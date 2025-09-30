Đọc Doraemon bao năm mới phát hiện ra 1 chi tiết: Nobita được mô tả là "học kém" nhưng lại chơi giỏi môn thể thao trí tuệ này!

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả, Nobita trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon luôn hiện lên như một cậu bé học kém, hậu đậu, lúc nào cũng đứng cuối trong nhóm bạn. Hình ảnh cậu thường xuyên bị điểm 0, bị thầy cô trách phạt, bị bạn bè chê cười đã trở thành "thương hiệu" quen thuộc.

Thế nhưng, nếu đọc kỹ và quan sát xuyên suốt cả bộ truyện, ta sẽ nhận ra rằng Nobita không hề kém thông minh. Ngược lại, cậu sở hữu tư duy nhanh nhạy, chỉ là do tính lười biếng và ham ngủ mà khả năng ấy thường bị che khuất.

Bằng chứng từ tập 23 - Chương "Găng tay cổ vũ"

Một minh chứng rõ ràng cho sự thông minh của Nobita nằm ở Doraemon tập 23, chương "Găng tay cổ vũ". Trong chương này, Nobita và Xêko thi đấu cờ vây - một trò chơi nổi tiếng là phức tạp, đòi hỏi chiến lược và khả năng tư duy cực cao. Kết quả, Nobita đã liên tục chiếm ưu thế, khiến Xêko tức giận và phải nhờ đến sự "mách nước" của hai cô bạn Shizuka và Jaiko thì mới có thể gỡ lại tình thế.

Nếu không có 2 cô bạn xấu tính mách nước, Xeko đã "thua đau" trước Nobita

Không phải ngẫu nhiên mà cờ vây được xem là "đỉnh cao của tư duy chiến lược". Môn này có nguồn gốc từ Trung Hoa cách đây hơn 2.500 năm và cho đến nay vẫn được coi là một trong những trò chơi trí tuệ phức tạp nhất nhân loại.

Số lượng nước đi trong cờ vây vượt xa cờ vua, gần như vô hạn, đòi hỏi người chơi phải có tầm nhìn xa, tính toán nhiều bước liên tiếp.

Người chơi phải biết cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, vừa giành đất, vừa bảo toàn quân cờ, trong khi luôn bị áp lực từ đối thủ.

Để chơi giỏi cờ vây, nhất định không thể là người kém thông minh; nó đòi hỏi khả năng phân tích, sáng tạo và kiên nhẫn ở mức đỉnh cao.

Chính vì vậy, việc Nobita có thể áp đảo Xêko trong cờ vây cho thấy cậu hoàn toàn có năng lực tư duy vượt trội, chỉ là ít khi bộc lộ.

Nobita và những lần tỏa sáng ở trường học

Không chỉ ở trò chơi trí tuệ, trong học tập cũng có lúc Nobita khiến mọi người bất ngờ. Trong một số tập truyện, khi cậu thật sự chuyên tâm học hành, Nobita đã đạt điểm cao, thậm chí có lần đạt tới 100 điểm tuyệt đối. Điều này chứng minh rằng Nobita sở hữu năng lực học tập, chỉ là thiếu sự kiên trì và nỗ lực cần thiết để phát huy.

Thực chất, Nobita là một cậu bé nhân hậu, tình cảm, sáng tạo và tiềm ẩn sự thông minh đáng kể. Việc cậu thường xuyên bị gắn mác "học dốt" xuất phát từ thói quen lười học, thiếu tập trung và ỷ lại vào Doraemon. Thế nhưng, khi có động lực hoặc ở trong tình huống buộc phải nỗ lực, Nobita luôn chứng minh được khả năng tư duy vượt trội của mình.

Nobita không đơn thuần chỉ là một cậu bé hậu đậu, điểm 0 "kinh niên". Nếu nhìn nhận sâu hơn, ta thấy ở nhân vật này sự thông minh, sáng tạo, cùng với tiềm năng bùng nổ nếu biết nỗ lực. Đặc biệt, chi tiết Nobita chơi giỏi cờ vây - một môn chỉ dành cho những bộ óc chiến lược - chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Có lẽ chính vì thế mà Nobita luôn được yêu mến: không phải vì hoàn hảo, mà vì cậu phản chiếu những yếu điểm rất đời thường của con người, đồng thời nhắc nhở rằng trí tuệ thật sự luôn tiềm ẩn bên trong mỗi người, chỉ chờ được đánh thức.