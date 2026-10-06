Sao nam cả nước biết mặt chuyên dùng máy bay riêng 3.500 tỷ đi đóng phim

Nhắc đến phim hành động võ thuật châu Á, có một cái tên mà từ người già đến trẻ nhỏ tại Việt Nam và khắp thế giới đều nhẵn mặt: Thành Long (Jackie Chan). Xuất thân là một diễn viên đóng thế vô danh, ông đã vươn mình trở thành siêu sao quốc tế, trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Bên cạnh ánh hào quang trên màn ảnh, Thành Long ngoài đời còn là một đại gia sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 460 đến hơn 500 triệu USD, tương đương hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Ảnh: BBC

Sự nghiệp của Thành Long được dệt nên bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu trên phim trường qua một nguyên tắc thép là tuyệt đối không dùng diễn viên đóng thế trong thời kỳ đỉnh cao. Xuất thân từ một võ sinh nghèo của Trường Phù Sa kịch nghệ Hong Kong, ông từng phải làm kẻ chạy vặt, đóng vai quần chúng bị Lý Tiểu Long "đánh nhừ tử" trên màn ảnh. Không chọn phong cách nghiêm túc, lạnh lùng của đàn anh, Thành Long đã tự rẽ hướng đi riêng bằng cách kết hợp võ thuật đỉnh cao với yếu tố hài hước duyên dáng. Năm 1978, siêu phẩm Túy Quyền bùng nổ doanh thu toàn châu Á, đưa ông lên hàng ngôi sao và khai sinh ra thể loại phim võ thuật hài độc nhất vô nhị.

Túy Quyền (Ảnh: BBC)

Kể từ đó, Thành Long liên tục cống hiến cho khán giả những thước phim nghẹt thở mà mỗi cảnh quay nguy hiểm đều là một lần ông đặt cược mạng sống của mình. Trong sê-ri Câu Chuyện Cảnh Sát, nam tài tử khiến người xem "thót tim" với pha nhảy từ trên cao bám vào cột sắt chứa hàng ngàn bóng đèn đang chập điện rực lửa, hay tay không bám vào chiếc xe bus đang chạy tốc độ cao. Sự liều mạng này không ít lần đẩy ông vào cửa tử, điển hình là tai nạn khi quay phim Long Huynh Hổ Đệ (1986). Cú ngã từ trên cây xuống vách đá đã làm ông bị vỡ hộp sọ, mảnh xương đâm vào não và suýt chút nữa tước đi mạng sống của ngôi sao võ thuật. Sự hy sinh quên mình cho nghệ thuật đã tạo nên những kiệt tác càn quét ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Ảnh: South China Morning Post

Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, Thành Long còn là một trong số ít ngôi sao Hoa ngữ chạm tay đến Hollywood. Bộ ba bom tấn Giờ Cao Điểm (Rush Hour) hợp tác cùng danh hài Chris Tucker đã thu về hàng trăm triệu USD, khẳng định vị thế siêu sao hạng A của ông tại kinh đô điện ảnh. Tiếp sau đó, những tác phẩm như Trưa Thượng Hải, Giờ Cao Điểm, hay Thần Thoại đã đưa tên tuổi Thành Long phủ sóng toàn cầu. Năm 2016, sau 56 năm, tham gia hơn 200 phim võ thuật, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ đã trao tặng ông giải thưởng Oscar Thành tựu trọn đời, khẳng định vị thế một "tượng đài" bất tử, người đã đưa võ thuật Trung Hoa vươn tầm thế giới.

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Ảnh: Sina

Với tiếng tăm lẫy lừng, Thành Long sở hữu mức cát-xê thuộc top đầu thế giới cùng các khoản đầu tư bất động sản, rạp chiếu phim, có cuộc sống xa hoa tột bậc. Trong khối tài sản của ông, nổi bật nhất nhì có thể kể đến bộ sưu tập 3 chiếc máy bay riêng. Ban đầu, nam tài tử tậu hai chiếc chuyên cơ từ hãng Embraer (Brazil). Trong đó, chiếc Embraer Legacy 650 (giá khoảng 30 triệu USD, tương đương hơn 779 tỷ đồng) gây bão truyền thông khi toàn thân được sơn họa tiết Rồng đỏ - vàng rực rỡ, phần đuôi được in nổi bật chữ "Long" (龍) bằng chữ Hán và tên tiếng Anh "Jackie". Đến năm 2016, ông mua thêm chiếc Embraer Legacy 500 (giá khoảng 20 triệu USD, tương đương hơn 519 tỷ đồng) công nghệ cao để phục vụ các chặng bay ngắn nội địa.

Tháng 3 năm 2018, Thành Long âm thầm chi khoảng 900 triệu NDT (khoảng 3.500 tỷ đồng). để mua lại chiếc Boeing 737 Business Jet (BBJ) từ người thừa kế của một tỷ phú Đài Loan. Với những chiếc máy bay riêng, Thành Long sử dụng để bay đi đóng phim trên toàn thế giới.

Ảnh: AeroCorner

Ảnh: Sina

Từ một cậu bé nghèo khó ở võ đường, Thành Long đã dùng tính mạng và máu của mình trên phim trường để đổi lấy ngai vàng điện ảnh. Dù đời tư còn gặp không ít tranh cãi ông vẫn luôn là một giai thoại vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của showbiz toàn cầu.

Mộng Du