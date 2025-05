Ngôi sao Hallyu đầu tiên làm giảng viên

Từ năm 2022, Khoa Văn hoá Giải trí K (K-Culture Entertainment) của trường Đại học Kyungil đã bắt đầu tuyển sinh với hai chuyên ngành chính là giải trí tổng hợp và sản xuất nội dung phim ảnh, truyền hình.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, trường còn đầu tư xây dựng một trung tâm thực hành quy mô lớn gần khu vực thủ đô Seoul, tạo điều kiện cho sinh viên năm 3 được trực tiếp trải nghiệm, học tập thực tế trong suốt 2 năm để sẵn sàng bước vào ngành công nghiệp nội dung giải trí đa dạng.

Tài tử Cha In Pyo bắt đầu trở thành giảng viên đại học từ năm 2022



Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội học tập và lấy bằng kép tại nước ngoài nhờ chương trình liên kết với Học viện Điện ảnh New York (New York Film Academy). Nhà trường còn tập hợp đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm thực tế, đứng đầu là giáo sư Cha In Pyo, nam tài tử kỳ cựu được yêu mến.

Được biết, bên cạnh việc học lý thuyết, sinh viên còn có cơ hội tham gia các dự án làm phim tài liệu hợp tác với những trường đại học danh tiếng ở bờ Tây nước Mỹ.

Hiệu trưởng Đại học Kyungil, ông Jeong Hyun Tae thời điểm đó nhấn mạnh: “Giáo sư Cha In Pyo đóng vai trò không thể thiếu trong việc mang đến nền giáo dục Hallyu chất lượng cao tại địa phương, sánh ngang với khu vực thủ đô. Chúng tôi ủng hộ tối đa cho vai trò quản lý học vụ và giảng dạy của nam tài tử".

Cha In Pyo chia sẻ những khoảnh khắc trên giảng đường

Về phần mình, Cha In Pyo khi đó cũng bày tỏ tâm huyết: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cơ hội mới cho các bạn sinh viên ở tỉnh, những người vốn ít có điều kiện tiếp cận với giáo dục văn hoá đại chúng như ở Seoul".

Tài tử gia thế khủng của Kbiz

Sinh năm 1967, Cha In Pyo được khán giả toàn châu Á biết tới qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Ông trùm (1999), Pháo hoa (2000), Perfect Love (2003), Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014)...

Cha In Pyo xuất thân trong một gia đình tài phiệt, có cha là Cha Su Woong, từng giữ chức Chủ tịch của tập đoàn hàng hải nổi tiếng Woosung Shipping. Được biết, Woosung Shipping từng lọt Top 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu.

Cha In Pyo sinh ra ở vạch đích khi là con trai cựu Chủ tịch của tập đoàn hàng hải nổi tiếng Woosung Shipping

Nam tài tử đúng chuẩn "con nhà người ta", khi vừa đẹp trai, giàu có lại học giỏi. Được biết, Cha In Pyo tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Rutgers (Mỹ). Trước khi trở thành diễn viên, Cha In Pyo từng làm việc tại công ty lớn. Việc nam tài tử rẽ hướng sang làm nghệ thuật từng bị gia đình phản đối kịch liệt.

Sở hữu gương mặt điển trai, diễn xuất chắc tay và hình tượng lịch lãm, giúp Cha In Pyo nhanh chóng trở thành nam thần quốc dân ngay khi mới ra mắt.

Năm 1995, anh kết hôn với nữ diễn viên Shin Ae Ra, bạn diễn trong "Tình em trao anh". Cặp đôi được ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt hơn 30 năm và cuộc sống gia đình gắn bó.

Nam tài tử có cuộc hôn nhân 30 năm hạnh phúc cùng nữ diễn viên Shin Ae Ra

Cặp đôi có một con trai ruột và hai con gái nuôi, đồng thời tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các chương trình bảo trợ trẻ em.

Vào tháng 7/2023, cha của Cha In Pyo - ông Cha Su Woong qua đời sau sau một thời gian điều trị bệnh mãn tính, hưởng thọ 83 tuổi. Trên trang cá nhân, Cha In Pyo bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của bố đẻ: "Tạm biệt bố. Đến một ngày nào đó, bố con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đường. Con yêu bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ bố đã làm cho chúng con".

Được biết, Cha In Pyo và 2 người con trai khác của ông Cha Su Woong đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Nam tài tử từng cho hay: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho công ty. Do đó, việc để cho chúng tôi thừa kế và quản lý, những người vốn không biết gì về ngành vận tải và chưa có cống hiến nào, thật là vô nghĩa".

Cả Cha In Pyo và vợ đều sở hữu ngoại hình săn chắc dù đã ở tuổi U60

Việc Cha In Pyo từ bỏ quyền thừa kế từng gây chú ý mạnh trong dư luận Hàn Quốc. Từ quyết định này, nhiều người cho rằng, từ trước tới nay, việc tiếp quản tập đoàn của gia đình chưa từng nằm trong suy nghĩ của nam tài tử.

Ở tuổi 58, Cha In Pyo không chỉ là một biểu tượng của màn ảnh Hàn mà còn là tấm gương về lối sống tích cực, nhân văn – đúng với tinh thần của một ngôi sao trưởng thành cùng làn sóng Hallyu.