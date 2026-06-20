Sao nam Vbiz trời sinh gương mặt không thể làm người tử tế: Cứ xuất hiện là dân tình lại hỏi “sống được lâu không”

Mới lên sóng tập đầu, Lửa Trắng đã có một phân đoạn viral khắp MXH với nhân vật sát thủ Viên do Tuấn Mõ thủ vai. Trước khi ra tay làm nhiệm vụ thanh trừng, hắn thản nhiên đeo tai nghe, lim dim mắt và lắc lư, biểu cảm "feeling" theo nhạc trông hài hước nhưng ẩn sau đó là sự nguy hiểm khó lường.

Điều khiến khán giả thích thú là gương mặt "độc nhất vô nhị" của nam diễn viên. Đôi mắt lờ đờ, gò má hóp, nước da tái cùng đôi môi thâm khiến nhiều người hài hước gọi anh là kiểu "mắt trắng, mặt bủng, môi chì", chỉ cần xuất hiện đã toát lên vẻ bất cần, ngang tàng và đầy mùi giang hồ. Chưa cần thoại nhiều hay hành động gì, chỉ riêng thần thái ấy cũng đủ khiến người xem tin rằng đây là một nhân vật "không phải dạng vừa".

Không ít người nhận xét chỉ cần nhìn biểu cảm và thần thái của Tuấn Mõ là đã thấy "chuẩn phản diện", thậm chí còn ví von rằng mặt sinh ra chỉ để đóng vai tà, không hợp làm người tốt. Và dĩ nhiên, những dạng vai kiểu này thường sẽ không sống sót được quá lâu, trừ khi sau này hoàn lương.

Một số bình luận của khán giả:

- Không biết anh có bị "hẹo" (chết) sớm không

- Mặt đúng kiểu mắt trắng, mặt bủng, môi chì, búng ra "đớ" luôn á

- Vai sát thủ thì chắc cũng được 3 tập là "hẹo" đấy, sống dai hơn mấy phim trước tí

- Mặt sinh ra chỉ đẻ đóng vai tà

- Ông anh môi bớt thâm đi rồi đấy. Tập mấy thì "hẹo" đấy anh trai?

- Sống được lâu không?

- Thôi cố sống đến tập 5

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Tuấn Mõ được nhận xét có ngoại hình đóng vai phản diện nên khán giả cũng đã quá quen với nam diễn viên trong những vai giang hồ, đầu gấu, nghiện ngập. Từ vai ông trùm sốc thuốc ra đi ngay từ tập 1 trong Biệt Dược Đen, trai hư ăn chơi thác loạn trong Trò Đời 2 cho đến gã em trai lưu manh, răng vàng, mặt bợm trợn "báo đời" trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Tuấn Mõ luôn lột tả thành công nét diễn phản diện đến mức khán giả phải thốt lên "Hỏi thật ngoài đời ông thế nào mà vào vai đạt quá vậy?".

Là ông trùm trong Biệt Dược Đen

Trai hư trong Trò Đời 2

Trong Cuộc Đời Đẹp Sao cũng vào vai lưu manh

Nói thêm về Tuấn Mõ (tên thật Nguyễn Anh Tuấn), sinh năm 1990, anh từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và được biết đến qua nhiều vai phụ cá tính trong các phim truyền hình như Đấu Trí, Biệt Dược Đen, Không Thời Gian, Độc Đạo và gần đây nhất là Lửa Trắng. Không sở hữu ngoại hình điển trai, tổng tài nhưng anh lại là gương mặt quen thuộc mỗi khi màn ảnh Việt cần một nhân vật phản diện, giang hồ hay sát thủ có màu sắc đặc biệt. Sở hữu giao diện "nhìn là muốn báo công an" trên phim, nhưng ngoài đời Tuấn Mõ lại là một chàng trai hài hước, chỉn chu và vừa rước nàng hot TikToker Ỉn Cheng về dinh vào cuối năm 2024 trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp.

Quay trở lại với Lửa Trắng, phim xoay quanh cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy đầy cam go trong thời đại số, vạch trần thế giới ngầm tinh vi nơi chất cấm mới mang tên Bụi Trăng. Tác phẩm quy tụ dàn cast nổi bật của vũ trụ phim VTV, trong đó có Thu Quỳnh lột xác thành "bà trùm" thế giới ngầm, Duy Hưng trong vai Giám đốc Cương "đen" lịch lãm nhưng bí ẩn cùng sự góp mặt của các gương mặt thực lực như Việt Hoa, Bảo Anh và NSƯT Hồ Phong...