Sao nữ làm "dâu hụt" nhà giàu: Lee Hyori yêu cháu GĐ Ngân hàng Hàn Quốc, Á hậu bỏ con trai Phó Chủ tịch Samsung lấy Kwon Sang Woo

Làng giải trí châu Á có khá nhiều nam nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ, được mệnh danh là đại gia showbiz. Họ có thể là các nam diễn viên xuất thân "trâm anh thế phiệt" hoặc sở hữu cả 1 công ty giải trí quyền lực. Chuyện tình của dàn sao này liên tục khiến công chúng bàn tán xôn xao. Trong quá khứ, họ từng hẹn hò rồi chia tay nhiều mỹ nhân đình đám của làng giải trí châu Á. Cư dân mạng thường nói rằng, những mỹ nhân này là các nàng dâu hụt chốn hào môn. Sau khi chia tay tài tử quyền quý, các sao nữ trong danh sách có những lựa chọn khác nhau cho cuộc đời mình. Cuộc sống hiện nay của ai khiến công chúng bất ngờ nhất?

Lee Hyori được cho là từng hẹn hò với tài tử gia thế khủng Lee Seo Jin. Nam tài tử có xuất thân vô cùng giàu có, là một trong những thiếu gia của Kbiz. Ông nội nam tài tử từng là Tổng giám đốc của Ngân hàng nhà nước đầu tiên tại Hàn Quốc. Còn cha Lee Seo Jin - ông Lee Jae Eung - từng là Giám đốc một ngân hàng lớn.

Theo nhiều nguồn tin, Lee Hyori bắt đầu hẹn hò với tài tử gia thế khủng Lee Seo Jin vào năm 2004. Thậm chí, còn xuất hiện cả tin đồn cặp đôi rục rịch chuẩn bị đám cưới. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng, nghệ sĩ hài Kim Je Dong chính là người giới thiệu mỹ nhân sinh năm 1979 cho tài tử Lee Seo Jin. Hai ngôi sao tìm mọi cách để hẹn hò bí mật. Có lần nọ, phóng viên ảnh lén lút theo dõi Lee Seo Jin và Lee Hyori nhưng đã bị cặp đôi phát hiện ra. "Nữ hoàng Kpop" đã giằng lấy máy ảnh của người phóng viên này và lấy đi chiếc thẻ nhớ. Nhiều nguồn tin tiết lộ, cặp đôi chính thức chia tay sau khoảng 2 năm hẹn hò.

Sau khi chia tay Lee Seo Jin, nhiều người còn tưởng rằng mỹ nhân họ Lee sẽ lựa chọn tài tử hạng A hoặc một thiếu gia tài phiệt để kết hôn. Trên thực tế, cô khiến công chúng ngỡ ngàng khi tuyên bố làm đám cưới với nam nhạc sĩ Lee Sang Soon. Lee Sang Soon vừa kém danh tiếng lại được cho là sở hữu khối tài sản khiêm tốn so với các nghệ sĩ thuộc Kbiz. Hồi còn đi học, anh từng phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí.

"Nữ hoàng Kpop" chia sẻ về khoảnh khắc định mệnh khiến cô quyết định trao phần đời còn lại cho Lee Sang Soon: "Khoảnh khắc tôi quyết định cưới Sang Soon là khi tôi nhìn thấy bố mẹ chồng vẫn còn yêu nhau dù đã bước sang cái tuổi mắt mờ tai yếu. Họ vẫn cùng nhau hẹn hò tại rạp chiếu phim vào các buổi sáng. Sang Soon nói với tôi rằng, anh chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau bao giờ. Còn tôi thì chứng kiến viễn cảnh bố mẹ mình xung đột quá đỗi nhiều lần. Đó là khi tôi nghĩ rằng, mình có thể tin tưởng vào Lee Sang Soon".

Sau khi kết hôn, Lee Hyori trải qua cuộc sống hạnh phúc bên Lee Sang Soon. Thông qua chương trình "Hyori's Bed & Breakfast", những hình ảnh hai vợ chồng chăm sóc cho nhau khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc sống yên bình, xa rời thị phi mà Lee Hyori đang có cũng trở thành niềm ao ước của bao mỹ nhân Kbiz.

Kim Jung Eun từng trải qua mối tình nhiều nước mắt với Lee Seo Jin. Cặp đôi "phim giả tình thật" sau khi cùng nhau hợp tác trong tác phẩm truyền hình "Lovers" (2006). Yêu nhau khoảng 2 năm, Kim Jung Eun bất ngờ bị tài tử họ Lee "đá" phũ phàng qua tin nhắn điện thoại. Quyết định bất ngờ từ phía Lee Seo Jin khiến Kim Jung Eun sốc nặng bởi trước đó cặp đôi không hề có dấu hiệu rạn nứt, tranh cãi. Sau khi chia tay bạn trai gia thế khủng, nữ diễn viên "Chuyện tình Paris" đã giảm 4kg vì quá đau khổ. Nhiều nguồn tin cho biết, phía gia đình Lee Seo Jin không ủng hộ cuộc tình này và có thể họ đã ra sức ép khiến nam tài tử chia tay nữ diễn viên "Chuyện tình Paris".

