Sáng 15/7, tờ Sports Chosun đưa tin, Sở cảnh sát Gangnam (Seoul) vừa chuyển hồ sơ của nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài đình đám Hàn Quốc Park Na Rae đến Viện kiểm sát với hàng loạt cáo buộc từ hành hung quản lý, vi phạm Luật sử dụng mạng thông tin - bảo vệ thông tin cho đến điều hành công ty giải trí trái pháp luật.

Theo nguồn tin, sau quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy có đủ cơ sở để xác định nữ diễn viên họ Park đã ngược đãi cấp dưới. Chưa dừng lại ở đó, Park Na Rae còn bị cáo buộc điều hành công ty giải trí mà không thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức 1 doanh nghiệp lập kế hoạch văn hóa nghệ thuật đại chúng.

Theo Luật phát triển ngành công nghiệp văn hóa nghệ thuật đại chúng hiện hành tại Hàn Quốc, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào muốn kinh doanh dịch vụ lập kế hoạch nghệ thuật - giải trí thì đều phải đăng ký với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nếu có những hoạt động kinh doanh với hình thức nêu trên mà không qua quy trình đăng ký thì được tính là đã vi phạm, cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 2 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won (352 triệu đồng). Như vậy, Park Na Rae đang đối mặt với nguy cơ bị phạt tù 2 năm nếu như cô thật sự bị kết tội điều hành doanh nghiệp trái pháp luật.

Park Na Rae đối diện với nguy cơ phải ngồi tù. Ảnh: Naver

Suốt hơn nửa năm qua, Park Na Rae đã phải đương đầu với giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp. Cô đối mặt hàng loạt vụ kiện bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, nợ lương, quấy rối nhân viên ở nơi làm việc, tham ô.

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Dispatch vào cuộc tung bằng chứng Park Na Rae lạm quyền, lấy thuốc tránh thai dưới tên quản lý. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ họ Park còn vướng cáo buộc thực hiện các thủ thuật y tế bất hợp pháp từ 1 người hành nghề y không có giấy phép, được biết đến với biệt danh “bà dì tiêm chích”.

Chưa dừng lại ở đó, quản lý cũ còn cáo buộc Park Na Rae có hành vi gây sốc ở nơi làm việc. Nội dung trong đơn khiếu nại đề cập đến sự việc xảy ra trong lúc các quản lý ngồi chung xe với Park Na Rae và 1 người đàn ông bí ẩn đi cùng sao nữ này. Những người quản lý cũ cho biết trong khi họ đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ, nữ diễn viên họ Park đã “mây mưa” với người đàn ông đi cùng cô. Họ nhấn mạnh không thể rời khỏi xe hay né tránh tình huống nhạy cảm, đồng thời bức xúc cho rằng Park Na Rae đã lợi dụng tư cách người sử dụng lao động để buộc họ phải chứng kiến những hình ảnh dung tục ngay trên xe.

Nữ diễn viên họ Park bị tố “mây mưa” ngay trên ô tô trước mặt quản lý. Ảnh: Nate

Park Na Rae sinh năm 1985, là nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài và MC hàng đầu ở làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ 8X còn ghi dấu ấn qua hàng loạt phim truyền hình như Plus Nine Boys, Modern Farmer,... Tuy nhiên, đến nay nữ hoàng làng hài đang đứng trước nguy cơ mất trắng sự nghiệp sau hàng loạt bê bối chấn động.