Nể phục sự nghiệp của chị đại Hàn vừa qua đời vì xuất huyết não: Hàng dài giải thưởng danh giá, diễn xuất cực đỉnh cao

Kang Soo Yeon là nữ diễn viên gạo cội xứ Hàn vừa qua đời chiều ngày 7/5 vì xuất huyết não. Ở tuổi 56, thời điểm vẫn đang cống hiến cho điện ảnh Hàn, cô ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.



Với khán giả trẻ, Kang Soo Yeon là một cái tên khá xa lạ nhưng thực chất bà là một diễn viên đình đám thập niên 80, 90 của màn ảnh Hàn. Sự nghiệp lừng lẫy của bà khiến hậu bối thời nay phải kính nể. Chỉ riêng 6 năm từ 1984 tới 1990, bà liên tiếp được đề cử 11 lần tại loạt giải thưởng danh giá và chiến thắng trọn vẹn 11 lần. Từ Baeksang đến Gran Bell hay Rồng Xanh bà đều từng chinh phục. Thậm chí những giải thưởng quốc tế như Venice, Matxcova,... cùng từng có dấu chân của bà ở loạt giải thưởng cá nhân xuất sắc.

Nhắc đến những bộ phim đầu sự nghiệp của bà phải kể đến loạt tác phẩm huyền thoại đời đầu của màn ảnh Hàn, khi thậm chí làn sóng Hallyu còn chưa phổ biến như Come, Come, Come Upward, Road to the Racetrack, That Woman, That Man,... Thời điểm này ngoài diễn xuất bà còn được đánh giá cao bởi visual xuất chúng, đậm chất Á Đông của mình.

Từ năm 2003 trở đi, bà ít đóng phim hơn, nhất là từ năm 2013 thì gần như dừng hẳn sự nghiệp. Mãi tới năm nay, Kang Soo Yeon mới quyết định tái xuất ở bộ phim JUNG_E, đáng tiếc bộ phim này còn chưa kịp lên sóng thì bà đã ra đi một cách đầy đột ngột.



Nguồn: Tổng hợp