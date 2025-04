Sao nam Vbiz bị camera tóm cận hành động nhạy cảm với Hoa hậu Thiên Ân

Cứ mỗi lần hợp tác chung dự án, các cặp diễn viên rất dễ dính nghi vấn "phim giả tình thật". Sau dự án Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hoa hậu Thiên Ân được "đẩy thuyền" nhiệt tình với Ma Ran Đô. Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những tài khoản thường xuyên sưu tầm rổ hint của cặp đôi. Cả Thiên Ân và Ma Ran Đô cũng rất chăm chỉ phát "cẩu lương" hay thả thính đối phương. Vì sự yêu thích của cư dân mạng, thế nên Thiên Ân và Ma Ran Đô có nhiều hoạt động song hành cùng nhau. Như gần đây nhất là buổi chụp ảnh cho 1 thương hiệu thời trang.

Trong clip ghi lại hậu trường, Hoa hậu Thiên Ân diện một chiếc đầm cắt xẻ phần eo, cô được xếp đứng giữa Ma Ran Đô và Lê Xuân Tiền. Trong khi Xuân Tiền khá lịch thiệp, anh giữa khoảng cách nhất định với nàng hậu gen Z thì Ma Ran Đô hoàn toàn ngược lại. Nam diễn viên liên tục trêu ghẹo, thậm chí có những hành động thân mật quá đà làm bùng lên tranh cãi. Cụ thể, camera tóm được khoảnh khắc Ma Ran Đô đặt "bàn tay hư" lên sát phần eo, thậm chí còn có thao tác ấn vài lần vào phần eo của Thiên Ân. Hành động này khiến Hoa hậu Thiên Ân phải phủi tay Ma Ran Đô ra ngay, cô còn cười khá gượng.

Diễn viên Ma Ran Đô gây tranh cãi vì hành động đụng chạm vào eo của Thiên Ân

Cư dân mạng bùng lên tranh cãi, nhiều người cho rằng nam diễn cố tình đụng chạm da thịt đồng nghiệp nữ quá nhiều. Thậm chí, netizen còn cho rằng biểu cảm của Thiên Ân có phần khó chịu, không mấy thoải mái. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận xét hành vi trên của nam diễn viên là thiếu tinh tế, nhất là trong bối cảnh chụp hình chuyên nghiệp. Cư dân mạng cho biết dù thân thiết đến mức nào, Ma Ran Đô cũng nên tiết chế hành động, chứ không nến có những khoảnh khắc tình tứ quá đà đến kém duyên như thế kia. Hiện clip này có hàng trăm nghìn người xem với hàng loạt bàn tán trái chiều.

Ma Ran Đô nhiều lần lặp lại hành động này khiến Thiên Ân ngại ngùng ra mặt

Hoa hậu Thiên Ân từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình vì nặng 75kg. Sau khi cải thiện vẻ ngoài, cô thi nhan sắc và mang về thành tích Hoa hậu Hoà bình Việt Nam. Nói về vấn đề ngoại hình, Thiên Ân từng chia sẻ: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".

Sau khi cùng tham gia bộ phim điện ảnh Nụ Hôn Bạc Tỷ, Ma Ran Đô và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở thành tâm điểm chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết cả trên phim lẫn ngoài đời. Đặc biệt, trong các buổi cinetour giao lưu cùng khán giả, netizen liên tục bắt gặp những cử chỉ đầy quan tâm mà nam diễn viên dành cho người đẹp.

Không chỉ luôn ở bên hỗ trợ Đoàn Thiên Ân trong mọi sự kiện, Ma Ran Đô còn gây sốt với loạt hành động ga lăng như nắm tay, che chở mỗi khi nàng hậu xuất hiện. Chưa kể, nam diễn viên còn thường xuyên trêu chọc nàng hậu một cách đáng yêu khiến ai nấy không khỏi thích thú. Về phía Đoàn Thiên Ân, cô nàng tỏ ra vô cùng tự nhiên và thoải mái trước sự quan tâm của Ma Ran Đô. Có thể thấy, cặp đôi trai tài gái sắc liên tục có những tương tác tự nhiên khiến dân tình không ngừng "quắn quéo" vì độ đẹp đôi và không khỏi nhiệt tình đẩy thuyền. Trước những nghi vấn về mối quan hệ, Ma Ran Đô chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng anh và Thiên Ân chỉ là đồng nghiệp. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả vẫn rất tích cực, nhiều người hy vọng cặp đôi sẽ có thêm cơ hội hợp tác trong tương lai.