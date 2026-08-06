Sao nữ mất 2,7 tỷ vì đầu tư chứng khoán, tuyên bố phá sản và phải sống dựa vào bố mẹ

Mới đây, nữ diễn viên Chu Nhuệ bất ngờ chia sẻ về tình trạng hiện tại trên mạng xã hội. Không giống nhiều nghệ sĩ thường cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân đang gặp khó khăn về tài chính.

Ở tuổi 39, Chu Nhuệ từng nghĩ bản thân đã có đủ kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng một quyết định sai lầm trong đầu tư lại khiến cô mất số tiền lên tới 700.000 tệ (khoảng 2,73 tỷ đồng), rơi vào cảnh không có việc làm, không có nguồn thu ổn định và phải nhờ bố mẹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Ngoài thua lỗ vì chứng khoán, Chu Nhuệ còn rơi vào cảnh thất nghiệp.

Người đẹp sinh năm 1987 cho biết trong thời gian không có phim đóng, cô dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường chứng khoán với hy vọng có thể gia tăng tài sản. Ban đầu, Chu Nhuệ cũng nghĩ đây là một cách để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, đặc biệt khi công việc diễn xuất vốn không phải lúc nào cũng ổn định. Tuy nhiên, những lần xuống tiền liên tiếp lại không mang về kết quả như mong muốn, khiến cô mất 700.000 tệ và rơi vào cảnh phá sản.

Trong một video đăng tải, cô còn tự kể chuyện phải đỏ mắt xin mẹ 2.000 tệ (khoảng 7,8 triệu đồng) tiền sinh hoạt mỗi tháng. Câu nói vừa có phần hài hước, vừa khiến nhiều người chạnh lòng bởi một người từng xuất hiện trên màn ảnh, có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí nay lại phải quay về nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Không chỉ gặp vấn đề về tài chính, Chu Nhuệ còn tiết lộ cô đã rất lâu không nhận được lời mời đóng phim.

Những chia sẻ của Chu Nhuệ khiến công chúng bất ngờ.

Điều đáng tiếc nhất của Chu Nhuệ là cô vốn sở hữu nền tảng diễn xuất khá tốt và từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi bước vào nghề, cô không tạo được cú nổ lớn như những ngôi sao hàng đầu nhưng vẫn ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý.

Chu Nhuệ từng tham gia Thiên Thịnh Trường Ca, Phong Khởi Tây Châu, Rèm Ngọc Châu Sa và hợp tác cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng như Trần Khôn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư. Dù thường đảm nhận vai phụ, cô luôn được đánh giá cao nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, biết cách làm nhân vật có sức sống thay vì chỉ làm nền cho diễn viên chính.

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của Chu Nhuệ lại không đi theo hướng bùng nổ. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời liên tục xuất hiện trên truyền hình, tham gia chương trình thực tế, tạo chủ đề trên mạng xã hội để duy trì độ nổi tiếng, cô lại chọn cách sống khá kín tiếng.

Chu Nhuệ không thích tranh giành tài nguyên, cũng không có thói quen tạo scandal để thu hút sự chú ý. Quan điểm của cô khá đơn giản, đó là gặp được vai phù hợp thì tập trung diễn thật tốt, không có dự án thì trở về cuộc sống riêng.

Chính tính cách này giúp Chu Nhuệ giữ được hình ảnh sạch sẽ trong nhiều năm, nhưng cũng khiến cô bỏ lỡ không ít cơ hội trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như showbiz. Khi không còn liên tục xuất hiện trước truyền thông, tên tuổi của cô dần giảm nhiệt dù năng lực diễn xuất vẫn được công nhận.

Bên cạnh việc không thích bon chen, những trải nghiệm không vui trong nghề cũng khiến Chu Nhuệ dần thay đổi cách nhìn về ngành giải trí.

Ngôi sao Rèm Ngọc Châu Sa chia sẻ thời điểm mới vào nghề và chưa có vị thế, cô từng gặp hành vi quấy rối từ một nam nghệ sĩ trong đoàn phim. Vì tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm và lo sợ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển sau này, Chu Nhuệ khi đó chỉ biết im lặng chịu đựng. May mắn là sau đó, một nữ diễn viên trong đoàn đã đứng ra giúp đỡ, lên tiếng bảo vệ cô. Sự việc trở thành ký ức khó quên, khiến Chu Nhuệ sớm nhận ra phía sau ánh hào quang của giới giải trí vẫn tồn tại nhiều góc khuất.

Không chỉ gặp vấn đề trong công việc, cô còn từng bị một người hâm mộ quá khích theo dõi và quấy rối trong thời gian dài. Theo chia sẻ của Chu Nhuệ, người này liên tục xâm phạm đời tư, tìm cách tiếp cận cuộc sống cá nhân của cô, thậm chí còn có những hành động khiến cô cảm thấy bất an. Sau khi sự việc trở nên nghiêm trọng, Chu Nhuệ phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng và thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để bảo vệ bản thân.

Những trải nghiệm liên tiếp khiến cô không còn quá khao khát ánh hào quang như thời mới vào nghề. Chu Nhuệ dần chọn cuộc sống bình lặng hơn, ít xuất hiện trước công chúng và dành nhiều thời gian cho bản thân. Dù vậy, cô chưa bao giờ bị đánh giá là hết thời về năng lực. Năm 2024, Chu Nhuệ gây chú ý khi tham gia Lợi Kiếm Hoa Hồng và vào vai người mẹ mất con. Màn thể hiện chân thật, giàu cảm xúc giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Từ một diễn viên có thời gian dài hoạt động trong showbiz đến lúc rơi vào cảnh thất nghiệp, thua lỗ vì đầu tư và phải nhờ bố mẹ hỗ trợ cuộc sống, câu chuyện của Chu Nhuệ khiến nhiều người bất ngờ. Sau những biến động liên tiếp, Chu Nhuệ hiện vẫn đang chật vật vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua.