Sao nam không khác gì tổng tài "xé truyện bước ra" nhưng tuổi thơ bị bỏ rơi, phải ăn đồ thừa

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý khi vào vai Loan Niệm - một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng và luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu. Từ ánh mắt, phong thái cho đến cách anh thể hiện sự điềm tĩnh, nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên chẳng khác nào hình mẫu "tổng tài bước ra từ tiểu thuyết".

Không chỉ nhân vật, ngoài đời Tỉnh Bách Nhiên cũng sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, gu thời trang tinh tế và khí chất được nhận xét là có phần giống một quý công tử. Chính vì vậy, ít ai nghĩ rằng cuộc sống của anh trong những năm đầu đời từng vô cùng khó khăn.

Tuổi thơ cơ cực của Tỉnh Bách Nhiên khiến công chúng bất ngờ.

Khi mới chỉ 28 ngày tuổi, Tỉnh Bách Nhiên đã bị cha mẹ bỏ lại và lớn lên chủ yếu nhờ sự chăm sóc của ông bà. Gia đình nghèo khó khiến tuổi thơ của anh không giống những đứa trẻ bình thường. Ông bà phải chật vật kiếm sống để nuôi cháu, trong đó bà của Tỉnh Bách Nhiên từng làm nhiều công việc khác nhau, thậm chí đi nhặt phế liệu để có tiền trang trải cuộc sống.

Tỉnh Bách Nhiên cũng sớm hiểu được hoàn cảnh của gia đình. Khi còn nhỏ, anh thường theo bà đi nhặt chai nhựa và giấy vụn trên đường phố, dù vậy những bữa ăn cũng chỉ là đồ thừa mang về. Tuổi thơ thiếu thốn ấy hoàn toàn đối lập với hình ảnh mà ngôi sao sinh năm 1989 thường thể hiện trên màn ảnh sau này. Tỉnh Bách Nhiên hay được giao những vai công tử, người thành đạt hoặc những nhân vật có cuộc sống hào nhoáng, nhưng ngoài đời, anh từng trải qua những năm tháng phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa.

Năm 16 tuổi, sau khi ông qua đời, cuộc sống của Tỉnh Bách Nhiên và bà càng trở nên khó khăn. Khi bà gặp vấn đề về sức khỏe và cần tiền điều trị, anh đã tìm cách đi làm để kiếm tiền. Vì không đủ tuổi lao động, Tỉnh Bách Nhiên từng khai gian tuổi để xin vào làm tại một cơ sở giao nước. Dù công việc vất vả nhưng với chàng trai tuổi thiếu niên khi ấy, điều quan trọng nhất là kiếm đủ tiền giúp bà chữa bệnh.

Bước ngoặt đến với Tỉnh Bách Nhiên vào năm 2007 khi anh tham gia chương trình tuyển chọn tài năng Cố Lên! Chàng Trai Tốt. Tỉnh Bách Nhiên giành ngôi vị quán quân toàn quốc và chính thức bước chân vào làng giải trí. Sau cuộc thi, anh cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc và nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến. Ca khúc Quang Vinh từng trở thành một trong những bản hit giúp tên tuổi của nhóm phủ sóng rộng rãi.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ thần tượng, Tỉnh Bách Nhiên dần chuyển hướng sang diễn xuất. Anh tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và từng bước chứng minh khả năng của mình. Đặc biệt, thành công của Tróc Yêu Ký đã giúp Tỉnh Bách Nhiên có thêm bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Từ cậu bé từng theo bà đi nhặt phế liệu trên đường phố, Tỉnh Bách Nhiên cuối cùng cũng có đủ khả năng để mang đến cho người bà đã nuôi dưỡng mình một cuộc sống tốt hơn. Sau khi có thu nhập ổn định, Tỉnh Bách Nhiên cũng mua một căn nhà giá 30 triệu tệ (khoảng 117 tỷ đồng) và dành căn phòng rộng rãi, nhiều ánh sáng nhất cho bà. Tuy nhiên, khoảng thời gian Tỉnh Bách Nhiên có thể báo đáp bà lại không kéo dài được lâu khi bà anh đã qua đời vào năm 2017.

Khi đã có điều kiện tốt hơn thì Tỉnh Bách Nhiên lại không còn nhiều thời gian ở bên bà nữa.

Có lẽ chính vì vậy, câu chuyện về Tỉnh Bách Nhiên luôn khiến nhiều người cảm thấy đặc biệt. Trên màn ảnh, anh có thể là một tổng tài lạnh lùng, một quý công tử hay người đàn ông sở hữu cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một cậu bé từng bị bỏ rơi từ thuở ấu thơ, lớn lên trong nghèo khó và phải tự mình bước qua nhiều biến cố trước khi có được thành công như hiện tại.

Và đằng sau ánh đèn sân khấu, thành công lớn nhất của anh có lẽ không chỉ là danh tiếng hay tiền bạc, mà còn là việc đã từng cố gắng hết sức để báo đáp người bà đã không bỏ rơi mình trong những năm tháng khó khăn nhất. Bây giờ cuộc sống của Tỉnh Bách Nhiên đã tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng những năm tháng tuổi thơ và chuỗi ngày bên ông bà sẽ là kỷ niệm mà anh không bao giờ quên được.