Sao nữ quê An Giang "phim giả tình thật" với bạn diễn điển trai, mắc 1 căn bệnh khiến 8 năm mới có tin vui

Kha Ly sinh ra tại An Giang, cô và Thanh Duy là cặp vợ chồng quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình. Cặp đôi lần đầu gặp nhau khi cùng đóng chung một vở kịch. Nhờ sự ăn ý trên sân khấu, cả hai tiếp tục được mời tham gia nhiều dự án nghệ thuật nhưng khi ấy chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Sau một thời gian dài gắn bó, cặp đôi quyết định công khai tình cảm. Thời gian đầu, chuyện yêu đương của cả hai không nhận được sự ủng hộ từ một số người thân, bạn bè. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành, Kha Ly và Thanh Duy dần khiến mọi người thay đổi suy nghĩ.

Năm 2016, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc gia đình, đồng nghiệp trong showbiz. Sau khi về chung một nhà, Kha Ly và Thanh Duy vẫn tiếp tục đồng hành trong công việc. Cả hai nhiều lần trở thành bạn diễn của nhau từ phim ảnh đến âm nhạc, cùng góp mặt trong những dự án như Dâu Bể Đường Trần, Nhà Không Có Mẹ Chồng, Nợ Ân Tình...

Kha Ly và Thanh Duy là cặp đôi "phim giả tình thật" cách đây 10 năm

Đám cưới của cặp đôi từng gây xôn xao, thu hút sự chú ý vào năm 2016

Nhiều bạn bè, cả showbiz Việt đã đến dự hôn lễ hoành tráng của Kha Ly và Thanh Duy

Tròn một thập kỷ bên nhau, cuộc sống của Kha Ly và Thanh Duy khá kín tiếng, ít vướng ồn ào. Vợ chồng nữ diễn viên cũng sở hữu một căn nhà mới khang trang tại TP.HCM, được xem là thành quả sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Thế nhưng phía sau cuộc sống tưởng như bình yên ấy, Kha Ly và Thanh Duy từng trải qua một hành trình không hề dễ dàng để có con. Nữ diễn viên từng mắc bệnh u tuyến giáp. Dù tích cực điều trị, tình trạng sức khỏe phần nào ảnh hưởng đến khả năng mang thai khiến cô có thời gian chịu nhiều áp lực.

Kha Ly từng mắc bệnh tuyến giáp, chờ đợi suốt 8 năm mới có tin vui

Đầu năm 2023, Kha Ly từng cho biết sức khỏe đã ổn định và cô đã tìm hiểu phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nếu không thể mang thai tự nhiên. Đến tháng 5/2024, nữ diễn viên xác nhận mang bầu con đầu lòng. Trong những tháng đầu thai kỳ, cô phải hạn chế sinh hoạt, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và kiêng cữ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Sau 8 năm trải qua nhiều khó khăn, biến cố và kiên trì trên hành trình tìm con, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy cuối cùng cũng được đón con gái đầu lòng. Nhóc tỳ có tên thân mật là Lita, hiện đã 2 tuổi.

Kha Ly từng chia sẻ với chúng tôi rằng khi con lớn và đủ hiểu chuyện, cô sẽ kể cho bé nghe về hành trình đặc biệt mà bố mẹ đã trải qua để có được mình. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi nghĩ sau này chắc cũng sẽ tâm sự với con, vì đây là một hành trình không được suôn sẻ như các bà mẹ khác. Để có được con, vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, khi bé lớn, tôi muốn nói để con hiểu. Tôi và anh Duy luôn kiên nhẫn, chưa bao giờ bỏ cuộc trong hành trình vừa qua. Chúng tôi có niềm tin rằng mình sẽ có con, đi đâu chúng tôi cũng cầu nguyện".

Kha Ly đã có "trái ngọt" là em bé xinh xắn, đáng yêu

Trong hành trình ấy, Thanh Duy luôn là người đồng hành và động viên vợ. Kha Ly từng dành nhiều lời khen cho ông xã: "Anh Duy là một người chồng rất tâm lý và chiều vợ. Mỗi khi đi làm xong là anh ấy liền về nhà với tôi. Thậm chí, khi đi diễn xa mấy chục km thì anh Duy vẫn lái xe về nhà để ngủ với vợ, hôm sau lại dậy sớm để xuống trường quay. Trong những năm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện có con, tuy nhiên anh Duy luôn động viên và mong tôi đừng áp lực quá nhiều. Anh Duy thường hay nói tôi, con cái là chuyện trời ban, nếu không có thì chúng tôi sống vậy cùng nhau cho đến già cũng được".

Chính sự đồng hành và cách nhìn tích cực của Thanh Duy giúp Kha Ly có thêm động lực trong quãng thời gian nhiều áp lực. Hiện tại, Kha Ly và Thanh Duy vẫn thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện, gameshow và những hoạt động nghệ thuật. Không chỉ là bạn đời, cả hai còn trở thành những người đồng hành trong sự nghiệp của nhau. Thanh Duy từng khẳng định công việc của anh thăng hoa và ổn định hơn từ sau khi kết hôn với Kha Ly. Trong khi đó, nữ diễn viên cũng luôn động viên, tiếp thêm năng lượng tích cực để ông xã tự tin theo đuổi đam mê.

Cặp đôi đã tận hưởng kỳ nghỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ để kỷ niệm 10 năm bên nhau

Cặp đôi có hạnh phúc trọn vẹn bên cô con gái xinh xắn

Ảnh: FBNV