Sao nam giờ vàng trắng tay, phải sống trong nhà kho sau khi dâng 7 căn nhà, hàng trăm tỷ đồng cho tình trẻ

Ngày 22/2, tờ QQ đưa tin nam diễn viên Lý Long Cơ đang lâm vào kết cục thảm: không người thân, không có nhà để về và mất trắng nhiều tài sản sau khi chấm dứt mối tình với cô gái kém 37 tuổi Lâm Thanh Hà. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đã dọn khỏi căn nhà 2 phòng ngủ, rộng gần 100 m2 ở Quảng Đông (Trung Quốc) vì hết hạn hợp đồng cho thuê và không có tiền đóng tiếp phí thuê nhà.

Do tài chính eo hẹp, sau khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), Lý Long Cơ sống tạm bợ trong căn nhà kho cũ kỹ ở khu công nghiệp Nguyên Lãng - Tân Giới. Theo ghi nhận của phóng viên, chỗ ở mới của Lý Long Cơ vắng vẻ, xung quanh là kho bãi chứa hàng, ít người qua lại và chỉ có chó hoang. Nơi đây ban ngày phải lái xe 10 phút mới tìm thấy 1 bãi rác. Cả Tết Nguyên đán, Lý Long Cơ lủi thủi, cô độc đón năm mới.

Lý Long Cơ đang lâm vào kết cục thảm không người thân, không có nhà để về và mất trắng nhiều tài sản. Ảnh: Southyule.

Tài tử Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà hẹn hò từ năm 2018. Họ có dự định kết hôn vào cuối năm 2023 nhưng phải gác lại vì gia đình Vương Thanh Hà có tang. Sau đó, Lâm Thanh Hà đi tù 25 tháng vì vi phạm luật cư trú. Cô đã bị cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) phát hiện dùng giấy tờ giả để lưu trú bất hợp pháp dù visa hết hạn. Khi bạn gái đi tù, Lý Long Cơ vô cùng suy sụp, nhưng vẫn 1 lòng dành tình cảm cho Vương Thanh Hà. Tháng 7/2025, Vương Thanh Hà ra tù. Lý Long Cơ liền sắm sửa vàng bạc hỏi cưới bạn gái.

Những năm qua, chuyện tình cảm của cặp đôi chênh lệch đến 37 tuổi này không được công chúng ủng hộ. Được biết Lý Long Long Cơ đã bỏ vợ để chạy theo Vương Thanh Hà. Không chỉ vậy, nhiều người cho rằng Vương Thanh Hà tiếp cận Lý Long Cơ chỉ vì tiền bạc, vật chất. Cô từng bị bóc phốt phông bạt trình độ học vấn, làm giả bằng cấp học thuật, vay tiền rồi quỵt nợ, giả làm tiểu thư nhà giàu...

Nam diễn viên bỏ vợ để đến với Lâm Thanh Hà và nhận kết cục ê chề. Ảnh: Sina.

Bất chấp những cảnh báo của công chúng, Lý Long Cơ vẫn gắn bó với tình trẻ. Trong 7 năm bên nhau, nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đã chuyển nhượng cho Vương Thanh Hà 7 căn nhà, quà cáp hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Cứ ngỡ đã tìm được tình yêu đích thực tuổi xế chiều, ai ngờ, Vương Thanh Hà lại là kẻ lừa đảo, che giấu việc đã kết hôn và có 1 cậu con trai 16 tuổi để dối gạt Lý Long Cơ.

Sau khi biết được bộ mặt thật của Lâm Thanh Hà, ngay đầu năm mới 2026 (1/1), Lý Long Cơ đã tuyên bố hủy hôn, chia tay Vương Thanh Hà. Sau khi bị phơi bày chuyện lừa tình, lừa tiền Lý Long Cơ, Vương Thanh Hà liền cao chạy xa bay, cắt đứt liên lạc khiến nam diễn viên không cách nào đòi được tài sản của mình.

Lý Long Cơ bị tình trẻ Vương Thanh Hà lừa tình, lừa tiền. Ảnh: Zaobao.

Lý Long Cơ sinh năm 1951, là tài tử gạo cội ở xứ Cảng thơm. Ông nổi danh qua hàng loạt vai diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983, Nghĩa Nặng Tình Thân, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung Tâm Kế 2, Bằng Chứng Thép...

Nguồn: QQ, On