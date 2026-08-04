Sao nữ gốc Hà Nội lấy học trò kém 11 tuổi: Từng bị gia đình ngăn cản, thân thiết với tình cũ như người nhà

Khánh Thi được biết đến là một trong những kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam và là người góp phần đưa bộ môn khiêu vũ thể thao đến gần hơn với công chúng. Sau nhiều năm hoạt động trên sàn đấu, cô chuyển hướng sang công tác đào tạo, biểu diễn và đảm nhận nhiều vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật.

Năm 2023, Khánh Thi được bổ nhiệm giữ vị trí Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp. Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Khánh Thi được biết đến là một trong những kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi có chuyện tình đặc biệt của làng dancesport Việt. Cả hai quen biết khi Phan Hiển còn là thiếu niên và bắt đầu theo học dancesport dưới sự hướng dẫn của Khánh Thi. Khi ấy, Phan Hiển mới khoảng 15-16 tuổi. Sau thời gian cùng tập luyện, thi đấu và đồng hành trong nhiều tiết mục, mối quan hệ cô - trò dần phát triển thành tình cảm.

Từ một học trò xuất sắc, anh dần trở thành bạn nhảy và người đồng hành của Khánh Thi trong nhiều giải đấu. Cả hai từng cùng tham gia các cuộc thi quốc tế và đạt nhiều thành tích, góp phần tạo dấu ấn cho dancesport Việt Nam.

Không chỉ là vợ chồng, Khánh Thi và Phan Hiển còn tiếp tục đồng hành trong công việc, cùng đào tạo thế hệ vận động viên trẻ và tham gia các hoạt động liên quan đến dancesport. Ảnh: FBNV

Khánh Thi là người dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên và từng nhận xét anh là học trò xuất sắc của cô. Ảnh: FBNV

Thời điểm công khai mối quan hệ, Khánh Thi và Phan Hiển từng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Phan Hiển cũng từng chia sẻ về khoảng thời gian cha mẹ buồn và chưa đồng tình với chuyện tình cảm của anh. Bên cạnh đó, khoảng cách 11 tuổi cùng mối quan hệ cô - trò khiến cả hai chịu không ít áp lực từ dư luận.

Dù vậy, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn lựa chọn ở bên nhau và cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Sau nhiều năm gắn bó và đã có con chung, cuối năm 2022, cả hai tổ chức lễ cưới, chính thức trở thành vợ chồng sau hành trình dài đồng hành trong tình yêu lẫn công việc.

Hiện Khánh Thi và Phan Hiển có 3 con gồm Kubi, Anna và Lisa. Cặp đôi tiếp tục đồng hành trong công việc, cùng phát triển và đào tạo dancesport, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Năm 2015, Khánh Thi - Phan Hiển công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

Khoảng cách 11 tuổi cùng mối quan hệ cô - trò khiến cả hai chịu không ít áp lực từ dư luận. Ảnh: FBNV

Năm 2022, Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức hôn lễ và lần lượt chào đón 3 nhóc tỳ. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ đặc biệt với tình cũ Chí Anh

Trước khi đến với Phan Hiển, Khánh Thi từng có mối tình kéo dài nhiều năm với Chí Anh. Cả hai từng là bạn nhảy, đồng hành trong cả tình cảm lẫn sự nghiệp dancesport. Sau khi chia tay, họ vẫn tiếp tục hoạt động trong cùng lĩnh vực và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Đáng chú ý, Khánh Thi, Phan Hiển và Chí Anh hiện giữ mối quan hệ khá thoải mái. Năm 2025, Khánh Thi từng đăng tải hình ảnh chụp cùng chồng và tình cũ, cho thấy cả ba vẫn có sự tương tác tự nhiên. Phan Hiển cũng không ngại xuất hiện cùng Chí Anh trong các hoạt động liên quan đến dancesport.

Không chỉ giữ tình bạn với Chí Anh, Khánh Thi còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình tình cũ. Cô từng chia sẻ sự quý mến dành cho vợ Chí Anh và xem nhau như chị em. Hai gia đình cũng giữ mối quan hệ gần gũi, thường xuyên tương tác và dành sự yêu quý cho nhau. Thay vì né tránh hay giữ khoảng cách, họ cùng xuất hiện trong những dịp liên quan đến công việc, tạo nên một mối quan hệ khá đặc biệt trong showbiz.

Trước khi đến với Phan Hiển, Khánh Thi từng có mối tình kéo dài nhiều năm với Chí Anh. Ảnh: FBNV

Cô hiện vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với tình cũ. Thậm chí Chí Anh còn thường xuyên gặp gỡ giao lưu với Phan Hiển. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm tích lũy sự nghiệp và vun vén cho gia đình, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển hiện có cuộc sống khá đầy đủ. Cặp đôi cùng các con sinh sống trong một căn nhà được cho là có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại TP.HCM.

Phan Hiển sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế và có truyền thống kinh doanh. Dù có xuất phát điểm thuận lợi, anh từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được công nhận bằng năng lực và những nỗ lực của bản thân thay vì dựa vào gia thế.

Trong nhiều năm theo đuổi dancesport, Phan Hiển duy trì việc tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời cùng Khánh Thi tham gia công tác đào tạo. Bên cạnh sự nghiệp, anh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành cùng vợ trong việc nuôi dạy các con.