu cảm này thể hiện sự xúc động và tôn vinh Ozzy Osbourne"... Dù vậy, những biểu cảm của giọng ca Problem còn bị đem chế thành meme chế giễu khắp mạng xã hội.

Bỏ mặc mọi lời chỉ trích, Ariana Grande đã có 1 năm thành công. Sau hơn 3 năm tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, Ariana Grande đã chính thức trở lại với album phòng thu thứ bảy mang tên Eternal Sunshine, phát hành vào ngày 8/3/2024. Album này nhanh chóng gặt hái thành công vang dội. Cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 20 bài hát đạt 1 tỷ lượt stream trên nền tảng Spotify.

Ariana Grande còn chứng minh tài năng diễn xuất của mình với vai diễn Glinda trong bộ phim điện ảnh Wicked. Vai diễn này đã mang về cho cô những thành công ngoài mong đợi, bao gồm đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Tại VMAs năm nay, Ariana Grande đã thắng giải thưởng quan trọng nhất là Video của năm với video ca nhạc brighter days ahead (phiên bản deluxe của album eternal sunshine), cùng với hai giải khác là Video dạng dài xuất sắc và Ca khúc Pop hay nhất.

Ariana Grande là 1 trong những gương mặt nổi bật nhất VMAs năm nay

Nữ ca sĩ có tên đầy đủ là Ariana Grande Butera, sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu Broadway và sau đó ghi dấu ấn qua vai Cat Valentine trong loạt phim Victorious của Nickelodeon. Cô nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực âm nhạc và đạt được loạt thành công rực rỡ, bán được hơn 90 triệu album. Nữ ca sĩ "bỏ túi" 2 giải Grammy, 1 Brit Award, 2 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards, 39 kỷ lục Guinness và 10 MTV Video Music Awards.

Ngoài âm nhạc, Ariana Grande còn là diễn viên thực lực kiêm bà chủ thương hiệu mỹ phẩm R.E.M. Beauty. Với những thành công liên tiếp này, Ariana Grande không chỉ khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới mà còn chứng minh được khả năng chuyển mình đầy ấn tượng sang lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh. Đối với fan Việt, Ariana Grande lại từng để lại kỷ niệm không vui khi đột ngột huỷ show diễn tại TP.HCM mặc dù đã đáp tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Ariana Grande thành công trên nhiều lĩnh vực



