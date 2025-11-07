Ngày 6/11, theo tờ China Times, nguồn tin trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc) cho biết cuộc hôn nhân của nam diễn viên Âu Đệ (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài) đang trên bờ vực đổ vỡ. Ngôi sao phim truyền hình giờ vàng này đăng ký kết hôn với 1 cô gái ngoài ngành giải trí vào tháng 8/2024. Vợ Âu Đệ đẹp như hot girl, có chiều cao 1,8 m, dáng người mảnh khảnh và gương mặt thanh tú. Tháng 9/2024, họ đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng về chung nhà, Âu Đệ và người vợ thứ 2 đã xảy ra trục trặc nghiêm trọng. Họ ly thân trong chính tổ ấm của mình. Âu Đệ ở tầng 1, còn vợ và con sống ở tầng 2 do không muốn chạm mặt đối phương.

Đầu năm nay, Âu Đệ cùng gia đình anh sang Nhật Bản sống và hiếm khi quay lại Đài Loan (Trung Quốc) thăm vợ con. Các nguồn tin cho biết nam diễn viên này đang có ý định định cư lâu dài tại Nhật Bản. Anh muốn ly hôn, nhường quyền nuôi con cho vợ. Truyền thông xứ Đài đã phỏng vấn hàng xóm sát vách nhà Âu Đệ và được tiết lộ vợ chồng tài tử thường xuyên cãi vã rất gay gắt sau khi kết hôn.

Ngôi sao Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được tiết lộ đã ly thân người vợ thứ 2 chỉ sau 1 năm về chung nhà

Theo nguồn tin trong giới, lý do cuộc hôn nhân của Âu Đệ sớm rạn nứt đến từ tính cách của nam diễn viên. Người vợ thứ 2 không chịu nổi sự nghi ngờ, ghen tuông quá mức của Âu Đệ. Ngoài ra, nam diễn viên còn ngủ ngáy cực kỳ lớn khiến đối phương bị đảo lộn giấc ngủ. Chính những điều này đã khiến mối quan hệ của Âu Đệ và vợ nhanh chóng nguội lạnh.

Khi truyền thông liên hệ xác minh tin Âu Đệ sắp ly hôn người vợ thứ 2, quản lý của sao nam tỏ ra khó chịu với phóng viên: "Họ chia phòng ra ngủ thì sao đó là quyền của vợ chồng họ. Âu Đệ đang đưa các con đi du lịch Nhật Bản, xin đừng bàn tán lung tung nữa".

Các nguồn tin trong giới cho biết tính cách cực đoan của Âu Đệ là nguyên nhân khiến anh và người vợ thứ 2 sớm tan nát

Âu Đệ sinh năm 1979, là diễn viên, ca sĩ đình đám ở showbiz Đài Loan. Anh nổi tiếng với vai tiểu đồng Tứ Cửu đi theo Lương Sơn Bá (La Chí Tường đóng) lên kinh ứng thí trong bản phim kinh điển Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (1999). Anh từng kết hôn với hot girl kém 8 tuổi Trịnh Vân Xán vào năm 2014. Cặp đôi có với nhau 2 con gái. Đến năm 2021, Âu Đệ thông báo ly hôn Trịnh Vân Xán sau 7 năm chung sống. Nam diễn viên cho biết họ chia tay vì không hòa hợp tính cách, khác biệt lối sống.

Âu Đệ kết thúc cuộc hôn nhân với hot girl Trịnh Vân Xán vào năm 2021

Nguồn: China Times