Ngày 7/10, tờ NHK đưa tin showbiz Nhật Bản đang bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Shinsaku Shimazaki qua đời ở tuổi 32, vì bị xuất huyết não. Shinsaku Shimazaki trút hơi thở vào ngày 6/9. Tuy nhiên, gia đình anh không thông báo tin buồn này với công ty quản lý và người hâm mộ, chỉ lặng lẽ tổ chức tang lễ cho Shinsaku Shimazaki. Xót xa là nam diễn viên này qua đời trước sinh nhật của anh chỉ 4 ngày.

Phải 1 tháng sau, cái chết của Shinsaku Shimazaki mới được công bố. Trên trang chủ chính thức, công ty quản lý của Shinsaku Shimazaki vô cùng thương tiếc trước ra đi đột ngột của nghệ sĩ dưới trướng: "Sự việc xảy ra quá đột ngột đến nỗi tất cả nhân viên trong công ty vẫn chưa thể tin nổi. Shimazaki Shinsaku đã tham gia nhiều tác phẩm với tư cách là một diễn viên, mang đến những khoảnh khắc xúc động và cả nụ cười cho khán giả. Chúng tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thành tựu mà nam diễn viên đã để lại. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ, đồng nghiệp và đối tác đã ủng hộ cho Shimazaki Shinsaku trong suốt cuộc đời. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của nam diễn viên đã được tổ chức riêng tư".

Shinsaku Shimazaki qua đời vì bị xuất huyết não

Shimazaki Shinsaku sinh năm 1993, từng là sao nhí đình đám Nhật Bản. Anh tham gia diễn kịch sân khấu từ khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành, Shimazaki Shinsaku vào showbiz với vai trò diễn viên. Ngoài ra, anh còn hoạt động trong nhóm kịch Hot Generation do mẹ sáng lập. Shimazaki Shinsaku được đánh giá là diễn viên tài năng trong showbiz Nhật Bản. Do đó, sự ra đi của anh gây tiếc nuối lớn. Sau khi thông tin Shimazaki Shinsaku qua đời được công bố, các nghệ sĩ ở showbiz Nhật Bản cho biết sẽ tổ chức 1 buổi tri ân, tưởng niệm cố diễn viên vào cuối tháng 10.

Các đồng nghiệp đều bàng hoàng trước tin Shinsaku Shimazaki qua đời

Nguồn: NHK