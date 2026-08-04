Hoàng Rob được người hâm mộ vây kín tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mới đây, nghệ sĩ violin Hoàng Rob thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để check-in cùng màn hình LED của Nhà Hoa Lửa. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả có mặt tại đây.

Ảnh: Threads

Nhiều người hâm mộ đã nán lại để giao lưu, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nam nghệ sĩ. Không ít khán giả cũng trực tiếp gửi đến Hoàng Rob những lời động viên, tình cảm và sự ủng hộ hành trình của anh tại chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”.

Ảnh: Threads

Sự yêu mến mà khán giả dành cho Hoàng Rob được xem là kết quả của những màn trình diễn ấn tượng mà anh mang đến trong thời gian qua. Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nghệ sĩ violin sinh năm 1991 liên tục tạo dấu ấn bằng sự đa dạng trong tư duy nghệ thuật cũng như khả năng làm mới hình ảnh của bản thân.

Một trong những tiết mục nhận được nhiều sự quan tâm nhất là "Hoa Đào" - tác phẩm dân gian đương đại được Hoàng Rob ấp ủ suốt gần 10 năm. Sự kết hợp giữa violin, đồng dao, hát, múa đương đại đã tạo nên một sân khấu giàu cảm xúc, giúp Hoàng Rob phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Sau chương trình, nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận, thực hiện fanart và lan tỏa những khoảnh khắc từ tiết mục này trên các nền tảng MXH.

Ảnh: Threads

Không dừng lại ở đó, Hoàng Rob tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với "Let Me Go" cùng Nhà Hoa Lửa. Trong tiết mục này, anh không chỉ biểu diễn mà còn tham gia xây dựng concept và mang đến hình tượng hoàn toàn mới. Sân khấu mang màu sắc "cao bồi thời đại mới" cùng hình ảnh chiếc hộp nhạc trung tâm đã nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả sau khi lên sóng.

Ảnh: Threads

Từ một nghệ sĩ được biết đến với cây đàn violin, Hoàng Rob đang cho thấy sự biến hóa đáng chú ý khi liên tục thử sức ở nhiều vai trò khác nhau: Hát, múa, sáng tạo ý tưởng sân khấu và kết nối các yếu tố nghệ thuật thành một tổng thể hoàn chỉnh. Chính điều đó giúp anh ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Ảnh: Threads

Những hình ảnh được fan vây kín tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hay những lời chia sẻ xúc động từ người hâm khán giả là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của Hoàng Rob sau chương trình. Với những gì đã thể hiện, nam nghệ sĩ đang dần trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm và yêu mến tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.



