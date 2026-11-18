Mới đây, ca sĩ Quách Thành Danh bất ngờ chia sẻ tin vui trên trang cá nhân khi đăng tải hình ảnh que thử thai hai vạch cùng kết quả siêu âm của bà xã. Kèm theo những hình ảnh đặc biệt, nam ca sĩ hào hứng viết: "Rồi tới luôn. Đến là đón em nhé". Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vợ chồng Quách Thành Danh vốn đã có 5 người con và từng dự định không sinh thêm.

Được biết, bà xã Bảo Ngọc đang mang thai con thứ 6 được hơn một tháng. Dù bất ngờ trước việc gia đình sắp có thêm em bé, cả hai vợ chồng đều hạnh phúc và đón nhận thành viên mới với tâm thế tích cực.

Trước khi có tin vui lần này, Quách Thành Danh từng cho biết anh hài lòng với tổ ấm gồm 5 người con. Nam ca sĩ chia sẻ bà xã đã tháo que tránh thai, sau đó bất ngờ phát hiện mang bầu. Việc tiếp tục đón con khi cả hai không còn trẻ khiến vợ chồng anh có những lo lắng nhất định, đặc biệt về sức khỏe của người mẹ. Tuy nhiên, giọng ca Tôi là tôi xem sự xuất hiện của em bé là niềm vui lớn đối với gia đình. Các con của anh cũng háo hức khi biết sắp có thêm em.

Ca sĩ Quách Thành Danh bất ngờ chia sẻ tin vui trên trang cá nhân khi đăng tải hình ảnh thông báo bà xã mang thai con thứ 6. Ảnh: FBNV

Quách Thành Danh sinh năm 1977, tên thật là Văn Thanh Tùng, từng là gương mặt quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm 2000. Anh được đông đảo khán giả biết đến nhờ bản hit Tôi là tôi phát hành năm 2004, sau đó tiếp tục hoạt động với nhiều ca khúc nhạc trẻ và nhạc trữ tình. Có thời điểm, nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc miền Tây" nhờ sự yêu mến tại các sân khấu tỉnh.

Về đời tư, Quách Thành Danh có cuộc hôn nhân gắn bó với Bảo Ngọc, sinh năm 1985, kém anh 8 tuổi. Cặp đôi đã có 5 người con gồm Mộc Nhiên, An Nhiên, Hạo Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Dù chung sống hơn một thập kỷ và có nhiều con, mãi đến tháng 12/2023, hai người mới tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở TP.HCM. Trong hôn lễ, nam ca sĩ từng xúc động khi nhắc đến hành trình nhiều thăng trầm cùng người bạn đời đã đồng hành, chăm sóc gia đình suốt những năm qua.

Trước đó, vợ chồng Quách Thành Danh từng đưa các con sang Mỹ sinh sống rồi quyết định trở về Việt Nam. Gia đình nam ca sĩ cũng trải qua không ít khó khăn khi con trai út Tuấn Nhiên mắc bệnh tim, phổi bẩm sinh, cần được theo dõi và điều trị trong thời gian dài. Những biến cố liên quan đến sức khỏe của con khiến cả hai càng chú trọng hơn đến việc chăm sóc, đồng hành và vun vén tổ ấm.

Quách Thành Danh từng là gương mặt quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam những năm 2000. Ảnh: FBNV

Dù chung sống hơn một thập kỷ và có nhiều con, mãi đến tháng 12/2023, hai người mới tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở TP.HCM. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Quách Thành Danh cùng vợ và các con sinh sống tại TP.HCM. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và kinh doanh bất động sản, nam ca sĩ thường xuyên dành thời gian cho gia đình, trong khi Bảo Ngọc phát triển công việc kinh doanh riêng.

Dù việc chuẩn bị đón thêm con nhỏ chắc chắn kéo theo nhiều trách nhiệm, cả hai cho biết các con lớn đã dần tự lập và gia đình có người hỗ trợ chăm sóc. Ở tuổi U50, Quách Thành Danh tiếp tục bước vào một cột mốc đáng nhớ khi chuẩn bị trở thành ông bố 6 con.

Không chỉ được chú ý bởi sự nghiệp ca hát, Quách Thành Danh còn khiến nhiều người quan tâm đến cuộc sống hôn nhân bên bà xã kém anh 8 tuổi. Ảnh: FBNV