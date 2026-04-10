Từng là một trong những dự án hợp tác Việt - Hàn hiếm hoi tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, Mùi Ngò Gai khiến khán giả "mất ăn mất ngủ" suốt một thời nhờ nội dung cuốn hút và dàn diễn viên chất lượng. Bộ phim đạt mức rating hơn 20% - con số mơ ước và góp phần đưa nhiều gương mặt nhí vụt sáng. Trong đó, cậu bé Trường với nụ cười tỏa nắng, lúc nào cũng kề bên Vy chắc chắn là ký ức khó quên với nhiều người xem.

Trong phim, Trường là cậu bạn điển trai, tốt bụng, luôn đứng về phía Vy, cô bé nhà nghèo thường xuyên bị bắt nạt. Tình bạn trong sáng dần lớn lên thành tình cảm, trở thành một trong những tuyến truyện được yêu thích nhất thời điểm đó. Và người thủ vai Trường lúc nhỏ chính là Quan Nhân - sao nhí từng được xem là “nam thần nhí” của màn ảnh Việt.

Sinh năm 1991, Quan Nhân sớm bén duyên với diễn xuất và ghi dấu qua loạt phim như Mùi Ngò Gai, Một Chuyến Phiêu Lưu… Nhờ gương mặt sáng, nét diễn tự nhiên, anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt triển vọng của Vbiz. Thế nhưng, trái ngược với những cái tên cùng thời như Angela Phương Trinh hay Nhật Hạ, Quan Nhân lại dần biến mất khỏi màn ảnh một cách đáng tiếc.

Bước ngoặt đến sau Mùi Ngò Gai, khi đang có nhiều lời mời đóng phim nhưng anh bất ngờ rẽ ngang sang võ thuật, cụ thể là theo học võ Nam Huỳnh Đạo. Đó không phải là quyết định bốc đồng mà là đam mê thực sự của anh ở thời điểm ấy. Quan Nhân từng chia sẻ, anh đã dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày để tập luyện, từ sáng đến khuya, suốt gần 7 năm liền. Sự nghiêm túc này khiến anh không thể tiếp tục theo đoàn phim, đồng nghĩa với việc tự tay buông bỏ cơ hội đang có.

Song, con đường võ thuật lại không thuận lợi, buộc anh phải đổi sang làm nhiều nghề. Nam diễn viên thừa nhận bản thân từng chạnh lòng khi nhìn lại hành trình của những người bạn diễn cùng thời. Anh nói mình rất yêu diễn xuất, đặc biệt là điện ảnh, nhưng tuổi trẻ lại có quá nhiều thứ khiến mình phân tâm. Trong khi người khác kiên trì đi một con đường, anh lại "biết nhiều nhưng không đào sâu được cái nào đến nơi đến chốn".

Dù vậy, khi được hỏi liệu có hối tiếc vì lựa chọn năm xưa, Quan Nhân không hoàn toàn phủ nhận con đường mình đã đi. Với anh, đó là quãng thời gian được sống với đam mê và quan trọng hơn, có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Nam diễn viên tiết lộ gia đình mình không khá giả, bố mẹ ngày càng lớn tuổi và sức khỏe yếu đi. Chính vì vậy, việc ưu tiên kinh tế từng là điều bắt buộc.

Mặt khác, Quan Nhân cũng từng nhiều lần tìm cách quay lại với diễn xuất. Anh chủ động liên hệ với những đạo diễn từng làm việc trước đây, nhưng việc "đứt quãng" quá lâu khiến các mối quan hệ trong nghề dần mất đi, cơ hội cũng vì thế mà ít dần.

Sau 20 năm, hình ảnh cậu bé Trường ngày nào giờ chỉ còn là ký ức đẹp. Còn Quan Nhân giờ đây không còn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Thay vào đó, anh chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok với kênh cá nhân sở hữu 1 triệu người theo dõi và hơn 16 triệu lượt thích chuyên làm clip lồng tiếng vui nhộn. Đồng thời, anh vẫn tìm kiếm cơ hội diễn xuất nếu có thể.