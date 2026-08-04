Sao nhí Bố ơi mình đi đâu thế khổ sở vì bị bạo lực học đường
Con trai nam diễn viên Người Trong Giang Hồ kể lại chuyện bị bắt nạt ở trường.
Chẳng quá lời khi nói cậu bé Feynman (Ngô Phí Mạn) - con trai của nam diễn viên Ngô Trấn Vũ và siêu mẫu Vương Lệ Bình là một trong những gương mặt hot nhất trong lịch sử series Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Với tính cách dễ thương, Feynman gây sốt khi tham gia mùa 2 (năm 2014) của chương trình thực tế này và đến nay vẫn khiến khán giả nhớ mãi không quên.
Mới đây, quý tử nhà Ngô Trấn Vũ đã gây xôn xao khi khoe ảnh tốt nghiệp cấp ba và hé lộ những góc khuất trong cuộc sống học đường của mình. Dù nổi tiếng là vậy nhưng hóa ra Feynman cũng là nạn nhân của bạo lực học đường, từng khốn khổ vì bị bạn cùng lớp cô lập, bắt nạt.
Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế khiến netizen lo lắng không thôi với dòng chia sẻ trên MXH: “Em từng bị người khác cười cợt về ngoại hình, ném cặp sách vào bể bơi, bị cửa nhà vệ sinh kẹp vào ngón tay cái cũng như nhiều vấn đề khác nữa”.
Theo Feynman kể lại, cậu bé bước chân vào mái trường tiểu học khi chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2 sắp đi đến hồi kết. Dù nổi tiếng rình rang nhưng bản thân Feynman lại cảm thấy không thể hòa nhập khi bước sang một môi trường hoàn toàn mới, chẳng hề có bạn bè thân thiết bên cạnh. Quá cô đơn, cậu bé chỉ có thể chơi với những món đồ như bút chì, thước đo, bị tách biệt với những bạn học khác. Chưa kể, việc bị bắt nạt ở trường cũng khiến con trai Ngô Trấn Vũ càng khép mình hơn.
Mãi đến năm lớp 6, Feynman mới dần mở lòng, có được những người bạn tốt và duy trì mối quan hệ thân thiết đến bây giờ. Thậm chí, điều bất ngờ hơn nữa là một trong những người từng bắt nạt Feynman đã “quay xe”, trở thành bạn thân của cậu.
Quý tử nhà nam diễn viên Ngô Trấn Vũ tâm sự: “Có lẽ mấy đứa chúng em đều là những người rất kỳ quặc. Rất may là em đã tìm được những người bạn để mình có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình”.
Đồng thời, Feynman cũng gửi lời cảm ơn tới người nhà, thầy cô và bạn bè đã bao dung, ở bên, giúp cậu bé “phá kén” thành công, vượt qua chính bản thân mình.
Từ một cậu bé nhút nhát, cô đơn, giờ đây con trai Ngô Trấn Vũ đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lễ tốt nghiệp, ngôi sao Bố Ơi Mình Đi Đấu Thế còn tự tin tham gia biểu diễn trên sân khấu cùng dàn nhạc.
Trên MXH, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho Feynman, đánh giá cao về cách xử sự của cậu bé, không hề kêu than, oán trách mà dùng cách của riêng mình để cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, nam diễn viên Ngô Trấn Vũ và siêu mẫu Vương Lệ Bình cũng khiến dân tình xuýt xoa vì dạy con quá khéo, xứng đáng là bậc phụ huynh kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ.
Nguồn: Sohu