Trong làng giải trí Hàn Quốc, Lee Mi Sook được mệnh danh là "nữ hoàng phim giờ vàng" với khí chất sang trọng và diễn xuất đầy mê hoặc. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là một đời tư đầy rẫy những góc tối và những bản tin gây chấn động dư luận. Một trong số đó là cuộc tình với người tình kém hàng chục tuổi từng khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lee Mi Sook bất ngờ bị công ty quản lý cũ (The Contents Entertainment) đâm đơn kiện. Trong quá trình tố tụng, công ty này đã tung ra một thông tin gây "nổ" truyền thông: Lee Mi Sook từng có mối quan hệ bất chính với trai trẻ kém mình tới 17 tuổi vào năm 2006.

Lee Mi Sook bị công ty quản lý cũ "bóc phốt" chuyện ngoại tình với trai trẻ. Ảnh: Pinterest

Người tình của nữ minh tinh xứ Hàn được tiết lộ là một "host" (người phục vụ tại quán bar dành cho quý bà) tại Mỹ. Mối quan hệ này được cho là diễn ra khi Lee Mi Sook vẫn đang trong cuộc hôn nhân với chồng cũ là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, Lee Mi Sook phải nếm trái đắng khi hắn ta trở mặt, sử dụng những hình ảnh thân mật cùng những tin nhắn lúc còn mặn nồng giữa hai người để uy hiếp cô. Sau đó, vụ việc bị chồng của Lee Mi Sook phát hiện, cuộc hôn nhân vốn đang êm đẹp cũng tan thành mây khói.

Công ty quản lý cũ khẳng định họ đã phải chi ra hàng chục triệu won để "bịt miệng" người tình trẻ này, ngăn chặn anh ta tống tiền và làm lộ chuyện ngoại tình của nữ diễn viên trước công chúng. Khi The Contents Media tung hê tất cả trước bàn dân thiên hạ, danh tiếng của Lee Mi Sook hoàn toàn sụp đổ. Tất nhiên, Lee Mi Sook đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ. Thế nhưng điều đó không giúp cô cứu vãn sự nghiệp. Khoảng cách tuổi tác lên đến 17 tuổi cùng tính chất nhạy cảm của mối quan hệ đã khiến hình ảnh "người phụ nữ quý phái" của Lee Mi Sook hoàn toàn tan vỡ.

Hình ảnh Lee Mi Sook sụp đổ sau scandal ngoại tình. Ảnh: Asianwiki

Nếu scandal tình ái chỉ dừng lại ở mức độ đạo đức, thì những nghi vấn liên quan đến vụ tự sát của nữ diễn viên Jang Ja Yeon ( Vườn sao băng ) lại khiến Lee Mi Sook bị chỉ trích gay gắt về mặt nhân tính. Jang Ja Yeon đã tự tử vào năm 2009, để lại di thư tố cáo công ty ép cô qua lại với hàng loạt nhân vật quyền lực trong làng giải trí. Vào năm 2019, Dispatch đã công bố một loạt tài liệu gây sốc, đặt ra nghi vấn Lee Mi Sook có liên quan đến bản danh sách tố cáo các "ông lớn" của cố diễn viên Jang Ja Yeon.

Theo Dispatch, Lee Mi Sook đã cùng quản lý Yoo Jang Ho lừa Jang Ja Yeon viết ra bản danh sách này. Thay vì dùng bản danh sách để giúp đỡ Jang Ja Yeon, Lee Mi Sook bị nghi ngờ đã dùng nó làm vũ khí để uy hiếp công ty quản lý cũ (cùng công ty với Jang Ja Yeon) nhằm giúp bà đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường. Sau khi đạt được mục đích của mình, Lee Mi Sook được cho là đã làm ngơ khi Jang Ja Yeon rơi vào bế tắc và chọn cách cực đoan nhất.

Dù Lee Mi Sook từng lên tiếng phủ nhận và khẳng định "Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Jang Ja Yeon cho đến khi cô ấy mất" , nhưng những bằng chứng mà truyền thông đưa ra vẫn khiến công chúng không khỏi rùng mình. Dư luận vẫn nghi ngờ bà là một phần của hệ thống tội ác lạm dụng cố diễn viên bạc mệnh.

Nữ diễn viên bị Dispatch vạch trần liên quan đến cái chết của Jang Ja Yeon. Ảnh: X

Lee Mi Sook sinh năm 1960, là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Bà bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1970 sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp và nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Suốt hơn 40 năm trong nghề, Lee Mi Sook đã góp mặt trong hơn 70 bộ phim điện ảnh và truyền hình được khán giả châu Á yêu thích, như The Winter That Year Was Warm , You Are the Best Lee Soon Shin , Hoa hồng tình yêu , Nhiệt độ tình yêu, Phía Đông Vườn Địa Đàng, Queen Of Tears …

Bà cũng từng đạt Ảnh hậu Baeksang danh giá vào những năm đầu tiên làm nghề, khẳng định vị thế "nữ diễn viên phim giờ vàng" chiếm sóng truyền hình Hàn Quốc. Lee Mi Sook nổi tiếng với những vai diễn phụ nữ trung niên có chiều sâu tâm lý phức tạp, đầy quyến rũ nhưng cũng rất quyền lực. Khí chất của bà được đánh giá là "độc nhất vô nhị" tại showbiz Hàn.

Lee Mi Sook là diễn viên quyền lực của màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: tvN

Đối với nhiều khán giả, Lee Mi Sook vẫn là một tượng đài diễn xuất với bề dày sự nghiệp đáng nể. Nhưng song song đó, những chuyện tình tuổi tác chênh lệch và ồn ào xoay quanh các bê bối đời tư khiến hình ảnh của nữ minh tinh này trở nên phức tạp hơn trong mắt công chúng. Ở tuổi ngoài 60, dù vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nhưng mỗi khi cái tên Lee Mi Sook hiện lên, người ta vẫn để lại nhiều lời bàn tán.