Vào ngày 13/9, nữ diễn viên Tôn Phi Phi gây bất ngờ khi tuyên bố ly hôn chồng doanh nhân Sử Hồng sau 11 năm chung sống. Không lâu sau đó, "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" đình đám 1 thời này đã đăng đàn vạch trần cuộc hôn nhân địa ngục, hành vi bạo lực lạnh của Sử Hồng chỉ vì cô mang thai trước khi cưới.

Theo Tôn Phi Phi, cô và Sử Hồng quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Chồng cô tuy xưng là đại gia, giữ chức giám đốc bộ phận của Tập đoàn Lenovo, nhưng chẳng hề giàu có như mọi người vẫn nghĩ. Toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới, nhà xe, sinh hoạt phí trong gia đình và tiền học của con đều do cô gánh vác. Tôn Phi Phi cay đắng cho biết cô bị chồng khống chế, đánh đập và khinh thường cũng chỉ vì mang thai trước khi cưới. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị Sử Hồng giày xé, nghi ngờ sinh con cho người đàn ông khác rồi bắt doanh nhân này đổ vỏ.

Tôn Phi Phi cho biết cô có cuộc hôn nhân đày đọa, không khác gì địa ngục vì mang thai trước khi cưới

"Là con gái tuyệt đối đừng mang thai trước hôn nhân, vì đây sẽ là điểm yếu để đối phương khống chế, giày vò bạn. Hắn biết bạn tiến thoái lưỡng, không dám phá thai và lệ thuộc vào thái độ của hắn. Hắn sẽ tự cho phép mình được đối xử tệ với bạn, bởi hắn biết bạn không thể chạy đi đâu được. Các bạn hãy nhìn vào cuộc đời tan nát của tôi để tránh phạm phải. Tôi quả thật đã mang thai ngoài ý muốn, nhưng chính hắn yêu cầu tôi sinh đứa bé ra. Tuy nhiên, sau khi con ra đời, hắn lại nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của hắn. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bố đứa bé chẳng mua cho tôi nổi một hạt nho khô. Khi con đã 8 tháng, biết gọi 'ba' rồi, hắn ta vẫn chưa từng bế con một lần, luôn tỏ ra ghét bỏ con" , Tôn Phi Phi kể cảnh khổ khi bị chồng nghi vấn sinh con cho người đàn ông khác.

Chồng Tôn Phi Phi luôn nghi ngờ đứa con cô sinh ra không có chung huyết thống với mình

Theo Tôn Phi Phi, cô đã cho chồng và con đi xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận quan hệ cha con 99,99%. Nghĩ bản thân đã được giải oan, không ngờ chồng cô lại buông 1 câu máu lạnh khi cầm kết quả xét nghiệm: "Vẫn còn 0,01% khả năng đứa trẻ không phải con tôi!" . Quá mệt mỏi, Tôn Phi Phi đề nghị ly hôn để thoát khỏi "nhà tù hôn nhân", nhưng Sử Hồng không đồng ý. Theo mỹ nhân đình đám 1 thời này, cô ròng rã nộp đơn xin đơn phương ly hôn suốt 2 năm, mới giành lại được tự do cho mình.

Tôn Phi Phi chia sẻ ngày mẹ con cô rời đi, Sử Hồng liên tục nhắn tin nói nhớ vợ nhớ con. Thế nhưng, khi ra tòa, để tránh việc phải trả phí nuôi dưỡng, Sử Hồng lại một lần nữa đưa ra lý do đứa bé không phải con của mình. Khi thẩm phán yêu cầu chồng Tôn Phi Phi chọn một bệnh viện mà doanh nhân này tin tưởng để làm lại xét nghiệm quan hệ cha con, Sử Hồng từ chối với lý do không có thời gian để làm. Quá chán nản với cách hành xử của chồng cũ, Tôn Phi Phi cũng chẳng nhận tiền cấp dưỡng.

Dù kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh Sử Hồng và đứa trẻ Tôn Phi Phi sinh ra là cha con, nhưng doanh nhân này vẫn chối bỏ, thậm chí không chịu chu cấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn

Tôn Phi Phi sinh năm 1981, được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Cbiz, nổi danh khắp châu Á với các tác phẩm như Cung Tỏa Châu Liêm, Bích Ba Tiên Tử, Mẫu Đơn Đình, Mỹ Nhân Tâm Kế, Mai Khôi Giang Hồ, Bích Huyết Kiếm, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ ... Tuy nhiên, sự nghiệp của Tôn Phi Phi lại sớm kết thúc sau những lùm xùm bị đoàn phim đánh hội đồng và sự cố tụt váy trên thảm đỏ.

Tôn Phi Phi là đệ nhất mỹ nhân cổ trang những năm 2000 ở showbiz Trung Quốc

Nguồn: Sina, Sohu