Sau khi chia tay Lee Seo Jin, Kim Jung Eun mất một khoảng thời gian dài mới có thể ổn định lại tinh thần. Mãi tới năm 2015, nữ diễn viên mới công khai hẹn hò người mới. Theo mô tả của truyền thông Hàn Quốc, người này vô cùng đẹp trai, là tài phiệt thế hệ thứ 2. Vào năm 2016, Kim Jung Eun và bạn trai chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng của công chúng. Sau hôn lễ trong mơ, nữ diễn viên giảm bớt công việc, ít khi tham gia các hoạt động showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho việc đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Lee Sa Kang

Lee Sa Kang là đạo diễn video tại Hàn, từng gây chú ý với thông tin hẹn hò "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon. Trong quá khứ, nam diễn viên "Bản tình ca mùa đông" là chủ tịch của công ty giải trí nổi tiếng Kbiz KeyEast. Tính tới năm 2016, Bae Yong Joon nắm trong tay 63,1 tỷ won (khoảng 1.216 tỷ đồng) giá trị cổ phiếu, đứng thứ 3 trong danh sách những đại gia chứng khoán của Kbiz.

Đầu năm 2018, nam tài tử đồng ý bán lại phần lớn cổ phần cho ông lớn SM vì muốn được tận hưởng một cuộc sống an nhàn sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí và đã thu về một số tiền khổng lồ. Bên cạnh đó, Bae Yong Joon còn sở hữu căn hộ đắt đỏ có giá lên tới 9,5 tỷ won (khoảng 183 tỷ đồng).

Sau khi chia tay tài tử quyền quý, Lee Sa Kang tập trung phát triển sự nghiệp. Sau khi đã trở thành đạo diễn video nổi tiếng, cô gây choáng khi công khai hẹn hò 1 mỹ nam đáng tuổi cháu. Người đàn ông này chính là anh chàng Ron của nhóm nhạc BIGFLO, người kém nữ đạo diễn tới 11 tuổi. Đầu năm 2019, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau gần 2 năm hẹn hò.

Ban đầu, gia đình Lee Sa Kang ra sức phản đối mối quan hệ này vì Ron kém cô tới 11 tuổi, đặc biệt là mẹ nữ đạo diễn. Bằng tình yêu chân thành dành cho Lee Sa Kang, chàng ca sĩ sinh năm 1991 đã hoàn toàn chinh phục được mẹ cô.

Cặp đôi từng có màn tỏ tình vô cùng lãng mạn ngay trên sóng truyền hình. Xuất hiện trong chương trình "Video Star" hồi đầu năm 2019, Ron chia sẻ anh phải lòng nữ đạo diễn họ Kang ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trông thấy cô tại liên hoan phim Bucheon Fantastic Film Festival 2017.

Cũng trong chương trình "Video Star", cặp đôi bày tỏ rằng họ sẵn sàng chết vì đối phương. Lee Sa Kang bày tỏ: "Tôi có thể chết vì Ron. Thậm chí nếu có một cuộc chiến nổ ra, tôi sẵn sàng thay anh ấy ra trận". Đáp lại tình cảm của vợ, Ron chia sẻ: "Tôi cũng sẵn sàng chết vì cô ấy".

Cuộc sống sau ngày cưới của cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ. Người hâm mộ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh Lee Sa Kang – Ron hẹn hò lãng mạn như thuở mới yêu. Trong các sự kiện công khai, họ sóng đôi hạnh phúc, công khai tình tứ trước ống kính.

Trước khi kết hôn với tài tử "Nấc thang lên thiên đường" Kwon Sang Woo, Son Tae Young từng hẹn hò Yoon Tae Young. Nam diễn viên họ Yoon là con trai duy nhất của Phó Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng khắp thế giới Samsung Yoon Jong Yong. Tính đến năm 2016, anh được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ lên tới 4 tỷ USD (khoảng 77 nghìn tỷ đồng).

"Dứt tình" với Yoon Tae Young, cựu Á hậu Hàn Quốc 2000 hẹn hò tài tử hạng A Kwon Sang Woo. Kwon Sang Woo nổi tiếng toàn châu Á nhờ những bộ phim như "Nấc thang lên thiên đường", "Bản tình ca buồn"… Cặp đôi tổ chức hôn lễ hồi năm 2008 trước sự chứng kiến của nhiều ngôi sao đình đám. Danh tiếng tài tử họ Kwon ăn đứt Yoon Tae Young còn về tài sản, anh cũng không hề kém cạnh so với tình cũ của vợ. Hồi đầu năm nay, trong một chương trình truyền hình, Kwon Sang Woo đã tiết lộ tất cả những bất động sản mà anh đang nắm giữ hiện lên tới con số 70 tỷ won (tương đương 1348 tỷ đồng).

