Vương Khang là một trong những sao nam Vbiz có ngoại hình đặc biệt. Nam đạo diễn từng chia sẻ bản thân nặng khoảng 150kg. Chính vì cơ thể "quá khổ" này, Vương Khang gặp không ít khó khăn, bất lợi trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Cho đến dạo gần đây, nhiều người nhận ra Vương Khang có sự thay đổi, anh trông gầy hơn so với thường điểm vài năm trước.

Mới đây nhất, ca sĩ Bảo Thy - người bạn cực thân của Vương Khang tiết lộ thông tin gây bất ngờ liên quan đến sự thay đổi của nam đạo diễn. Theo đó, Bảo Thy đăng ảnh đi công tác Hà Nội cùng Vương Khang và cho hay anh đã giảm được 35kg. Dựa vào ảnh mới, có thể thấy Vương Khang trẻ trung, gọn gàng hơn. Ngoài ra, đường nét trên khuôn mặt của Vương Khang cũng có sự thay đổi vì giảm cân. Anh cho biết cân nặng hiện tại khoảng 115kg, bản thân sẽ tiếp tục kết hợp tập luyện, ăn uống khoa học theo hướng dẫn để tiếp tục giảm cân trong thời gian tới.

Hình ảnh mới nhất của Vương Khang sau khi giảm thành công 35kg

Vương Khang tự tin xuất hiện ở các sự kiện sau khi giảm cân ngoạn mục

Vương Khang sinh năm nay 37 tuổi, anh là "con nhà nòi" khi sinh ra trong gia đình có truyển thống nghệ thuật. Vương Khang là người đứng sau thành công của H.A.T, Yến Trang hay Bảo Thy... Anh từng tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ, Gương Mặt Thân Quen v à để lại ấn tượng trong mắt khán giả bởi ngoại hình lẫn tài năng.

Trong một chương trình, Vương Khang từng chia sẻ có những lúc anh cảm thấy không mấy vui vẻ về ngoại hình của mình. Nam ca sĩ cho biết từng có người nói nhắm mắt nghe anh hát xong cứ nghĩ đến hình ảnh một chàng hoàng tử, đến khi thấy vẻ ngoài của anh thì khá bất ngờ. Mặc dù gặp nhiều bàn tán tiêu cực, anh vẫn cố gắng mang đến một nguồn năng lượng tích bằng sự vui tươi, trẻ trung mỗi khi xuất hiện.

Ngoại hình của Vương Khang thời điểm còn nặng 150kg

Những năm gần đây, Vương Khang chuyển hướng sang làm đạo diễn sân khấu, anh là "phù thủy" đứng sau những màn sáng tạo, dàn dựng ở Anh Trai Say Hi, Our Song, Rap Việt, Người Ấy Là Ai ... Khi được hỏi về những khó khăn khi làm tổng đạo diễn Rap Việt , Vương Khang nói: "Là 1 rapper thuộc thế hệ đầu tiên, tôi đã rất vui khi thấy Rap Việt xuất hiện tại Việt Nam. Rap Việt có 1 điều thử thách tôi hơn so với các show ca nhạc thông thường là vừa phải giữ được chất của Rap, vừa phải kết hợp được những yếu tố mới mẻ để mang show đến gần hơn với đại chúng, qua đó nhân rộng sự yêu thích chương trình của nhiều người.

Khó khăn là để thí sinh tạo ra tác phẩm vươn tầm quốc tế những vẫn giữ giá trị văn hoá Việt. Tôi tự hào khi chứng minh được Rap Việt là show truyền hình tầm cỡ quốc tế khi các khách mời quốc tế tham gia đều yên tâm về chất lượng và sự chuyên nghiệp của cả ekip".