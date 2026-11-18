Midu vừa chia sẻ niềm vui khi nhận được món quà sớm nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 từ một học trò. Với nữ diễn viên, điều khiến cô xúc động hơn cả món quà là tình cảm, sự trân trọng mà học trò dành cho người đứng lớp.

Trên trang cá nhân, Midu viết rằng dù chưa đến ngày 20/11, cô đã nhận được món quà từ học trò. Sau 9 năm gắn bó với công việc giảng dạy, người đẹp cho biết hành trình đứng lớp giúp cô nhận ra niềm vui của nghề giáo không đơn thuần nằm ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn ở việc chứng kiến học trò trưởng thành, tự tin và từng bước theo đuổi những mục tiêu riêng.

Midu chia sẻ: "Đã 9 năm kể từ ngày mình bắt đầu hành trình đứng lớp. 9 năm không phải là một chặng đường quá dài, nhưng đủ để mình nhận ra rằng, niềm vui của người làm giáo dục không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn ở việc được nhìn thấy học trò trưởng thành, tự tin hơn và từng bước chạm đến những mục tiêu của riêng mình".

Nữ giảng viên cũng bày tỏ sự trân trọng với những học trò chăm chỉ, cầu tiến và luôn giữ thái độ kính trọng thầy cô. Theo cô, kiến thức có thể tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng tinh thần học tập nghiêm túc, sự khiêm nhường và lòng biết ơn mới là những giá trị giúp mỗi người tiến xa hơn trong cuộc sống.

Khép lại bài đăng, Midu gửi lời cảm ơn người học trò đã dành tặng món quà đặc biệt, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, chăm chỉ và lễ phép của em trong suốt quá trình học tập.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và giáo dục. Cô từng tham gia giảng dạy tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), gắn bó với công việc đứng lớp bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh từ năm 2017.

Thời điểm đó, Midu chia sẻ dù công việc giảng dạy có mức thu nhập không cao như hoạt động trong showbiz, cô vẫn tìm thấy niềm vui, sự thư thái và bình yên khi đứng trên bục giảng. Trong những buổi dạy đầu tại Đại học Hutech, Midu xuất hiện với trang phục giản dị, liên tục nở nụ cười thân thiện và tận tình hướng dẫn sinh viên.

Theo chia sẻ, ở buổi học đầu tiên, các bạn còn bỡ ngỡ gọi cô là "chị", nhưng đến ngày thứ hai đã trở nên thân quen, mạnh dạn xưng "cô", thậm chí nhiệt tình mua nước cho cô giáo. Những điều nhỏ bé ấy khiến Midu cảm thấy thêm yêu công việc giảng dạy.

(Tổng hợp)