Hiện tại, Kwon Sang Woo – Son Tae Young đang trải qua một cuộc sống vô cùng viên mãn bên hai đứa con. Họ vẫn luôn xuất hiện trong danh sách những cặp vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc nhất Kbiz. Tại sân bay và các sự kiện công khai, cặp đôi thường sóng đôi hạnh phúc bên nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của công chúng.

Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch quen nhau trên phim trường "Cung Tỏa Tâm Ngọc". Hai ngôi sao được cho là từng hẹn hò với nhau sau khi bộ phim kết thúc. Phùng Thiệu Phong là con một trong gia đình giàu có ba thế hệ. Gia sản gia đình nam diễn viên ước chừng khoảng 300 triệu USD (gần 6958 tỷ đồng).

Sau vài lùm xùm tình ái, người đàn ông được Dương Mịch lựa chọn để kết hôn là Lưu Khải Uy. Sau đám cưới thế kỷ, cặp đôi trải qua một cuộc hôn nhân ngập tràn thị phi. Cuối năm 2016, Phong Hành khiến cả làng giải trí xôn xao khi tung ra đoạn clip cho thấy Lưu Khải Uy hẹn hò Vương Âu trong thời điểm vẫn chưa ly hôn Dương Mịch. Trong loạt ảnh được cắt ra từ clip, nam diễn viên sinh năm 1974 vào phòng Vương Âu đọc kịch bản lúc đêm khuya, mãi tận 4 tiếng mới ra khỏi phòng.

Trong hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip do Phong Hành công bố, Lưu Khải Uy bước vào phòng của Vương Âu lúc 10h35 tối

Khoảng 4 tiếng sau, nam diễn viên mới rời khỏi phòng của người đẹp họ Vương

Sau lùm xùm ngoại tình, Dương Mịch ngày càng xa cách với chồng. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn để lộ nhiều hình ảnh thân mật, gây tranh cãi bên các đồng nghiệp nam trong giai đoạn chưa ly hôn Lưu Khải Uy.

Dương Mịch dựa vào người "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình khi cả hai cùng tham gia 1 sự kiện thời trang

Dương Mịch vô cùng thân mật với Ngụy Đại Huân khi cô vẫn chưa ly hôn Lưu Khải Uy

Sau vô số lần bị đồn tan vỡ, Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức tuyên bố ly dị hồi cuối năm 2018. Hiện tại, nữ diễn viên họ Dương đang vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mỹ nam này không chỉ nhỏ tuổi hơn Dương Mịch mà danh tiếng cũng thua kém cô khá xa.

Quách Bích Đình

Vào thời điểm vẫn còn hẹn hò với Lâm Duẫn, Phùng Thiệu Phong cũng dính tin đồn ngoại tình với Quách Bích Đình khi tham gia dự án "Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển". Theo đó, hai người nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau xuống phố, đi ăn tối.

Trước đó vào năm 2017, hình ảnh Phùng Thiệu Phong đưa Quách Bích Đình về căn biệt thự của mình đã bị phóng viên chụp lại. Cặp đôi đã dành 3 ngày 3 đêm ở bên nhau. Mãi tới ngày thứ 4, cả hai mới chịu ra khỏi nhà. Trước nghi án tình cảm, hai ngôi sao không lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, nhiều netizen tin rằng hai người từng là 1 cặp đôi yêu nhau.

Sau lùm xùm tình ái với Phùng Thiệu Phong, Quách Bích Đình lên xe hoa cùng Hướng Tả. Được biết, Hướng Tả là con trai của ông trùm showbiz Hong Kong Hướng Hoa Cường. Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, cặp đôi tổ chức hôn lễ hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, trong clip livestream hồi đầu năm nay, Hướng Tả tiết lộ anh và bà xã Quách Bích Đình vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nhiều netizen suy đoán rằng, có thể mỹ nhân "Tiểu thời đại" vẫn chưa thể đặt chân vào hào môn vì chưa sinh con.

Theo nhiều nguồn tin, Quách Bích Đình hiện đã mang bầu nhưng dường như cô đang bị trầm cảm trước khi sinh. Những suy đoán này xuất phát từ loạt bài đăng của nữ diễn viên trên mạng xã hội. Trên Weibo, Quách Bình Đình viết: "Ngày thức tỉnh rồi sẽ đến, sẽ cảm thấy trống rỗng, nhưng rồi mọi thứ sẽ vụt sáng. Liệu lúc ấy có cảm thấy hối hận hay không?". Trước đó, người hâm mộ cũng thấy sự bất thường khi thấy nữ diễn viên viết trên mạng xã hội: "Những người ở bên vẫn luôn lợi dụng bạn cùng kiệt, phải làm sao bây giờ? Thả chó ra cắn có được không?". Không ít netizen cho rằng Quách Bích Đình đang ám chỉ ai đó, thậm chí có người đặt câu hỏi phải chăng cô đã bị nhà chồng lợi dụng.