Sao nữ dính scandal ảnh nóng chấn động năm nào giờ được khen nhờ 1 chi tiết: Dạy con khéo thế này, không hâm mộ cũng uổng!

Nhắc đến Trương Bá Chi, khán giả không chỉ nhớ đến vẻ đẹp thanh khiết từng làm say đắm cả châu Á, mà còn nhớ đến biến cố lớn nhất sự nghiệp của cô: vụ rò rỉ ảnh nóng chấn động showbiz năm 2008.

Khi ấy, hình ảnh của nữ diễn viên gần như sụp đổ, sự nghiệp đóng băng, các nhãn hàng quay lưng, còn truyền thông thì bủa vây không lối thoát. Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết. Nhưng với Trương Bá Chi, biến cố ấy lại trở thành bước ngoặt: cô chọn cách rút lui khỏi hào quang, tập trung vào vai trò làm mẹ, và từ đó xây dựng lại hình ảnh bằng sự kiên cường cùng cách dạy con khôn khéo đến bất ngờ.

Trương Bá Chi

Từ scandal thị phi đến hình ảnh bà mẹ kiên cường

Hậu ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một mình nuôi hai con trai Lucas và Quintus, rồi sau đó chào đón thêm bé Marcus. Nhiều năm liền, cô chấp nhận bị gọi là "mẹ đơn thân vất vả", bận rộn đi phim, đi show, nhận đủ loại công việc để nuôi con khôn lớn. Điều khiến công chúng dần thay đổi cái nhìn không phải là sự nghiệp của cô khởi sắc, mà là cách cô nuôi dạy con: vừa nghiêm khắc, vừa thực tế, chú trọng để các con không bị cuốn vào vòng xoáy hào quang "con nhà sao".

Điểm khiến dân mạng đặc biệt ngưỡng mộ gần đây chính là chi tiết Trương Bá Chi từng đưa con trai Quintus đi trải nghiệm công việc của một công nhân vệ sinh. Khi cậu bé muốn có món đồ mình thích, mẹ không lập tức mua mà yêu cầu con phải lao động để đổi lấy.

Trương Bá Chi từng đưa con trai Quintus đi trải nghiệm công việc của một công nhân vệ sinh

Trong mắt nhiều người, đây là "chi tiết vàng" trong cách giáo dục: loại bỏ hào quang ngôi sao, để con hiểu giá trị lao động và trân trọng thành quả mình có. Những bức ảnh đời thường mới đây của Quintus, vóc dáng cao ráo, bắp tay rắn rỏi càng khiến người ta liên tưởng: sự rèn giũa ấy không chỉ tạo cơ bắp mà còn hun đúc tính cách kiên nhẫn, khiêm nhường.

Không ép theo "khuôn mẫu con sao"

Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ chọn cách đưa con sớm ra mắt công chúng, hình ảnh của hai con trai Trương Bá Chi hiếm khi xuất hiện trong những bộ ảnh sang chảnh. Trên mạng xã hội, Quintus vẫn giữ sự giản dị: chơi thể thao, cười hồn nhiên, tham gia sinh hoạt gia đình.

Nữ diễn viên từng nói với các con: "Cuộc sống của các con, hãy tự mình lựa chọn". Cô không ép buộc con phải nối nghiệp nghệ thuật, cũng không tô vẽ con như "phiên bản nhí" của cha mẹ. Chính sự tôn trọng ấy giúp hai cậu bé phát triển một cách tự nhiên, không nặng nề ánh đèn sân khấu, không đánh mất tuổi thơ.

Nếu scandal năm nào từng là vết thương khó lành, thì ngày nay, công chúng lại nhìn Trương Bá Chi qua một lăng kính khác: một bà mẹ biết đứng lên từ giông bão và dạy con bằng trải nghiệm thật. Khi nhiều "con sao" vướng tai tiếng vì lối sống buông thả, những đứa trẻ của cô lại lớn lên trong sự ngưỡng mộ: khỏe mạnh, ngoan ngoãn, và đặc biệt là hiểu giá trị của lao động.

Đúng như một bình luận trên mạng: "Nhan sắc rồi cũng thay đổi, cơ bắp tuổi teen rồi cũng biến mất. Nhưng ký ức về những lần tự tay lao động để có thứ mình muốn sẽ trở thành nền tảng tính cách theo suốt cả đời".

Từ một ngôi sao từng "rơi xuống vực sâu" của thị phi, Trương Bá Chi giờ đây được nhiều người gọi là "bà mẹ điểm 10". Không phải vì con trai cô đẹp trai, cao ráo, mà bởi cách cô gieo vào con nền tảng quan trọng nhất: sự khiêm nhường, tinh thần lao động, và lòng tự trọng.

Có thể nói, chính cách nuôi dạy con thông minh này đã giúp Trương Bá Chi dần thoát khỏi cái bóng scandal năm xưa. Thời gian, cùng những lựa chọn khôn ngoan trong giáo dục con cái, đã trả lại cho cô một hình ảnh khác: không còn là ngôi sao thị phi, mà là người mẹ đáng trân trọng.