Đây chính là cô gái gợi cảm nhất đêm giao thừa!

Đúng vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi người hâm mộ đang mải mê với những hình ảnh tổng kết năm, Jennie (BLACKPINK) đã bất ngờ tung ra một "cú chốt" khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ. Không chỉ là những khoảnh khắc hậu trường hay đời thường quen thuộc, nữ thần tượng còn khiến dân tình đứng ngồi không yên với loạt hình diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, thần thái đỉnh cao đúng chuẩn biểu tượng thời trang toàn cầu.

Bộ bikini màu đen tối giản giúp tôn trọn đường cong cơ thể quyến rũ, khỏe khoắn của Jennie. Vòng eo "con kiến" săn chắc, vòng 1 sexy lấp ló cùng bờ vai 90 độ trứ danh một lần nữa trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Dù là những góc chụp ngẫu hứng, chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, Jennie vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao toàn cầu. Làn da mịn màng khỏe khoắn và thần thái tự tin cuốn hút của cô trong bộ bikini mỏng manh đã thu về hàng triệu lượt thả tim chỉ sau vài phút.

Jennie khiến dân tình "xịt máu mũi" với ảnh bikini tổng kết năm quá đỗi sexy. Ảnh: Instagram

Không có lợi thế chiều cao nhưng nữ idol sinh năm 1996 vẫn xứng danh "thánh body" ở Kpop. Ảnh: Instagram

Bikini đen tối giản tôn lên trọn vẹn thân hình "chuẩn từng centimet" của mỹ nhân BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Jennie khép lại năm 2025 theo cách không thể nóng bỏng hơn. Ảnh: Instagram

Ngay dưới bài đăng, cộng đồng mạng đã để lại hàng nghìn bình luận. Nhiều người nhận xét rằng, Jennie không theo đuổi sự gợi cảm phô trương mà toát lên vẻ quyến rũ hiện đại thời thượng đã làm nên thương hiệu suốt nhiều năm qua. Cô định định nghĩa lại khái niệm "quyến rũ" trong năm 2025: Một sự gợi cảm đến từ sự tự tin, làm chủ bản thân và không ngại thể hiện cá tính. "Nóng bỏng quá Jennie ơi! Đúng là 'boss cuối' của năm 2025 có khác!", "Vừa sang chảnh, vừa sexy lại vừa có chút nổi loạn. 2026 chắc chắn vẫn sẽ là năm của Jennie!", "Bờ vai ấy, vóc dáng ấy... thật sự là cực phẩm của Kpop"... cư dân mạng xuýt xoa.

Không cần quá nhiều lời lẽ, chỉ với loạt ảnh tổng kết một năm rực rỡ, Jennie đã khẳng định vị thế "It Girl" số 1 không ai có thể thay thế. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, năm 2025 của Jennie còn được đánh giá là một năm vô cùng thành công về mặt sự nghiệp. Cô hoạt động năng nổ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, biểu diễn cho đến thời trang và quảng cáo.

Với vị thế thành viên của BLACKPINK, Jennie tiếp tục giữ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Mỗi lần xuất hiện của cô đều trở thành tâm điểm, từ sân khấu biểu diễn cho đến các chiến dịch thời trang quốc tế. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tài năng, phong cách và cá tính riêng đã giúp Jennie duy trì độ hot bền bỉ suốt nhiều năm liền.

Cư dân mạng nhanh chóng phát sốt trước loạt ảnh gợi cảm của Jennie. Ảnh: Instagram

2025 là năm vô cùng thành công của nữ idol 29 tuổi. Ảnh: Instagram

Jennie có tên đầy đủ là Kim Jennie, sinh ngày 16/1/1996, là một trong bốn thành viên tạo nên hiện tượng toàn cầu BLACKPINK, đảm nhiệm vai trò rapper chính và hát dẫn. Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã nhanh chóng định hình phong cách cá nhân độc đáo và trở thành một biểu tượng thời trang không thể phủ nhận. Cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

